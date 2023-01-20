https://sputniknews.com.tr/20230120/hollanda-ukraynaya-2-patriot-gonderecegiz-1065995186.html
Hollanda: Ukrayna’ya 2 Patriot göndereceğiz
Hollanda: Ukrayna’ya 2 Patriot göndereceğiz
Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, Ukrayna’ya 2 Patriot hava savunma sistemi ile füzelerini göndereceklerini duyurdu. 20.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-20T23:25+0300
2023-01-20T23:25+0300
2023-01-20T23:25+0300
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Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi’ne mektubunda, “Hollanda, Ukrayna’ya Patriot hava savunma sistemlerinin tedariki konusunda ABD ve Almanya ile işbirliği projesinde yer alıyor. Buna mühimmat tedariki, eğitim ve bakım için parçalar da dahil. Bu, Hollanda’nın Ukrayna’ya iki fırlatma aracı ile bir miktar füze sağlayacak” ifadelerini kullandı.Daha önce Hollanda, Ukrayna’ya ABD yapımı F-16 savaş uçakları ile Almanya yapımı Leopard tanklarını tedarik olasılığını değerlendirdiklerini açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230120/natodan-moldovaya-hava-savunma-sistemi-sozu-1065987602.html
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ukrayna, hollanda, patriot
Hollanda: Ukrayna’ya 2 Patriot göndereceğiz
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Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, Ukrayna’ya 2 Patriot hava savunma sistemi ile füzelerini göndereceklerini duyurdu.
Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi’ne mektubunda, “Hollanda, Ukrayna’ya Patriot hava savunma sistemlerinin tedariki konusunda ABD ve Almanya ile işbirliği projesinde yer alıyor. Buna mühimmat tedariki, eğitim ve bakım için parçalar da dahil. Bu, Hollanda’nın Ukrayna’ya iki fırlatma aracı ile bir miktar füze sağlayacak” ifadelerini kullandı.
Daha önce Hollanda, Ukrayna’ya ABD yapımı F-16 savaş uçakları ile Almanya yapımı Leopard tanklarını tedarik olasılığını değerlendirdiklerini açıklamıştı.