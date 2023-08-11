https://sputniknews.com.tr/20230811/pentagon-ukraynaya-saglanan-155-mm-kalibreli-mermilerin-uretimini-artirdik-1074548961.html

Pentagon: Ukrayna’ya sağlanan 155 mm kalibreli mermilerin üretimini artırdık

Pentagon: Ukrayna’ya sağlanan 155 mm kalibreli mermilerin üretimini artırdık

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Patrick Ryder, Ukrayna’ya sağlanan 155 milimetre kalibreli top mermilerinin üretimini ayda 14 binden 24 bine çıkardıklarını ve bu... 11.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-11T01:29+0300

2023-08-11T01:29+0300

2023-08-11T01:29+0300

ukrayna krizi

pentagon

amerikan savunma bakanlığı (pentagon)

abd savunma bakanlığı (pentagon)

ukrayna

ukrayna krizi

patrick ryder

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Ryder, bugünkü basın toplantısında, “Şubat 2022 itibarıyla ayda yaklaşık 14 bin olan 155 mm mermi üretiminin hızlı bir şekilde 24 bin civarına çıkmasını sağladık. Gelecek yıl ayda 80 bini aşmayı planlıyoruz” ifadesini kullandı.Sözcü, Ukrayna’ya bugüne kadar bu türden en az 2 milyon mermi gönderdiklerini söyledi.

ukrayna

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pentagon, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), abd savunma bakanlığı (pentagon), ukrayna, ukrayna krizi, patrick ryder