https://sputniknews.com.tr/20230720/putin-dis-ticarette-hasim-ulkelere-yonelik-misilleme-onlemlerinin-suresini-2-yil-uzatti-1073764972.html

Putin dış ticarette hasım ülkelere yönelik misilleme önlemlerinin süresini 2 yıl uzattı

Putin dış ticarette hasım ülkelere yönelik misilleme önlemlerinin süresini 2 yıl uzattı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hasım ülkelerle ürün ve hammadde alışverişini yasaklayan ve 31 Aralık 2023'te sona ermesi beklenen kısıtlayıcı önlemlerin... 20.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-20T15:20+0300

2023-07-20T15:20+0300

2023-07-20T15:27+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya’ya hasım ülkeler

yaptırım

misilleme

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Putin, özel askeri harekat başladıktan sonra Batı tarafından uygulamaya koyulan yaptırımlara cevaben Mart 2022'de yürürlüğe koyduğu misilleme önlemlerini 2.5 yıl daha yürürlükte tutacak.Rusya hükümetinin yasal düzenlemelerinin yayınlandığı resmi internet sitesinde yer verilen belgeye göre dış ticaretteki kısıtlayıcı önlemler 31 Aralık 2025'e kadar geçerliliğini koruyacak.Söz konusu kararname, hasım ülkelerle ürün ve hammadde ithalatı/ihracatı yapılmasını yasaklıyor.Kısıtlamaların Rusya'nın güvenliğinin ve sanayinin kesintisiz olarak işlemesinin sağlanması için uygulamaya koyulduğunun belirtildiği kararnamede, teknoloji, telekomünikasyon, tıp, ulaştırma ve tarım gibi alanlardaki ürün ve hammaddelere yönelik yasak getirilmişti.Rusya hükümetinin hazırladığı hasım ülkeler listesinde ABD, AB üyeleri, İngiltere, Kanada ve Japonya da dahil 49 ülke yer alıyor.

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rusya, rusya’ya hasım ülkeler, yaptırım, misilleme