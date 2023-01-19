https://sputniknews.com.tr/20230119/pentagon-ukraynaya-yeni-askeri-yardim-paketini-duyurdu-1065946602.html
Pentagon, Ukrayna’ya yeni askeri yardım paketini duyurdu
Pentagon, Ukrayna’ya yeni askeri yardım paketini duyurdu
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Singh, ülkesinin Ukrayna’ya, mevcut ihtiyaçlarını karşılayacak yeni askeri yardım paketini hazırladığını... 19.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-19T23:03+0300
2023-01-19T23:03+0300
2023-01-19T23:05+0300
ukrayna krizi
ukrayna
pentagon
askeri yardım
abd
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0c/1065687767_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_e405eb63b6dcd61ab20a67fff862fefa.jpg
Pentagon Sözcüsü Sabrina Singh, bugünkü basın toplantısında, “En kısa zamanda yeni askeri yardım paketini beklememiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.Yeni paketin içeriğine ilişkin ayrıntıları vermeyi reddeden Singh, Ukrayna’nın daha fazla zırhlı araç ve hava savunma sistemi istediğini, bu yüzden her bir yardım paketinin 'temel ihtiyaçlarının bazılarını karşıladığını' söyledi.‘Abrams tanklarının hiçbir anlamı yok’Singh, Ukrayna’ya Abrams tanklarının sevkiyatıyla ilgili soruya, “Abrams’ların yüksek bakım ve servis maliyeti şu an için bu tankların Ukrayna’ya sevkiyatını anlamsız kılıyor” yanıtını verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230118/new-york-times-pentagon-israilde-depolanan-silahlarini-ukraynaya-gonderiyor--1065863082.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0c/1065687767_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_77253dd383c4dc1e417fe4c216a5c291.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, pentagon, askeri yardım, abd
ukrayna, pentagon, askeri yardım, abd
Pentagon, Ukrayna’ya yeni askeri yardım paketini duyurdu
23:03 19.01.2023 (güncellendi: 23:05 19.01.2023) Abone ol
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Singh, ülkesinin Ukrayna’ya, mevcut ihtiyaçlarını karşılayacak yeni askeri yardım paketini hazırladığını söyledi.
Pentagon Sözcüsü Sabrina Singh, bugünkü basın toplantısında, “En kısa zamanda yeni askeri yardım paketini beklememiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Yeni paketin içeriğine ilişkin ayrıntıları vermeyi reddeden Singh, Ukrayna’nın daha fazla zırhlı araç ve hava savunma sistemi istediğini, bu yüzden her bir yardım paketinin 'temel ihtiyaçlarının bazılarını karşıladığını' söyledi.
‘Abrams tanklarının hiçbir anlamı yok’
Singh, Ukrayna’ya Abrams tanklarının sevkiyatıyla ilgili soruya, “Abrams’ların yüksek bakım ve servis maliyeti şu an için bu tankların Ukrayna’ya sevkiyatını anlamsız kılıyor” yanıtını verdi.