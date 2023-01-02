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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230102/rusya-donetskteki-taarruz-sonucunda-yeni-sinir-hatlari-ele-gecirildi-1065303394.html
Rusya: Donetsk'teki taarruz sonucunda yeni sınır hatları ele geçirildi
Rusya: Donetsk'teki taarruz sonucunda yeni sınır hatları ele geçirildi
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Donetsk yönünde yürütülen taarruz sonucunda yeni sınır hatlarının ele geçirildiğini ifade etti. 02.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-02T19:05+0300
2023-01-02T19:05+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
donetsk
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Donetsk yönünde Ukrayna ordusuna bağlı 60. motorize piyade ve 79. hava indirme tugaylarının imha edilmesi ve Rus güçlerinin yürüttüğü taarruz faaliyetleri sonucunda yeni ve elverişli sınır hatlarının kontrol altına alındığını anlatan Konaşenkov, çatışmalarda 70 Ukrayna askerinin öldürüldüğünü belirtti.Güney Donetsk yönündeki faaliyetlerde düşman birliklerinin kapsamlı ateşle vurulması sonucu 40'tan fazla Ukrayna askerinin etkisiz hale getirildiğini kaydeden Konaşenkov, Krasnıy Liman yönündeki taarruzda ise Ukrayna tarafının kaybının 40'ı aştığını bildirdi.Savunma Bakanlığı Sözcüsü, Kupyansk yönünde ise Harkov Bölgesi'ne düzenlenen atışlarda yaklaşık 30 askerin ölü olarak ele geçirildiğini söyledi.
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rusya, rusya savunma bakanlığı, donetsk
rusya, rusya savunma bakanlığı, donetsk

Rusya: Donetsk'teki taarruz sonucunda yeni sınır hatları ele geçirildi

19:05 02.01.2023
© Sputnik / РИА Новости / Multimedya arşivine gidinМирная жизнь в Мариуполе
Мирная жизнь в Мариуполе - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2023
© Sputnik / РИА Новости
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Donetsk yönünde yürütülen taarruz sonucunda yeni sınır hatlarının ele geçirildiğini ifade etti.
Donetsk yönünde Ukrayna ordusuna bağlı 60. motorize piyade ve 79. hava indirme tugaylarının imha edilmesi ve Rus güçlerinin yürüttüğü taarruz faaliyetleri sonucunda yeni ve elverişli sınır hatlarının kontrol altına alındığını anlatan Konaşenkov, çatışmalarda 70 Ukrayna askerinin öldürüldüğünü belirtti.

Güney Donetsk yönündeki faaliyetlerde düşman birliklerinin kapsamlı ateşle vurulması sonucu 40'tan fazla Ukrayna askerinin etkisiz hale getirildiğini kaydeden Konaşenkov, Krasnıy Liman yönündeki taarruzda ise Ukrayna tarafının kaybının 40'ı aştığını bildirdi.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü, Kupyansk yönünde ise Harkov Bölgesi'ne düzenlenen atışlarda yaklaşık 30 askerin ölü olarak ele geçirildiğini söyledi.
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