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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230407/lavrov-bizde-de-kara-gun-dostu-tabiri-var-turk-dostlarimizin-yaninda-olmaya-calisiyoruz-1069316093.html
Lavrov: Bizde de 'kara gün dostu' tabiri var, Türk dostlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz
Lavrov: Bizde de 'kara gün dostu' tabiri var, Türk dostlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu. 07.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-07T12:06+0300
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Lavrov'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:Lavrov soru- cevap kısmında ise şu ifadeleri kullandı:
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sergey lavrov, mevlüt çavuşoğlu, ankara, rusya, ukrayna
sergey lavrov, mevlüt çavuşoğlu, ankara, rusya, ukrayna

Lavrov: Bizde de 'kara gün dostu' tabiri var, Türk dostlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz

12:06 07.04.2023 (güncellendi: 13:04 07.04.2023)
© AADışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda ortak basın toplantısı düzenledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda ortak basın toplantısı düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2023
© AA
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.
Lavrov'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Biz bu ziyareti mart ayında Antalya Diplomasi Forumu'nda gerçekleştirecektik aslında fakat Türkiye büyük bir depremle karşılaştı. Doğal afetle mücadelede Türkiye’ye ilk el uzatan ülkelerden biri olduk. Sahra hastaneleri, İskenderun limanındaki yangını söndürmek için uçak gönderdik.
Bizde de Türkiye'deki gibi 'kara gün dostu' tabiri var ve biz de Türk dostlarımızın her zaman yanında olmaya çalışıyoruz. Türk halkına en derin başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Hasar gören altyapının en hızlı şekilde onarılmasını diliyorum.
İlişkilerde bu kadar verimli olmamız iki ülkenin samimi diyaloğuna dayanıyor.
İlişkilerimizde lokomotif olan projelerden bahsettik. Özellikle Akkuyu'nun inşası Türkiye'nin enerji güvenliğini güçlendirecektir. 27 Nisan'da santralin birinci blokuna nükleer enerji sevk etmiş olacağız. Geçen yılki doğalgaz dağıtım merkezi kararının da ne kadar isabetli olduğunu geçen süreçte çok iyi anladık.
Filistin-İsrail konusunda BMGK kararlarının uygulanması çağrısı yapıyoruz.
Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesini istiyoruz. Ulaşıma dair her türlü engellerin kaldırılmasını arzu ediyoruz.
Ukrayna konusunda kolektif batının yapıcı olmayan bir gündemi var. Hedeflerini Rusya'yı sahada yenmek olarak açıkladılar. Bağımsız, egemen politika yürüten ülkelere karşı faaliyetlerde bulunuyorlar. Rusya'yı yendikten sonra sıra Çin'e gelecek. Kendi ulusal çıkarlarını koruyan her ülkeyi sindirmeye çalışıyorlar. ABD çıkarlarına tabii olmalarını istiyorlar.
Ukrayna ile ilgili görüşmeler sadece Rusya’nın çıkarlarının göz önüne alınması durumunda gerçekleşebilir. Barış görüşmelerine yanaşmadığımız doğru değil, fakat bu görüşmelerin, daha önce sunduğumuz prensiplere dayanması gerekiyor.
Tahıl anlaşmasının Rus kısmı uygulanmıyor. BM sürekli Batı ülkelerine çağrıda bulunuyor fakat nafile, hiçbir karşılık vermiyorlar. Rus tarım ürünlerinin dünya pazarlarına ulaşmasının önünü kesen kısıtlamalar sürüyor, hatta giderek artıyor.
Çavuşoğlu'nu Moskova'ya davet ediyorum.
Sergey Lavrov- Mevlüt Çavuşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2023
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Rus mevkidaşı Lavrov ile görüşen Çavuşoğlu: Tahıl koridoru, müzakerenin sonuç verdiğinin kanıtı
11:56
Lavrov soru- cevap kısmında ise şu ifadeleri kullandı:
Yaptırım listelerine tahıl veya gübre dahil edilmedi. Ancak SWIFT sisteminden çıkarıldık, gemilerimizi sigortalayamıyoruz ve yabancı gemiler de limanlarımıza giremiyor. Tahıl ve gübre doğrudan yaptırımlara tabi olmasa da bize resmen "Siz tahıl ve gübreyi depolayın. Nasılsa sevk edemeyeceksiniz" diyorlar. Bu sorunu çözmek isteyen kimse görmediğimiz ve tarafların vicdanına seslenmekten bıktığımızı için anlaşmayı askıya aldık.
Tahıl anlaşmasını 120 gün uzatmıştık fakat bu meseleyi çözme gayreti görmediğimiz için anlaşmayı askıya aldık, şimdi de 60 gün uzattık. Fakat Rus tahılı konusunda bir gelişme olmazsa bu anlaşmaya gerek olup olmadığını sorgulayacağız.
Ukrayna'dan sevk edilen tahılların aslan payı AB'ye gidiyor. Eğer isterlerse kendi tahıllarını karayoluyla gönderebilirler. Biz ise bu anlaşmanın dışında kendi adımlarımızı atarız.
Batı problemleri gerçekten çözmek istemiyor.
Minsk anlaşmalarını Ukrayna'yı silahlandırma molası olarak kullandılar. Batı, Ukrayna'da Nazi ideolojisinin sıçramasına katkı sundu. Batı bunları Rusya'yı zayıflatmak, Ukrayna ve Rusya haklarının refaha ulaşmasını engellemek için yaptı.
(Ukrayna lideri Vladimir) Zelenskiy’in Nazi rejiminin yansıtmaya çalıştığı gibi ‘dünyanın en demokratik devletine saldırı’ gibi bir durum yok. Biz görüşmeye açığız. Ancak haklı taleplerimiz dikkate alınmalı. Bu kendine ‘demokratik’ diyen devlet (Ukrayna) bakın hangi yasaları çıkarttı: Rusçayı yasakladı, Rusça kitaplar yasaklanıyor, Rus sanatçılar konser veremiyor. Odessa, İkinci Yekaterina tarafından kurulan bir şehir. Ancak heykeller bile kaldırılıyor.
Dışişleri bakanlarının toplantısı için hazırlık devam ediyor. Tarih konusunu da görüşüyoruz. Her dört taraf için uygun tarih belirleyeceğiz.
(ABD Dışişleri Bakanı Antony) Blinken, G-20 toplantısında ayaküstü görüşme teklif etti. Ben de kabul ettim ve yaptık.
(Rus Argument ı Faktı gazetesi muhabirinin Türkiye'deki seçimlere dair sorusuna) Beni kimseyle karıştırmadınız değil mi? Sizi Amerika temsilcileriyle basın toplantısına davet ediyorum. Rusya hiçbir zaman kimsenin iç işlerine karışmaz.
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