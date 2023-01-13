https://sputniknews.com.tr/20230113/abdnin-ukrayna-gonderdigi-silahlarin-tam-listesi-degeri-25-milyar-dolara-ulasti-1065708627.html

ABD’nin Ukrayna'ya gönderdiği silahların tam listesi: Değeri 25 milyar dolara ulaştı

ABD’nin Ukrayna'ya gönderdiği silahların tam listesi: Değeri 25 milyar dolara ulaştı

ABD’nin Ukrayna’ya gönderdiği silah desteği 24 milyar 900 milyon dolar seviyesine ulaşırken listede saldırı silahları ve mühimmatlar ağırlığı oluşturuyor... 13.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-13T13:19+0300

2023-01-13T13:19+0300

2023-01-13T13:21+0300

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ukrayna krizi

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silah satışı

pentagon

amerikan savunma bakanlığı (pentagon)

rusya

donbass

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Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna tarafından bombardımana tutulan ve Rusların çoğunlukta yaşadığı Donbass’a yönelik başlattığı özel askeri operasyonunu sürüyor. Yıllardır Ukrayna’yı sistematik bir şekilde silahlandıran ve ordusunu eğiten ABD başta olmak üzere Batılı ülkeler de bu operasyonun ardından faaliyetlerini katbekat artırdı.Öyle ki sadece ABD’nin Ukrayna’ya gönderdiği silah desteğinin değeri 24 milyar 900 milyon doları aştı.ABD’nin gönderdiği sistemler içerisinde saldırı sistemleri ağırlığı oluşturuyor. Sputnik’in ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) paylaştığı verilerden derlediği Ukrayna’ya gönderilen ya da sözü verilen sistemler şöyle sıralanıyor:

https://sputniknews.com.tr/20221223/abd-nato-muttefiki-turkiyeye-satmadigi-patriot-savunma-sistemini-ukraynaya-ucretsiz-gonderiyor-1064911269.html

https://sputniknews.com.tr/20221201/abdden-ukraynaya-20-milyar-dolarlik-silah-destegi-savasi-uzatmak-istiyorlar-1064056314.html

ukrayna

rusya

donbass

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