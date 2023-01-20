https://sputniknews.com.tr/20230120/finlandiya-ukraynaya-agir-top-gonderecek-1065989365.html

Finlandiya, Ukrayna’ya ağır top gönderecek

Finlandiya, Ukrayna’ya ağır top gönderecek

Finlandiya’nın Ukrayna’ya içinde ağır topların ve mühimmatının yer alacağı 12. askeri yardım paketini hazırladığı açıklandı. 20.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-20T19:20+0300

2023-01-20T19:20+0300

2023-01-20T19:20+0300

ukrayna krizi

finlandiya

ukrayna

silah tedariki

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Finlandiya hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, “Savunma Bakanı Mikko Savola, Finlandiya’nın Ukrayna’ya ağır toplar ve mühimmat göndereceğini söyledi” ifadelerine yer verildi.Pakette öngörülen silahın maliyetinin 400 milyon euro’yu geçtiği belirtilen açıklamada, Ukrayna’ya askeri yardımın İsveç’le yakın ilişkiler sayesinde sağlandığı kaydedildi.Daha önce Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Avrupa’nın ortak yardım projesini oluşturması durumunda, ülkesinin Ukrayna’ya Leopard tanklarını gönderebileceğini açıklamıştı.Niinistö, "Fakat gönderilen zırhlı teçhizat miktarı fazla olamaz, çünkü Finlandiya Rusya’yla sınırda ve henüz NATO üyesi değil” demişti.

https://sputniknews.com.tr/20230117/finlandiya-basbakani-natoya-uyeligimiz-konusunda-buyuk-bir-sorun-yok-1065851334.html

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finlandiya, ukrayna, silah tedariki