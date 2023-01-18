New York Times: Pentagon, İsrail'de depoladığı silahlarını Ukrayna'ya gönderiyor
10:04 18.01.2023 (güncellendi: 10:10 18.01.2023)
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY İngiltere’nin, Ukrayna’ya askeri yardım kapsamında sağladığı tanksavar füzesi
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
ABD basında yer alan habere göre, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna’nın topçu mermisi ihtiyacını karşılamak için Ortadoğu çatışmalarında kullanılmak üzere İsrail’de depolanan mühimmat stokundan yararlanıyor.
New York Times’ın ABD’li ve İsrailli yetkililere dayandırdığı haberine göre, 2022'de ABD ve İsrail, yaklaşık 300 bin adet 155 milimetrelik topçu mermisini Ukrayna'ya nakletmek üzere anlaşma sağladı.
ABD'nin ülkedeki askeri teçhizatı ve cephane stoğunun başlangıcı, 1973 İsrail-Arap savaşı sırasında ABD'nin İsrail ordusun havadan silah ikmali sağladığı döneme dayanıyor.
Daha önce, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Ukrayna'ya silah sistemleri tedarik etmeyeceklerini söylemişti.
Rusya Federasyonu'nun 24 Şubat 2022'de Ukrayna tarafından saldırılara maruz kalan ve Rusların çoğunlukta yaşadığı Donbass’a özel askeri operasyon başlatmasının ardından başta ABD olmak üzere Batılı ülkeler, Ukrayna'ya silah tedarik etmeye başladı.
ABD'nin ülkedeki askeri teçhizatı ve cephane stoğunun başlangıcı, 1973 İsrail-Arap savaşı sırasında ABD'nin İsrail ordusun havadan silah ikmali sağladığı döneme dayanıyor.
Daha önce, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Ukrayna'ya silah sistemleri tedarik etmeyeceklerini söylemişti.
Rusya Federasyonu'nun 24 Şubat 2022'de Ukrayna tarafından saldırılara maruz kalan ve Rusların çoğunlukta yaşadığı Donbass’a özel askeri operasyon başlatmasının ardından başta ABD olmak üzere Batılı ülkeler, Ukrayna'ya silah tedarik etmeye başladı.