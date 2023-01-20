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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230120/natodan-moldovaya-hava-savunma-sistemi-sozu-1065987602.html
NATO’dan Moldova’ya hava savunma sistemi sözü
NATO’dan Moldova’ya hava savunma sistemi sözü
NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana, Moldova’ya hava savunma sistemlerini almasına yardımcı olacaklarını söyledi. 20.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-20T18:58+0300
2023-01-20T18:58+0300
ukrayna krizi
moldova
rusya
nato
mircea geoana
hava savunma sistemi
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Romanya televizyonuna konuşan Geoana, “Moldova şu anda büyük baskı altında, Avrupa Birliği (AB) ve NATO olmak üzere desteğimize ihtiyacı var. Moldova, NATO ve AB'nin ortağı. Birlikte pek çok ilginç şey sunabileceğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu’nun, ülkenin hava savunmasını güçlendirmeye yardımcı olmamız için defalarca müracaatta bulunduğunu anımsatan Geoana, “NATO içindeki müttefiklerin Moldova cumhuriyetine, hava savunma sistemlerini alma konusunda yardımcı olmaya hazır olduğundan eminim. NATO müttefikleri ve Avrupa Birliği üyeleri, Moldova’ya yardım konusunda hassaslar” dedi.Moldova lideri Sandu dün hava savunma sistemlerini alma konusunda Batı’dan yardım istediklerini açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221102/moldovali-vekil-batili-fonlar-ve-onlari-kontrol-eden-medya-moldovada-rus-dusmanligini-korukluyor-1062996882.html
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moldova, rusya, nato, mircea geoana, hava savunma sistemi
moldova, rusya, nato, mircea geoana, hava savunma sistemi

NATO’dan Moldova’ya hava savunma sistemi sözü

18:58 20.01.2023
© AFP 2023 / BERND WUSTNECKPatriot füze
Patriot füze - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2023
© AFP 2023 / BERND WUSTNECK
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NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana, Moldova’ya hava savunma sistemlerini almasına yardımcı olacaklarını söyledi.
Romanya televizyonuna konuşan Geoana, “Moldova şu anda büyük baskı altında, Avrupa Birliği (AB) ve NATO olmak üzere desteğimize ihtiyacı var. Moldova, NATO ve AB'nin ortağı. Birlikte pek çok ilginç şey sunabileceğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu’nun, ülkenin hava savunmasını güçlendirmeye yardımcı olmamız için defalarca müracaatta bulunduğunu anımsatan Geoana, “NATO içindeki müttefiklerin Moldova cumhuriyetine, hava savunma sistemlerini alma konusunda yardımcı olmaya hazır olduğundan eminim. NATO müttefikleri ve Avrupa Birliği üyeleri, Moldova’ya yardım konusunda hassaslar” dedi.
Moldova lideri Sandu dün hava savunma sistemlerini alma konusunda Batı’dan yardım istediklerini açıklamıştı.
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