https://sputniknews.com.tr/20230423/ispanya-ukraynaya-6-adet-leopard-tanki-tedarik-edecek-1070066871.html

İspanya, Ukrayna'ya 6 adet Leopard tankı tedarik edecek

İspanya, Ukrayna'ya 6 adet Leopard tankı tedarik edecek

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Madrid'in önümüzdeki günlerde Ukrayna'ya 6 adet Leopard 2A4 tankı göndereceğini söyledi. 23.04.2023, Sputnik Türkiye

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ukrayna krizi

leopard

ispanya

ukrayna

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İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Alman Funke dergisine verdiği röportajda ülkesinin önümüzdeki günlerde Ukrayna'ya 6 adet Leopard 2A4 tankı göndereceğini belirtti.Kalan 4 tankın da daha sonra gönderileceğini kaydeden Albares, "Ukrayna'yı ihtiyaç duyduğu sürece destekleyeceğiz" dedi.İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, şubat ayında Kiev'e yaptığı bir ziyaret sırasında Ukrayna'ya 10 adet Alman yapımı Leopard tankı tedarik edeceklerini söylemişti.Nisan ayı başında İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, İspanyol hükümetinin ayın ikinci yarısında Ukrayna'ya 6 adet Leopard 2A4 göndereceğini ifade etmişti.Bakan, İspanyol ordusunun 4 tankı daha savaşa hazır hale getirmek için çalıştığını da sözlerine eklemişti.

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