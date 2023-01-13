ABD’nin Ukrayna'ya gönderdiği silahların tam listesi: Değeri 25 milyar dolara ulaştı
13:19 13.01.2023 (güncellendi: 13:21 13.01.2023)
© AFP 2023Ukrayna'ya gönderilen ABD silahları
© AFP 2023
Özel
ABD’nin Ukrayna’ya gönderdiği silah desteği 24 milyar 900 milyon dolar seviyesine ulaşırken listede saldırı silahları ve mühimmatlar ağırlığı oluşturuyor. Sputnik, Biden yönetiminin 24 Şubat’tan bu yana Ukrayna’ya gönderdiği veya gönderme sözü verdiği silah, mühimmat ve diğer desteklerin listesini araştırdı.
Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna tarafından bombardımana tutulan ve Rusların çoğunlukta yaşadığı Donbass’a yönelik başlattığı özel askeri operasyonunu sürüyor. Yıllardır Ukrayna’yı sistematik bir şekilde silahlandıran ve ordusunu eğiten ABD başta olmak üzere Batılı ülkeler de bu operasyonun ardından faaliyetlerini katbekat artırdı.
Öyle ki sadece ABD’nin Ukrayna’ya gönderdiği silah desteğinin değeri 24 milyar 900 milyon doları aştı.
ABD’nin gönderdiği sistemler içerisinde saldırı sistemleri ağırlığı oluşturuyor. Sputnik’in ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) paylaştığı verilerden derlediği Ukrayna’ya gönderilen ya da sözü verilen sistemler şöyle sıralanıyor:
1.600’ün üzerinde Stinger uçaksavar sistemi
8.500’ün üzerinde Javelin tanksavar sistemi
2 bin adet TOW füze sistemi
38 adet Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemi (HIMARS) ve mühimmatları
48 binin üzerinde diğer zırh delici sistem ve mühimmatlar
1 adet Patriot hava savunma sistemi ve füzeleri
8 adet NASAMS hava savunma sistemi ve füzeleri
HAWK hava savunma sistemi füzeleri
RIM-7 Sea Sparrow hava savunma füzeleri
4 adet Avenger hava savunma sistemi
AGM-88 HARM yüksek hızlı anti-radyasyon taktik saldırı füzesi
Hassas hava mühimmatları
4 bin adet Zuni hava füzesi
20 adet Mi-17 helikopteri
45 adet T-72B tank
2 adet HARPOON Gemisavar Füzesi
50 adet Bradley zırhlı muharebe aracı
700’ün üzerinde Kamikaze Taktik İnsansız Hava Aracı Sistemi
160 adet 155 mm obüs ve 1 milyon adetin topçu mühimmatı
5.200 adet hassas güdümlü 155 mm topçu mühimmatı
10.200 adet 155 mm zırh delici mühimmat
100 bin 125 mm tank mühimmatı
45 bin 152 mm ve 20 bin 122 mm topçu mühimmatı
50 bin 122 mm GRAD füzesi
72 adet 105 mm obüs ve 275 bin 105 mm topçu mühimmatı
276 adet tanksavar füzesi entegreli taktik kara aracı
22 adet çekici kara aracı
18 adet mühimmat ikmal aracı
30 adet 122 mm havan sistemi ve 155 bin adet 120 mm hava topları
10 adet 82 mm havan sistemi
10 adet 60 mm havan sistemi
250 bin adet 25 mm topçu mühimmatı
4 adet Komuta Kontrol Aracı
1.300’ün üzerinde yüksek hareket kabileyetine sahip çok amaçlı taktik tekerlekli zırhlı araç
100’ün üzerinde hafif zırhlı araç
132 adet ağır ekipman taşıyıcı araç
300 adet M113 Zırhlı Personel Taşıyıcı araç
250 adet M1117 Zırhlı Güvenlik Aracı
527 adet mayına dayanıklı taktik tekerlekli zırhlı araç (MRAP)
6 adet zırhlı pikap
Mayın temizleme sistem ve ekipmanları
13 binin üzerinde bomba atar
108 milyonun üzerinde hafif silah mermisi
75 binin üzerinde zırhlı yelek ve miğfer
Yaklaşık 1.800 adet Phoenix hayalet taktik insansız hava aracı
Lazer güdümlü roket sistemleri
Puma insansız hava araçları
15 adet ScanEagle insansız hava aracı
2 adet insansız hava aracı radarı
İnsansız sahil güvenlik gemileri
50’nin üzerinde anti topçu mühimmatı radarı
4 adet anti havan radarı
20 adet çok işlevli radar
Anti-İHA sistemleri ve mühimmatları
Karşı hava savunma sistemleri
10 adet hava keşif radarı
58 adet karakol gemisi
M18A1 Claymore mayınları
C-4 patlayıcılar
Kepçe gibi arazi temizleme araçları
Taktik güvenli haberleşme sistemleri
4 adet uydu haberleşme anteni
SATCOM terminal ve servisleri
Binlerce gece görüş cihazı, gözetleme sistemleri, termal görüntüleme sistemleri, optik ve lazer mesafe ölçme cihazları
Ticari uydu görüntü hizmetleri
Patlayıcı mühimmat imha ekipmanları
Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) koruyucu ekipmanları
100 adet zırhlı ambulans
300’ün üzerinde jeneratör
Elektronik sinyal karıştırıcı cihazlar
Çeşitli saha ve kış ekipmanları
Eğitim, bakım ve idame için finansal destek