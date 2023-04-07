Yaptırım listelerine tahıl veya gübre dahil edilmedi. Ancak SWIFT sisteminden çıkarıldık, gemilerimizi sigortalayamıyoruz ve yabancı gemiler de limanlarımıza giremiyor. Tahıl ve gübre doğrudan yaptırımlara tabi olmasa da bize resmen "Siz tahıl ve gübreyi depolayın. Nasılsa sevk edemeyeceksiniz" diyorlar. Bu sorunu çözmek isteyen kimse görmediğimiz ve tarafların vicdanına seslenmekten bıktığımızı için anlaşmayı askıya aldık. Yaptırım listelerine tahıl veya gübre dahil edilmedi. Ancak SWIFT sisteminden çıkarıldık, gemilerimizi sigortalayamıyoruz ve yabancı gemiler de limanlarımıza giremiyor. Tahıl ve gübre doğrudan yaptırımlara tabi olmasa da bize resmen "Siz tahıl ve gübreyi depolayın. Nasılsa sevk edemeyeceksiniz" diyorlar. Bu sorunu çözmek isteyen kimse görmediğimiz ve tarafların vicdanına seslenmekten bıktığımızı için anlaşmayı askıya aldık.

Tahıl anlaşmasını 120 gün uzatmıştık fakat bu meseleyi çözme gayreti görmediğimiz için anlaşmayı askıya aldık, şimdi de 60 gün uzattık. Fakat Rus tahılı konusunda bir gelişme olmazsa bu anlaşmaya gerek olup olmadığını sorgulayacağız. Tahıl anlaşmasını 120 gün uzatmıştık fakat bu meseleyi çözme gayreti görmediğimiz için anlaşmayı askıya aldık, şimdi de 60 gün uzattık. Fakat Rus tahılı konusunda bir gelişme olmazsa bu anlaşmaya gerek olup olmadığını sorgulayacağız.

Ukrayna'dan sevk edilen tahılların aslan payı AB'ye gidiyor. Eğer isterlerse kendi tahıllarını karayoluyla gönderebilirler. Biz ise bu anlaşmanın dışında kendi adımlarımızı atarız. Ukrayna'dan sevk edilen tahılların aslan payı AB'ye gidiyor. Eğer isterlerse kendi tahıllarını karayoluyla gönderebilirler. Biz ise bu anlaşmanın dışında kendi adımlarımızı atarız.

Batı problemleri gerçekten çözmek istemiyor. Batı problemleri gerçekten çözmek istemiyor.

Minsk anlaşmalarını Ukrayna'yı silahlandırma molası olarak kullandılar. Batı, Ukrayna'da Nazi ideolojisinin sıçramasına katkı sundu. Batı bunları Rusya'yı zayıflatmak, Ukrayna ve Rusya haklarının refaha ulaşmasını engellemek için yaptı. Minsk anlaşmalarını Ukrayna'yı silahlandırma molası olarak kullandılar. Batı, Ukrayna'da Nazi ideolojisinin sıçramasına katkı sundu. Batı bunları Rusya'yı zayıflatmak, Ukrayna ve Rusya haklarının refaha ulaşmasını engellemek için yaptı.

(Ukrayna lideri Vladimir) Zelenskiy’in Nazi rejiminin yansıtmaya çalıştığı gibi ‘dünyanın en demokratik devletine saldırı’ gibi bir durum yok. Biz görüşmeye açığız. Ancak haklı taleplerimiz dikkate alınmalı. Bu kendine ‘demokratik’ diyen devlet (Ukrayna) bakın hangi yasaları çıkarttı: Rusçayı yasakladı, Rusça kitaplar yasaklanıyor, Rus sanatçılar konser veremiyor. Odessa, İkinci Yekaterina tarafından kurulan bir şehir. Ancak heykeller bile kaldırılıyor. (Ukrayna lideri Vladimir) Zelenskiy’in Nazi rejiminin yansıtmaya çalıştığı gibi ‘dünyanın en demokratik devletine saldırı’ gibi bir durum yok. Biz görüşmeye açığız. Ancak haklı taleplerimiz dikkate alınmalı. Bu kendine ‘demokratik’ diyen devlet (Ukrayna) bakın hangi yasaları çıkarttı: Rusçayı yasakladı, Rusça kitaplar yasaklanıyor, Rus sanatçılar konser veremiyor. Odessa, İkinci Yekaterina tarafından kurulan bir şehir. Ancak heykeller bile kaldırılıyor.

Dışişleri bakanlarının toplantısı için hazırlık devam ediyor. Tarih konusunu da görüşüyoruz. Her dört taraf için uygun tarih belirleyeceğiz. Dışişleri bakanlarının toplantısı için hazırlık devam ediyor. Tarih konusunu da görüşüyoruz. Her dört taraf için uygun tarih belirleyeceğiz.

(ABD Dışişleri Bakanı Antony) Blinken, G-20 toplantısında ayaküstü görüşme teklif etti. Ben de kabul ettim ve yaptık. (ABD Dışişleri Bakanı Antony) Blinken, G-20 toplantısında ayaküstü görüşme teklif etti. Ben de kabul ettim ve yaptık.