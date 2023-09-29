Rusya, Ukrayna mevzilerini ağır bir şekilde vurdu: Tank, zırhlı araç ve mühimmat deposu imha edildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ek MTV vergisinde kritik gün
07:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Altın Portakal Film Festivali’nden çekildi
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Prof. Dr. Oygür: ÇEDES Projesi iptal edilmeli
15:06
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Global Hawk İHA’larının imha edilmesi Ukrayna’nın Kırım’a saldırma riskini azaltacak
17:47
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray'dan itiraf: Askeri yardımı kesmemiz, Ukrayna'nın muharebe kabiliyetlerine zarar verecek
18:21
2 dk
SESLİ HABER
Rus kozmonotları taşıyan Soyuz MS-23 Dünya'ya döndü
18:37
2 dk
SESLİ HABER
Öldüğü iddia edilen Rusya Karadeniz Filosu Komutanı Sokolov'dan açıklama
18:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
Eski ABD subayı: “Ukrayna ABD için sadece bir piyon”
19:17
2 dk
SESLİ HABER
Rusya, 23 İngiliz vatandaşını yaptırım listesine ekledi: 'Kiev'deki Neo-Nazi rejimine destek sürüyor'
19:33
2 dk
SESLİ HABER
Macaristan: Rusya’yla yeni enerji kontratlar imzalamayı planlamıyoruz
19:45
1 dk
SESLİ HABER
Mısır lideri Sisi: Ukrayna’da siyasi çözüme destek veriyoruz
20:00
1 dk
SESLİ HABER
NATO'nun genişlemesinden Putin'i sorumlu tutan Clinton'a Kremlin'den yanıt
20:15
1 dk
SESLİ HABER
İsviçre makamları, Ukrayna'ya silah ihraç edilmesi ile ilgili girişimi reddetti
20:32
1 dk
SESLİ HABER
ABD: Şirketlerimize Rusya’da faaliyetlerini durdurmaya zorlamıyoruz
20:44
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gezi davasında karar onandı
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
İstanbul’u sağanak vurdu, altyapı sorunu dikkat çekti
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
GÜN ORTASI
Atatürk büstüne çirkin saldırı
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Ukrayna Batı'dan İran’ı, Suriye’yi ve Rusya'yı vurabilecek füze istedi
15:16
2 dk
SESLİ HABER
ABD'li subay: ABD'nin Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmeye yönelik stratejisi yok
15:33
2 dk
SESLİ HABER
Batı medyası: Ukrayna’nın karşı taarruzunda Batı’nın beklentileri gerçekleşmedi
15:46
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Bilim insanları, insanlığın tümüyle yok olacağı tarihi açıkladı
17:43
2 dk
SESLİ HABER
“Fransız basını: AB, Ukrayna ihtilafını sona erdirmek istemesi nedeniyle Trump'tan korkuyor”
17:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Kanada Başbakanı Trudeau, Ukraynalı Nazi skandalıyla ilgili özür diledi
18:21
1 dk
SESLİ HABER
Rus ekonomisi Ağustos’ta yüzde 5.2 büyüdü
18:38
1 dk
SESLİ HABER
Sputnik’e konuşan Cumhuraşkanlığı kaynağından İsveç’e ilişkin açıklama
18:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
Kanada’da eski Nazi askeri Hunk’un vakfı kapatıldı
19:18
1 dk
SESLİ HABER
Macaristan: “Ukrayna'ya AB bütçesinden tek kuruş bile verilemez”
19:31
2 dk
SESLİ HABER
Putin'den talimat: “Harekatta görev yapan herkes eşit sosyal güvencelere sahip olmalı”
20:00
1 dk
SESLİ HABER
NATO üyesi Finlandiya'dan 'nükleer silah' açıklaması
20:30
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230929/rusya-ukrayna-mevzilerini-agir-bir-sekilde-vurdu-tank-zirhli-arac-ve-muhimmat-deposu-imha-edildi-1075883918.html
Rusya, Ukrayna mevzilerini ağır bir şekilde vurdu: Tank, zırhlı araç ve mühimmat deposu imha edildi
Rusya, Ukrayna mevzilerini ağır bir şekilde vurdu: Tank, zırhlı araç ve mühimmat deposu imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna mevzilerinin vurulduğu videolar yayınladı. Videolarda Polonya yapımı obüslerin, Ukrayna silah ve malzeme deposunun ve zırhlı... 29.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-29T20:41+0300
2023-09-29T20:59+0300
ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı
rusya hava savunma kuvvetleri
rusya
ukrayna
vladimir zelenskiy
vladimir putin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/06/1073255192_0:94:3307:1954_1920x0_80_0_0_ad898b2017bcb3e8e14297afe92f2105.jpg
Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da yürütülen Özel Askeri Operasyon'da Ukrayna mevzilerinin vurulduğu yeni görüntüleri yayınladı. İlk videoda, Rusya'nın Yug Muhabere Grubu, hava ve top saldırıyla Ukrayna'nın Dağ Taaruz Tugayı'na ait mevzileri ve zırhlı araçları vurduğu görüldü. Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde, Seversk yerleşimi yakınında gerçekleşen saldırıda Polonya yapımı AHS Krab obüsü imha edildi. İkinci videoda ise Savunma Bakanlığı, Rus güçlerinin Avdeyevka bölgesindeki fabrika tesislerinde gizlenen Ukrayna mühimmat ve petrol depolarına yapılan hava saldırısı görüntülerini yayınladı. Bölgede mühimmat olması nedeniyle fabrika tesislerinde devasa patlamalar meydana geldi.Son videoda ise, Yug Muharebe Grubu hava ve topçu saldırılarıyla Ukrayna birliklerini ve askeri teçhizatını vurdu. Kiev güçleri Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DPR) iki tank ve birkaç zırhlı araç daha kaybetti.
https://sputniknews.com.tr/20230919/putin-ozel-operasyon-birliklerinin-zamaninda-silahlandirilmasi-stratejik-bir-gorev-1075605649.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
The Russian Army continues to destroy enemy armored vehicles and positions of the Ukrainian troops in the zone of the special military operation
The Russian Army continues to destroy enemy armored vehicles and positions of the Ukrainian troops in the zone of the special military operation
2023-09-29T20:41+0300
true
PT0M28S
The Russian Armed Forces destroyed enemy targets on the territory of the Avdeyevka Coking and Chemical Plant
The Russian Armed Forces destroyed enemy targets on the territory of the Avdeyevka Coking and Chemical Plant
2023-09-29T20:41+0300
true
PT1M12S
Russian troops turned two Ukrainian tanks and several armored vehicles into a pile of scrap metal
Russian troops turned two Ukrainian tanks and several armored vehicles into a pile of scrap metal
2023-09-29T20:41+0300
true
PT0M17S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/06/1073255192_289:0:3020:2048_1920x0_80_0_0_d5586af840b89c5e3827e0d944d66570.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya savunma bakanlığı, rusya hava savunma kuvvetleri, rusya, ukrayna, vladimir zelenskiy, vladimir putin
rusya savunma bakanlığı, rusya hava savunma kuvvetleri, rusya, ukrayna, vladimir zelenskiy, vladimir putin

Rusya, Ukrayna mevzilerini ağır bir şekilde vurdu: Tank, zırhlı araç ve mühimmat deposu imha edildi

20:41 29.09.2023 (güncellendi: 20:59 29.09.2023)
© Sputnik / Дмитрий Макеев / Multimedya arşivine gidinRus askerleri
Rus askerleri - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2023
© Sputnik / Дмитрий Макеев
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna mevzilerinin vurulduğu videolar yayınladı. Videolarda Polonya yapımı obüslerin, Ukrayna silah ve malzeme deposunun ve zırhlı araçların vurulduğu görüntülendi.
Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da yürütülen Özel Askeri Operasyon'da Ukrayna mevzilerinin vurulduğu yeni görüntüleri yayınladı.
İlk videoda, Rusya'nın Yug Muhabere Grubu, hava ve top saldırıyla Ukrayna'nın Dağ Taaruz Tugayı'na ait mevzileri ve zırhlı araçları vurduğu görüldü. Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde, Seversk yerleşimi yakınında gerçekleşen saldırıda Polonya yapımı AHS Krab obüsü imha edildi.
© Sputnik
İkinci videoda ise Savunma Bakanlığı, Rus güçlerinin Avdeyevka bölgesindeki fabrika tesislerinde gizlenen Ukrayna mühimmat ve petrol depolarına yapılan hava saldırısı görüntülerini yayınladı. Bölgede mühimmat olması nedeniyle fabrika tesislerinde devasa patlamalar meydana geldi.
© Sputnik
Son videoda ise, Yug Muharebe Grubu hava ve topçu saldırılarıyla Ukrayna birliklerini ve askeri teçhizatını vurdu. Kiev güçleri Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DPR) iki tank ve birkaç zırhlı araç daha kaybetti.
© Sputnik
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2023
Ukrayna krizi
Putin: Özel operasyon birliklerinin zamanında silahlandırılması stratejik bir görev
19 Eylül, 21:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала