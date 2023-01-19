https://sputniknews.com.tr/20230119/pentagon-ukraynaya-yeni-askeri-yardim-paketini-duyurdu-1065946602.html

Pentagon, Ukrayna’ya yeni askeri yardım paketini duyurdu

Pentagon, Ukrayna’ya yeni askeri yardım paketini duyurdu

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Singh, ülkesinin Ukrayna’ya, mevcut ihtiyaçlarını karşılayacak yeni askeri yardım paketini hazırladığını... 19.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-19T23:03+0300

2023-01-19T23:03+0300

2023-01-19T23:05+0300

ukrayna krizi

ukrayna

pentagon

askeri yardım

abd

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Pentagon Sözcüsü Sabrina Singh, bugünkü basın toplantısında, “En kısa zamanda yeni askeri yardım paketini beklememiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.Yeni paketin içeriğine ilişkin ayrıntıları vermeyi reddeden Singh, Ukrayna’nın daha fazla zırhlı araç ve hava savunma sistemi istediğini, bu yüzden her bir yardım paketinin 'temel ihtiyaçlarının bazılarını karşıladığını' söyledi.‘Abrams tanklarının hiçbir anlamı yok’Singh, Ukrayna’ya Abrams tanklarının sevkiyatıyla ilgili soruya, “Abrams’ların yüksek bakım ve servis maliyeti şu an için bu tankların Ukrayna’ya sevkiyatını anlamsız kılıyor” yanıtını verdi.

https://sputniknews.com.tr/20230118/new-york-times-pentagon-israilde-depolanan-silahlarini-ukraynaya-gonderiyor--1065863082.html

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