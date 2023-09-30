https://sputniknews.com.tr/20230930/rusya-ukrayna-ordusunun-zirhli-araclari-tasiyan-bir-treni-iskender-fuzeleri-ile-imha-edildi-1075914617.html

Rusya: Ukrayna ordusunun zırhlı araçları taşıyan bir treni İskender füzeleri ile imha edildi

Rusya: Ukrayna ordusunun zırhlı araçları taşıyan bir treni İskender füzeleri ile imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun zırhlı araçları taşıyan bir treninin, ayrıca iki tugayın insan gücünün yoğunlaştığı bir bölgenin İskender füzeleri... 30.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-30T22:18+0300

2023-09-30T22:18+0300

2023-09-30T22:21+0300

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iskender füzesi

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Bakanlığın konuya ilişkin açıklamasında, İskender taktik füze sistemlerince, zırhlı araçları taşıyan bir trenin, ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin iki tugayının insan gücünün yoğunlaştığı bir bölgenin vurulduğu belirtildi.Açıklama ile birlikte güçlü patlamaların görüldüğü bir video da yayınlayan bakanlık, açıklama yazısında füze saldırılarında İskender taktik füze sistemlerinin kullanıldığı bilgisini verdi.Nikolayev bölgesinde Rus keşif birimlerinin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 38. Ayrı Deniz Tugayı’nın cephedeki Ukrayna birliklerini takviye etmek amacı ile bir trene zırhlı askeri teçhizat yüklediği yeri belirlediklerine dikkat çekilen açıklamada, “Hedefin koordinatları derhal kara tabanlı füze sisteminin mürettebatına iletildi. Füze saldırısı sonucu yükleme noktası imha edildi” vurgusu yapıldı.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 72. Ayrı Mekanize Tugayı’nın Donetsk istikametindeki Kurahovo yerleşim bölgesinde yoğunlaştığı bir alanın da füze saldırısı ile vurulduğunu bildiren bakanlık, “Kara tabanlı füze sistemiyle yapılan saldırı sonucunda düşmana ait zırhlı araçlar, silahlar, mühimmat ve personel imha edildi” ifadeleri kullanıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230929/rusya-ukrayna-mevzilerini-agir-bir-sekilde-vurdu-tank-zirhli-arac-ve-muhimmat-deposu-imha-edildi-1075883918.html

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