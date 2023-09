https://sputniknews.com.tr/20230929/rusya-ukrayna-mevzilerini-agir-bir-sekilde-vurdu-tank-zirhli-arac-ve-muhimmat-deposu-imha-edildi-1075883918.html

Rusya, Ukrayna mevzilerini ağır bir şekilde vurdu: Tank, zırhlı araç ve mühimmat deposu imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna mevzilerinin vurulduğu videolar yayınladı. Videolarda Polonya yapımı obüslerin, Ukrayna silah ve malzeme deposunun ve zırhlı... 29.09.2023

2023-09-29T20:41+0300

2023-09-29T20:41+0300

2023-09-29T20:59+0300

Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da yürütülen Özel Askeri Operasyon'da Ukrayna mevzilerinin vurulduğu yeni görüntüleri yayınladı. İlk videoda, Rusya'nın Yug Muhabere Grubu, hava ve top saldırıyla Ukrayna'nın Dağ Taaruz Tugayı'na ait mevzileri ve zırhlı araçları vurduğu görüldü. Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde, Seversk yerleşimi yakınında gerçekleşen saldırıda Polonya yapımı AHS Krab obüsü imha edildi. İkinci videoda ise Savunma Bakanlığı, Rus güçlerinin Avdeyevka bölgesindeki fabrika tesislerinde gizlenen Ukrayna mühimmat ve petrol depolarına yapılan hava saldırısı görüntülerini yayınladı. Bölgede mühimmat olması nedeniyle fabrika tesislerinde devasa patlamalar meydana geldi.Son videoda ise, Yug Muharebe Grubu hava ve topçu saldırılarıyla Ukrayna birliklerini ve askeri teçhizatını vurdu. Kiev güçleri Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DPR) iki tank ve birkaç zırhlı araç daha kaybetti.

