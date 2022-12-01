https://sputniknews.com.tr/20221201/abdden-ukraynaya-20-milyar-dolarlik-silah-destegi-savasi-uzatmak-istiyorlar-1064056314.html
ABD’den Ukrayna’ya 20 milyar dolarlık silah desteği: ‘Savaşı uzatmak istiyorlar’
ABD’den Ukrayna’ya 20 milyar dolarlık silah desteği: ‘Savaşı uzatmak istiyorlar’
ABD’nin Ukrayna’ya yaptığı askeri desteğin değeri 20 milyar dolara yaklaştı. Hava savunma sistemlerinden stratejik füze ve mühimmatlara kadar birçok sistemin... 01.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-01T15:26+0300
2022-12-01T15:26+0300
2022-12-01T15:26+0300
görüş
abd
ukrayna
rusya
avrupa
silah
ukrayna krizi
ünal atabay
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Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri operasyonu 24 Şubat’tan bu yana devam ediyor.Rusya ve Ukrayna arasında başlangıcı 2014’e dayanan krizin başından beri kışkırtmalara imza atan Washington ise bu rolünü sürdürüyor.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 24 Kasım’da açıkladığı 400 milyon dolarlık 26. Askeri destek paketiyle Ukrayna’ya toplam askeri yardımlarının yaklaşık 19.7 milyar dolara ulaştığını ifade etti.Bu askeri yardımlar Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemi (HIMARS), uzun menzilli toplar ve füze sistemleri, Javelin tanksavar silahları, hava savunma sistemleri, askeri ekipman, teçhizat ve mühimmatları içeren uzun listelerden oluşuyor.Al Arabiya’nın iddiasına göre ise el yükselten ABD, Ukrayna’ya 150 kilometre menziliyle Rusya topraklarını da vurabilecek Boeing'in Karadan Fırlatılan Küçük Çaplı Bomba (GLSDB) sistemini göndermeyi planlıyor.GLSDB, GBU-39 Küçük Çaplı Bomba’ya M26 roket motorunun entegre edilmesiyle ortaya çıkan bir ürün olarak biliniyor.‘ABD, Ukrayna’nın kanı, canı ve coğrafyası üzerinden Rusya’yı dizginlemek istiyor’21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Terörizm ve Terörizmle Mücadele Araştırmaları Merkezi Başkanı emekli Kurmay Albay Ünal Atabay, bu gelişmeleri, “ABD’nin savaşı uzatma niyeti olduğu açıkça anlaşılıyor. Çünkü baştan beri ABD’nin ortaya koyduğu strateji Rusya’yı uzun süreli bir savaşta sahada tutmak, yıpratmak, silahlı gücünü öğütmek ve ABD’ye tehdit olma özelliğini ortadan kaldırmak şeklinde özetlenebilir. ABD, Rusya’yı devreden çıkardıktan sonra Asya Pasifik’e daha rahat odaklanabileceğini düşünüyor. Bunu yapan ABD’nin stratejik aklı Ukrayna’yı bir aparat olarak kullanmayı sürdürüyor. Yani Ukrayna’nın kanı, canı ve coğrafyası üzerinden Rusya’yı dizginlemek istiyor” şeklinde yorumluyor.Sputnik’e değerlendirmelerde bulunan Atabay, Avrupa’nın tutumuna dair ise şunları söyledi:Atabay, son olarak, “Ukrayna sahası gittikçe alevleniyor ve savaşın uzun süreli olacağının işaretlerini görüyoruz. 19 milyar doları geçen silah destekleri gibi etkenler bunu gösteriyor. Böyle devam ettiği sürece Ukrayna sahasında küresel dünyanın geleceğine dair pek parlak bir umut göremiyorum” diye de ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20221115/ukrayna-krizini-korukleyen-ve-uzatmak-isteyen-abd-himarslari-kieve-teslim-ediyor--1063454174.html
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Turan Salcı
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abd, ukrayna, rusya, avrupa, silah, ukrayna krizi, ünal atabay
abd, ukrayna, rusya, avrupa, silah, ukrayna krizi, ünal atabay
ABD’den Ukrayna’ya 20 milyar dolarlık silah desteği: ‘Savaşı uzatmak istiyorlar’
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Özel
ABD’nin Ukrayna’ya yaptığı askeri desteğin değeri 20 milyar dolara yaklaştı. Hava savunma sistemlerinden stratejik füze ve mühimmatlara kadar birçok sistemin yer aldığı askeri destekleri değerlendiren Ünal Atabay, “ABD’nin savaşı uzatma niyeti olduğu açıkça anlaşılıyor” ifadelerini kullandı.
Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri operasyonu 24 Şubat’tan bu yana devam ediyor.
Rusya ve Ukrayna arasında başlangıcı 2014’e dayanan krizin başından beri kışkırtmalara imza atan Washington ise bu rolünü sürdürüyor.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 24 Kasım’da açıkladığı 400 milyon dolarlık 26. Askeri destek paketiyle Ukrayna’ya toplam askeri yardımlarının yaklaşık 19.7 milyar dolara ulaştığını ifade etti.
Bu askeri yardımlar Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemi (HIMARS), uzun menzilli toplar ve füze sistemleri, Javelin tanksavar silahları, hava savunma sistemleri, askeri ekipman, teçhizat ve mühimmatları içeren uzun listelerden oluşuyor.
Al Arabiya’nın iddiasına göre ise el yükselten ABD, Ukrayna’ya 150 kilometre menziliyle Rusya topraklarını da vurabilecek Boeing'in Karadan Fırlatılan Küçük Çaplı Bomba (GLSDB) sistemini göndermeyi planlıyor.
GLSDB, GBU-39 Küçük Çaplı Bomba’ya M26 roket motorunun entegre edilmesiyle ortaya çıkan bir ürün olarak biliniyor.
‘ABD, Ukrayna’nın kanı, canı ve coğrafyası üzerinden Rusya’yı dizginlemek istiyor’
21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Terörizm ve Terörizmle Mücadele Araştırmaları Merkezi Başkanı emekli Kurmay Albay Ünal Atabay, bu gelişmeleri, “ABD’nin savaşı uzatma niyeti olduğu açıkça anlaşılıyor. Çünkü baştan beri ABD’nin ortaya koyduğu strateji Rusya’yı uzun süreli bir savaşta sahada tutmak, yıpratmak, silahlı gücünü öğütmek ve ABD’ye tehdit olma özelliğini ortadan kaldırmak şeklinde özetlenebilir. ABD, Rusya’yı devreden çıkardıktan sonra Asya Pasifik’e daha rahat odaklanabileceğini düşünüyor. Bunu yapan ABD’nin stratejik aklı Ukrayna’yı bir aparat olarak kullanmayı sürdürüyor. Yani Ukrayna’nın kanı, canı ve coğrafyası üzerinden Rusya’yı dizginlemek istiyor” şeklinde yorumluyor.
Sputnik’e değerlendirmelerde bulunan Atabay, Avrupa’nın tutumuna dair ise şunları söyledi:
“ABD, Avrupa ülkelerine de baskı oluşturarak Ukrayna’ya silah ve finans desteğine zorluyor. Avrupa Birliği (AB) ülkeleri de ABD’nin kıskacında kaldığı için bölgelerinde barış ve sükûnet isteseler de bunu pratikte yapamıyorlar. Çünkü ABD’nin inisiyatifi altında kalan AB’nin henüz bunun dışına çıkacak kapasitesi yok. Ancak AB’de bir çırpınış bir arayış var. ABD ve AB arasında gittikçe makas açılabilir. Avrupa ülkelerinin Ukrayna konusundaki vizyon ve stratejilerinde bir değişime gideceklerini de görüyorum. Bu da geleceğe dair ABD de kaygı yaratıyor. ABD, bu kaygıyı aşmak için Rusya üzerindeki baskının bitmemesini ve sürekli artmasını istiyor.
Atabay, son olarak, “Ukrayna sahası gittikçe alevleniyor ve savaşın uzun süreli olacağının işaretlerini görüyoruz. 19 milyar doları geçen silah destekleri gibi etkenler bunu gösteriyor. Böyle devam ettiği sürece Ukrayna sahasında küresel dünyanın geleceğine dair pek parlak bir umut göremiyorum” diye de ekledi.