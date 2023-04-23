https://sputniknews.com.tr/20230423/ispanya-ukraynaya-6-adet-leopard-tanki-tedarik-edecek-1070066871.html
İspanya, Ukrayna'ya 6 adet Leopard tankı tedarik edecek
İspanya, Ukrayna'ya 6 adet Leopard tankı tedarik edecek
İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Madrid'in önümüzdeki günlerde Ukrayna'ya 6 adet Leopard 2A4 tankı göndereceğini söyledi. 23.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-23T00:33+0300
2023-04-23T00:33+0300
2023-04-23T00:33+0300
ukrayna krizi
leopard
ispanya
ukrayna
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İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Alman Funke dergisine verdiği röportajda ülkesinin önümüzdeki günlerde Ukrayna'ya 6 adet Leopard 2A4 tankı göndereceğini belirtti.Kalan 4 tankın da daha sonra gönderileceğini kaydeden Albares, "Ukrayna'yı ihtiyaç duyduğu sürece destekleyeceğiz" dedi.İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, şubat ayında Kiev'e yaptığı bir ziyaret sırasında Ukrayna'ya 10 adet Alman yapımı Leopard tankı tedarik edeceklerini söylemişti.Nisan ayı başında İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, İspanyol hükümetinin ayın ikinci yarısında Ukrayna'ya 6 adet Leopard 2A4 göndereceğini ifade etmişti.Bakan, İspanyol ordusunun 4 tankı daha savaşa hazır hale getirmek için çalıştığını da sözlerine eklemişti.
https://sputniknews.com.tr/20230421/kanadadan-ukraynaya-29-milyon-dolar-askeri-yardim-1070037135.html
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leopard, ispanya, ukrayna
leopard, ispanya, ukrayna
İspanya, Ukrayna'ya 6 adet Leopard tankı tedarik edecek
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İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Madrid'in önümüzdeki günlerde Ukrayna'ya 6 adet Leopard 2A4 tankı göndereceğini söyledi.
İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Alman Funke dergisine verdiği röportajda ülkesinin önümüzdeki günlerde Ukrayna'ya 6 adet Leopard 2A4 tankı göndereceğini belirtti.
Kalan 4 tankın da daha sonra gönderileceğini kaydeden Albares, "Ukrayna'yı ihtiyaç duyduğu sürece destekleyeceğiz" dedi.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, şubat ayında Kiev'e yaptığı bir ziyaret sırasında Ukrayna'ya 10 adet Alman yapımı Leopard tankı tedarik edeceklerini söylemişti.
Nisan ayı başında İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, İspanyol hükümetinin ayın ikinci yarısında Ukrayna'ya 6 adet Leopard 2A4 göndereceğini ifade etmişti.
Bakan, İspanyol ordusunun 4 tankı daha savaşa hazır hale getirmek için çalıştığını da sözlerine eklemişti.