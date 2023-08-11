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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230811/pentagon-ukraynaya-saglanan-155-mm-kalibreli-mermilerin-uretimini-artirdik-1074548961.html
Pentagon: Ukrayna’ya sağlanan 155 mm kalibreli mermilerin üretimini artırdık
Pentagon: Ukrayna’ya sağlanan 155 mm kalibreli mermilerin üretimini artırdık
ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Patrick Ryder, Ukrayna’ya sağlanan 155 milimetre kalibreli top mermilerinin üretimini ayda 14 binden 24 bine çıkardıklarını ve bu... 11.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-11T01:29+0300
2023-08-11T01:29+0300
ukrayna krizi
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amerikan savunma bakanlığı (pentagon)
abd savunma bakanlığı (pentagon)
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Ryder, bugünkü basın toplantısında, “Şubat 2022 itibarıyla ayda yaklaşık 14 bin olan 155 mm mermi üretiminin hızlı bir şekilde 24 bin civarına çıkmasını sağladık. Gelecek yıl ayda 80 bini aşmayı planlıyoruz” ifadesini kullandı.Sözcü, Ukrayna’ya bugüne kadar bu türden en az 2 milyon mermi gönderdiklerini söyledi.
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pentagon, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), abd savunma bakanlığı (pentagon), ukrayna, ukrayna krizi, patrick ryder
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Pentagon: Ukrayna’ya sağlanan 155 mm kalibreli mermilerin üretimini artırdık

01:29 11.08.2023
© AP Photo / Manuel Balce CenetaPatrick Ryder
Patrick Ryder - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2023
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
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ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Patrick Ryder, Ukrayna’ya sağlanan 155 milimetre kalibreli top mermilerinin üretimini ayda 14 binden 24 bine çıkardıklarını ve bu rakamı 2024’te 80 bine ulaştırmayı planladıklarını belirtti.
Ryder, bugünkü basın toplantısında, “Şubat 2022 itibarıyla ayda yaklaşık 14 bin olan 155 mm mermi üretiminin hızlı bir şekilde 24 bin civarına çıkmasını sağladık. Gelecek yıl ayda 80 bini aşmayı planlıyoruz” ifadesini kullandı.
Sözcü, Ukrayna’ya bugüne kadar bu türden en az 2 milyon mermi gönderdiklerini söyledi.
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