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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230120/hollanda-ukraynaya-2-patriot-gonderecegiz-1065995186.html
Hollanda: Ukrayna’ya 2 Patriot göndereceğiz
Hollanda: Ukrayna’ya 2 Patriot göndereceğiz
Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, Ukrayna’ya 2 Patriot hava savunma sistemi ile füzelerini göndereceklerini duyurdu. 20.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-20T23:25+0300
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ukrayna krizi
ukrayna
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Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi’ne mektubunda, “Hollanda, Ukrayna’ya Patriot hava savunma sistemlerinin tedariki konusunda ABD ve Almanya ile işbirliği projesinde yer alıyor. Buna mühimmat tedariki, eğitim ve bakım için parçalar da dahil. Bu, Hollanda’nın Ukrayna’ya iki fırlatma aracı ile bir miktar füze sağlayacak” ifadelerini kullandı.Daha önce Hollanda, Ukrayna’ya ABD yapımı F-16 savaş uçakları ile Almanya yapımı Leopard tanklarını tedarik olasılığını değerlendirdiklerini açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230120/natodan-moldovaya-hava-savunma-sistemi-sozu-1065987602.html
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ukrayna, hollanda, patriot
ukrayna, hollanda, patriot

Hollanda: Ukrayna’ya 2 Patriot göndereceğiz

23:25 20.01.2023
© AAPatriot
Patriot - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2023
© AA
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Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, Ukrayna’ya 2 Patriot hava savunma sistemi ile füzelerini göndereceklerini duyurdu.
Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi’ne mektubunda, “Hollanda, Ukrayna’ya Patriot hava savunma sistemlerinin tedariki konusunda ABD ve Almanya ile işbirliği projesinde yer alıyor. Buna mühimmat tedariki, eğitim ve bakım için parçalar da dahil. Bu, Hollanda’nın Ukrayna’ya iki fırlatma aracı ile bir miktar füze sağlayacak” ifadelerini kullandı.
Daha önce Hollanda, Ukrayna’ya ABD yapımı F-16 savaş uçakları ile Almanya yapımı Leopard tanklarını tedarik olasılığını değerlendirdiklerini açıklamıştı.
Patriot füze - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2023
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