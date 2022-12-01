https://sputniknews.com.tr/20221201/abdden-ukraynaya-20-milyar-dolarlik-silah-destegi-savasi-uzatmak-istiyorlar-1064056314.html

ABD’den Ukrayna’ya 20 milyar dolarlık silah desteği: ‘Savaşı uzatmak istiyorlar’

ABD’den Ukrayna’ya 20 milyar dolarlık silah desteği: ‘Savaşı uzatmak istiyorlar’

ABD’nin Ukrayna’ya yaptığı askeri desteğin değeri 20 milyar dolara yaklaştı. Hava savunma sistemlerinden stratejik füze ve mühimmatlara kadar birçok sistemin... 01.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-01T15:26+0300

2022-12-01T15:26+0300

2022-12-01T15:26+0300

görüş

abd

ukrayna

rusya

avrupa

silah

ukrayna krizi

ünal atabay

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Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri operasyonu 24 Şubat’tan bu yana devam ediyor.Rusya ve Ukrayna arasında başlangıcı 2014’e dayanan krizin başından beri kışkırtmalara imza atan Washington ise bu rolünü sürdürüyor.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 24 Kasım’da açıkladığı 400 milyon dolarlık 26. Askeri destek paketiyle Ukrayna’ya toplam askeri yardımlarının yaklaşık 19.7 milyar dolara ulaştığını ifade etti.Bu askeri yardımlar Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemi (HIMARS), uzun menzilli toplar ve füze sistemleri, Javelin tanksavar silahları, hava savunma sistemleri, askeri ekipman, teçhizat ve mühimmatları içeren uzun listelerden oluşuyor.Al Arabiya’nın iddiasına göre ise el yükselten ABD, Ukrayna’ya 150 kilometre menziliyle Rusya topraklarını da vurabilecek Boeing'in Karadan Fırlatılan Küçük Çaplı Bomba (GLSDB) sistemini göndermeyi planlıyor.GLSDB, GBU-39 Küçük Çaplı Bomba’ya M26 roket motorunun entegre edilmesiyle ortaya çıkan bir ürün olarak biliniyor.‘ABD, Ukrayna’nın kanı, canı ve coğrafyası üzerinden Rusya’yı dizginlemek istiyor’21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Terörizm ve Terörizmle Mücadele Araştırmaları Merkezi Başkanı emekli Kurmay Albay Ünal Atabay, bu gelişmeleri, “ABD’nin savaşı uzatma niyeti olduğu açıkça anlaşılıyor. Çünkü baştan beri ABD’nin ortaya koyduğu strateji Rusya’yı uzun süreli bir savaşta sahada tutmak, yıpratmak, silahlı gücünü öğütmek ve ABD’ye tehdit olma özelliğini ortadan kaldırmak şeklinde özetlenebilir. ABD, Rusya’yı devreden çıkardıktan sonra Asya Pasifik’e daha rahat odaklanabileceğini düşünüyor. Bunu yapan ABD’nin stratejik aklı Ukrayna’yı bir aparat olarak kullanmayı sürdürüyor. Yani Ukrayna’nın kanı, canı ve coğrafyası üzerinden Rusya’yı dizginlemek istiyor” şeklinde yorumluyor.Sputnik’e değerlendirmelerde bulunan Atabay, Avrupa’nın tutumuna dair ise şunları söyledi:Atabay, son olarak, “Ukrayna sahası gittikçe alevleniyor ve savaşın uzun süreli olacağının işaretlerini görüyoruz. 19 milyar doları geçen silah destekleri gibi etkenler bunu gösteriyor. Böyle devam ettiği sürece Ukrayna sahasında küresel dünyanın geleceğine dair pek parlak bir umut göremiyorum” diye de ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20221115/ukrayna-krizini-korukleyen-ve-uzatmak-isteyen-abd-himarslari-kieve-teslim-ediyor--1063454174.html

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abd, ukrayna, rusya, avrupa, silah, ukrayna krizi, ünal atabay