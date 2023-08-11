https://sputniknews.com.tr/20230811/pentagon-ukraynaya-saglanan-155-mm-kalibreli-mermilerin-uretimini-artirdik-1074548961.html
Pentagon: Ukrayna’ya sağlanan 155 mm kalibreli mermilerin üretimini artırdık
Pentagon: Ukrayna’ya sağlanan 155 mm kalibreli mermilerin üretimini artırdık
ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Patrick Ryder, Ukrayna’ya sağlanan 155 milimetre kalibreli top mermilerinin üretimini ayda 14 binden 24 bine çıkardıklarını ve bu... 11.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-11T01:29+0300
2023-08-11T01:29+0300
2023-08-11T01:29+0300
ukrayna krizi
pentagon
amerikan savunma bakanlığı (pentagon)
abd savunma bakanlığı (pentagon)
ukrayna
ukrayna krizi
patrick ryder
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Ryder, bugünkü basın toplantısında, “Şubat 2022 itibarıyla ayda yaklaşık 14 bin olan 155 mm mermi üretiminin hızlı bir şekilde 24 bin civarına çıkmasını sağladık. Gelecek yıl ayda 80 bini aşmayı planlıyoruz” ifadesini kullandı.Sözcü, Ukrayna’ya bugüne kadar bu türden en az 2 milyon mermi gönderdiklerini söyledi.
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pentagon, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), abd savunma bakanlığı (pentagon), ukrayna, ukrayna krizi, patrick ryder
pentagon, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), abd savunma bakanlığı (pentagon), ukrayna, ukrayna krizi, patrick ryder
Pentagon: Ukrayna’ya sağlanan 155 mm kalibreli mermilerin üretimini artırdık
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ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Patrick Ryder, Ukrayna’ya sağlanan 155 milimetre kalibreli top mermilerinin üretimini ayda 14 binden 24 bine çıkardıklarını ve bu rakamı 2024’te 80 bine ulaştırmayı planladıklarını belirtti.
Ryder, bugünkü basın toplantısında, “Şubat 2022 itibarıyla ayda yaklaşık 14 bin olan 155 mm mermi üretiminin hızlı bir şekilde 24 bin civarına çıkmasını sağladık. Gelecek yıl ayda 80 bini aşmayı planlıyoruz” ifadesini kullandı.
Sözcü, Ukrayna’ya bugüne kadar bu türden en az 2 milyon mermi gönderdiklerini söyledi.