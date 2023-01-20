https://sputniknews.com.tr/20230120/natodan-moldovaya-hava-savunma-sistemi-sozu-1065987602.html

NATO’dan Moldova’ya hava savunma sistemi sözü

NATO’dan Moldova’ya hava savunma sistemi sözü

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana, Moldova’ya hava savunma sistemlerini almasına yardımcı olacaklarını söyledi. 20.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-20T18:58+0300

2023-01-20T18:58+0300

2023-01-20T18:58+0300

ukrayna krizi

moldova

rusya

nato

mircea geoana

hava savunma sistemi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101407/90/1014079000_0:98:1200:773_1920x0_80_0_0_826be244d8c8bfe0983030dba052edae.jpg

Romanya televizyonuna konuşan Geoana, “Moldova şu anda büyük baskı altında, Avrupa Birliği (AB) ve NATO olmak üzere desteğimize ihtiyacı var. Moldova, NATO ve AB'nin ortağı. Birlikte pek çok ilginç şey sunabileceğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu’nun, ülkenin hava savunmasını güçlendirmeye yardımcı olmamız için defalarca müracaatta bulunduğunu anımsatan Geoana, “NATO içindeki müttefiklerin Moldova cumhuriyetine, hava savunma sistemlerini alma konusunda yardımcı olmaya hazır olduğundan eminim. NATO müttefikleri ve Avrupa Birliği üyeleri, Moldova’ya yardım konusunda hassaslar” dedi.Moldova lideri Sandu dün hava savunma sistemlerini alma konusunda Batı’dan yardım istediklerini açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221102/moldovali-vekil-batili-fonlar-ve-onlari-kontrol-eden-medya-moldovada-rus-dusmanligini-korukluyor-1062996882.html

moldova

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

moldova, rusya, nato, mircea geoana, hava savunma sistemi