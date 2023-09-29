https://sputniknews.com.tr/20230929/rusya-ukrayna-mevzilerini-agir-bir-sekilde-vurdu-tank-zirhli-arac-ve-muhimmat-deposu-imha-edildi-1075883918.html
Rusya, Ukrayna mevzilerini ağır bir şekilde vurdu: Tank, zırhlı araç ve mühimmat deposu imha edildi
Rusya, Ukrayna mevzilerini ağır bir şekilde vurdu: Tank, zırhlı araç ve mühimmat deposu imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna mevzilerinin vurulduğu videolar yayınladı. Videolarda Polonya yapımı obüslerin, Ukrayna silah ve malzeme deposunun ve zırhlı... 29.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-29T20:41+0300
2023-09-29T20:41+0300
2023-09-29T20:59+0300
ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı
rusya hava savunma kuvvetleri
rusya
ukrayna
vladimir zelenskiy
vladimir putin
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Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da yürütülen Özel Askeri Operasyon'da Ukrayna mevzilerinin vurulduğu yeni görüntüleri yayınladı. İlk videoda, Rusya'nın Yug Muhabere Grubu, hava ve top saldırıyla Ukrayna'nın Dağ Taaruz Tugayı'na ait mevzileri ve zırhlı araçları vurduğu görüldü. Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde, Seversk yerleşimi yakınında gerçekleşen saldırıda Polonya yapımı AHS Krab obüsü imha edildi. İkinci videoda ise Savunma Bakanlığı, Rus güçlerinin Avdeyevka bölgesindeki fabrika tesislerinde gizlenen Ukrayna mühimmat ve petrol depolarına yapılan hava saldırısı görüntülerini yayınladı. Bölgede mühimmat olması nedeniyle fabrika tesislerinde devasa patlamalar meydana geldi.Son videoda ise, Yug Muharebe Grubu hava ve topçu saldırılarıyla Ukrayna birliklerini ve askeri teçhizatını vurdu. Kiev güçleri Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DPR) iki tank ve birkaç zırhlı araç daha kaybetti.
https://sputniknews.com.tr/20230919/putin-ozel-operasyon-birliklerinin-zamaninda-silahlandirilmasi-stratejik-bir-gorev-1075605649.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
The Russian Army continues to destroy enemy armored vehicles and positions of the Ukrainian troops in the zone of the special military operation
The Russian Army continues to destroy enemy armored vehicles and positions of the Ukrainian troops in the zone of the special military operation
2023-09-29T20:41+0300
true
PT0M28S
The Russian Armed Forces destroyed enemy targets on the territory of the Avdeyevka Coking and Chemical Plant
The Russian Armed Forces destroyed enemy targets on the territory of the Avdeyevka Coking and Chemical Plant
2023-09-29T20:41+0300
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PT1M12S
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Russian troops turned two Ukrainian tanks and several armored vehicles into a pile of scrap metal
Russian troops turned two Ukrainian tanks and several armored vehicles into a pile of scrap metal
2023-09-29T20:41+0300
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Sputnik Türkiye
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MIA „Rosiya Segodnya“
rusya savunma bakanlığı, rusya hava savunma kuvvetleri, rusya, ukrayna, vladimir zelenskiy, vladimir putin
rusya savunma bakanlığı, rusya hava savunma kuvvetleri, rusya, ukrayna, vladimir zelenskiy, vladimir putin
Rusya, Ukrayna mevzilerini ağır bir şekilde vurdu: Tank, zırhlı araç ve mühimmat deposu imha edildi
20:41 29.09.2023 (güncellendi: 20:59 29.09.2023) Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna mevzilerinin vurulduğu videolar yayınladı. Videolarda Polonya yapımı obüslerin, Ukrayna silah ve malzeme deposunun ve zırhlı araçların vurulduğu görüntülendi.
Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da yürütülen Özel Askeri Operasyon'da Ukrayna mevzilerinin vurulduğu yeni görüntüleri yayınladı.
İlk videoda, Rusya'nın Yug Muhabere Grubu, hava ve top saldırıyla Ukrayna'nın Dağ Taaruz Tugayı'na ait mevzileri ve zırhlı araçları vurduğu görüldü. Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde, Seversk yerleşimi yakınında gerçekleşen saldırıda Polonya yapımı AHS Krab obüsü imha edildi.
İkinci videoda ise Savunma Bakanlığı, Rus güçlerinin Avdeyevka bölgesindeki fabrika tesislerinde gizlenen Ukrayna mühimmat ve petrol depolarına yapılan hava saldırısı görüntülerini yayınladı. Bölgede mühimmat olması nedeniyle fabrika tesislerinde devasa patlamalar meydana geldi.
Son videoda ise, Yug Muharebe Grubu hava ve topçu saldırılarıyla Ukrayna birliklerini ve askeri teçhizatını vurdu. Kiev güçleri Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DPR) iki tank ve birkaç zırhlı araç daha kaybetti.