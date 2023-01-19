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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230119/pentagon-ukraynaya-yeni-askeri-yardim-paketini-duyurdu-1065946602.html
Pentagon, Ukrayna’ya yeni askeri yardım paketini duyurdu
Pentagon, Ukrayna’ya yeni askeri yardım paketini duyurdu
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Singh, ülkesinin Ukrayna’ya, mevcut ihtiyaçlarını karşılayacak yeni askeri yardım paketini hazırladığını... 19.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-19T23:03+0300
2023-01-19T23:05+0300
ukrayna krizi
ukrayna
pentagon
askeri yardım
abd
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Pentagon Sözcüsü Sabrina Singh, bugünkü basın toplantısında, “En kısa zamanda yeni askeri yardım paketini beklememiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.Yeni paketin içeriğine ilişkin ayrıntıları vermeyi reddeden Singh, Ukrayna’nın daha fazla zırhlı araç ve hava savunma sistemi istediğini, bu yüzden her bir yardım paketinin 'temel ihtiyaçlarının bazılarını karşıladığını' söyledi.‘Abrams tanklarının hiçbir anlamı yok’Singh, Ukrayna’ya Abrams tanklarının sevkiyatıyla ilgili soruya, “Abrams’ların yüksek bakım ve servis maliyeti şu an için bu tankların Ukrayna’ya sevkiyatını anlamsız kılıyor” yanıtını verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230118/new-york-times-pentagon-israilde-depolanan-silahlarini-ukraynaya-gonderiyor--1065863082.html
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ukrayna, pentagon, askeri yardım, abd
ukrayna, pentagon, askeri yardım, abd

Pentagon, Ukrayna’ya yeni askeri yardım paketini duyurdu

23:03 19.01.2023 (güncellendi: 23:05 19.01.2023)
© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOVUkraynalı askerler, Ukrayna ordusu - Ukrayna
Ukraynalı askerler, Ukrayna ordusu - Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2023
© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOV
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Singh, ülkesinin Ukrayna’ya, mevcut ihtiyaçlarını karşılayacak yeni askeri yardım paketini hazırladığını söyledi.
Pentagon Sözcüsü Sabrina Singh, bugünkü basın toplantısında, “En kısa zamanda yeni askeri yardım paketini beklememiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Yeni paketin içeriğine ilişkin ayrıntıları vermeyi reddeden Singh, Ukrayna’nın daha fazla zırhlı araç ve hava savunma sistemi istediğini, bu yüzden her bir yardım paketinin 'temel ihtiyaçlarının bazılarını karşıladığını' söyledi.

‘Abrams tanklarının hiçbir anlamı yok’

Singh, Ukrayna’ya Abrams tanklarının sevkiyatıyla ilgili soruya, “Abrams’ların yüksek bakım ve servis maliyeti şu an için bu tankların Ukrayna’ya sevkiyatını anlamsız kılıyor” yanıtını verdi.
İngiltere’nin, Ukrayna’ya askeri yardım kapsamında sağladığı tanksavar füzesi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2023
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New York Times: Pentagon, İsrail'de depoladığı silahlarını Ukrayna'ya gönderiyor
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