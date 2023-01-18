https://sputniknews.com.tr/20230118/new-york-times-pentagon-israilde-depolanan-silahlarini-ukraynaya-gonderiyor--1065863082.html

New York Times: Pentagon, İsrail'de depoladığı silahlarını Ukrayna'ya gönderiyor

New York Times: Pentagon, İsrail'de depoladığı silahlarını Ukrayna'ya gönderiyor

ABD basında yer alan habere göre, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna’nın topçu mermisi ihtiyacını karşılamak için Ortadoğu çatışmalarında kullanılmak... 18.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-18T10:04+0300

2023-01-18T10:04+0300

2023-01-18T10:10+0300

ukrayna krizi

abd

israil

silah

ukrayna

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New York Times’ın ABD’li ve İsrailli yetkililere dayandırdığı haberine göre, 2022'de ABD ve İsrail, yaklaşık 300 bin adet 155 milimetrelik topçu mermisini Ukrayna'ya nakletmek üzere anlaşma sağladı. ABD'nin ülkedeki askeri teçhizatı ve cephane stoğunun başlangıcı, 1973 İsrail-Arap savaşı sırasında ABD'nin İsrail ordusun havadan silah ikmali sağladığı döneme dayanıyor.Daha önce, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Ukrayna'ya silah sistemleri tedarik etmeyeceklerini söylemişti.Rusya Federasyonu'nun 24 Şubat 2022'de Ukrayna tarafından saldırılara maruz kalan ve Rusların çoğunlukta yaşadığı Donbass’a özel askeri operasyon başlatmasının ardından başta ABD olmak üzere Batılı ülkeler, Ukrayna'ya silah tedarik etmeye başladı.

https://sputniknews.com.tr/20230113/abdnin-ukrayna-gonderdigi-silahlarin-tam-listesi-degeri-25-milyar-dolara-ulasti-1065708627.html

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