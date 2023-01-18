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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230118/new-york-times-pentagon-israilde-depolanan-silahlarini-ukraynaya-gonderiyor--1065863082.html
New York Times: Pentagon, İsrail'de depoladığı silahlarını Ukrayna'ya gönderiyor
New York Times: Pentagon, İsrail'de depoladığı silahlarını Ukrayna'ya gönderiyor
ABD basında yer alan habere göre, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna’nın topçu mermisi ihtiyacını karşılamak için Ortadoğu çatışmalarında kullanılmak... 18.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-18T10:04+0300
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ukrayna krizi
abd
israil
silah
ukrayna
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New York Times’ın ABD’li ve İsrailli yetkililere dayandırdığı haberine göre, 2022'de ABD ve İsrail, yaklaşık 300 bin adet 155 milimetrelik topçu mermisini Ukrayna'ya nakletmek üzere anlaşma sağladı. ABD'nin ülkedeki askeri teçhizatı ve cephane stoğunun başlangıcı, 1973 İsrail-Arap savaşı sırasında ABD'nin İsrail ordusun havadan silah ikmali sağladığı döneme dayanıyor.Daha önce, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Ukrayna'ya silah sistemleri tedarik etmeyeceklerini söylemişti.Rusya Federasyonu'nun 24 Şubat 2022'de Ukrayna tarafından saldırılara maruz kalan ve Rusların çoğunlukta yaşadığı Donbass’a özel askeri operasyon başlatmasının ardından başta ABD olmak üzere Batılı ülkeler, Ukrayna'ya silah tedarik etmeye başladı.
https://sputniknews.com.tr/20230113/abdnin-ukrayna-gonderdigi-silahlarin-tam-listesi-degeri-25-milyar-dolara-ulasti-1065708627.html
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abd, israil, silah, ukrayna
abd, israil, silah, ukrayna

New York Times: Pentagon, İsrail'de depoladığı silahlarını Ukrayna'ya gönderiyor

10:04 18.01.2023 (güncellendi: 10:10 18.01.2023)
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY İngiltere’nin, Ukrayna’ya askeri yardım kapsamında sağladığı tanksavar füzesi
 İngiltere’nin, Ukrayna’ya askeri yardım kapsamında sağladığı tanksavar füzesi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2023
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
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ABD basında yer alan habere göre, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna’nın topçu mermisi ihtiyacını karşılamak için Ortadoğu çatışmalarında kullanılmak üzere İsrail’de depolanan mühimmat stokundan yararlanıyor.
New York Times’ın ABD’li ve İsrailli yetkililere dayandırdığı haberine göre, 2022'de ABD ve İsrail, yaklaşık 300 bin adet 155 milimetrelik topçu mermisini Ukrayna'ya nakletmek üzere anlaşma sağladı.

ABD'nin ülkedeki askeri teçhizatı ve cephane stoğunun başlangıcı, 1973 İsrail-Arap savaşı sırasında ABD'nin İsrail ordusun havadan silah ikmali sağladığı döneme dayanıyor.

Daha önce, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Ukrayna'ya silah sistemleri tedarik etmeyeceklerini söylemişti.

Rusya Federasyonu'nun 24 Şubat 2022'de Ukrayna tarafından saldırılara maruz kalan ve Rusların çoğunlukta yaşadığı Donbass’a özel askeri operasyon başlatmasının ardından başta ABD olmak üzere Batılı ülkeler, Ukrayna'ya silah tedarik etmeye başladı.
Ukrayna'ya gönderilen ABD silahları - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2023
Ukrayna krizi
ABD’nin Ukrayna'ya gönderdiği silahların tam listesi: Değeri 25 milyar dolara ulaştı
13 Ocak, 13:19
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