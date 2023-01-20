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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230120/finlandiya-ukraynaya-agir-top-gonderecek-1065989365.html
Finlandiya, Ukrayna’ya ağır top gönderecek
Finlandiya, Ukrayna’ya ağır top gönderecek
Finlandiya’nın Ukrayna’ya içinde ağır topların ve mühimmatının yer alacağı 12. askeri yardım paketini hazırladığı açıklandı. 20.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-20T19:20+0300
2023-01-20T19:20+0300
ukrayna krizi
finlandiya
ukrayna
silah tedariki
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Finlandiya hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, “Savunma Bakanı Mikko Savola, Finlandiya’nın Ukrayna’ya ağır toplar ve mühimmat göndereceğini söyledi” ifadelerine yer verildi.Pakette öngörülen silahın maliyetinin 400 milyon euro’yu geçtiği belirtilen açıklamada, Ukrayna’ya askeri yardımın İsveç’le yakın ilişkiler sayesinde sağlandığı kaydedildi.Daha önce Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Avrupa’nın ortak yardım projesini oluşturması durumunda, ülkesinin Ukrayna’ya Leopard tanklarını gönderebileceğini açıklamıştı.Niinistö, "Fakat gönderilen zırhlı teçhizat miktarı fazla olamaz, çünkü Finlandiya Rusya’yla sınırda ve henüz NATO üyesi değil” demişti.
https://sputniknews.com.tr/20230117/finlandiya-basbakani-natoya-uyeligimiz-konusunda-buyuk-bir-sorun-yok-1065851334.html
finlandiya
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finlandiya, ukrayna, silah tedariki
finlandiya, ukrayna, silah tedariki

Finlandiya, Ukrayna’ya ağır top gönderecek

19:20 20.01.2023
© AFP 2023 / JAM STA ROSAHIMARS
HIMARS - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2023
© AFP 2023 / JAM STA ROSA
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Finlandiya’nın Ukrayna’ya içinde ağır topların ve mühimmatının yer alacağı 12. askeri yardım paketini hazırladığı açıklandı.
Finlandiya hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, “Savunma Bakanı Mikko Savola, Finlandiya’nın Ukrayna’ya ağır toplar ve mühimmat göndereceğini söyledi” ifadelerine yer verildi.
Pakette öngörülen silahın maliyetinin 400 milyon euro’yu geçtiği belirtilen açıklamada, Ukrayna’ya askeri yardımın İsveç’le yakın ilişkiler sayesinde sağlandığı kaydedildi.
Daha önce Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Avrupa’nın ortak yardım projesini oluşturması durumunda, ülkesinin Ukrayna’ya Leopard tanklarını gönderebileceğini açıklamıştı.
Niinistö, "Fakat gönderilen zırhlı teçhizat miktarı fazla olamaz, çünkü Finlandiya Rusya’yla sınırda ve henüz NATO üyesi değil” demişti.
Dünya Ekonomik Forumu (WEF) özel oturumlarla İsviçre'nin Davos kasabasında devam ediyor. Foruma katılan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin (fotoğrafta) konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2023
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Finlandiya Başbakanı: NATO'ya üyeliğimiz konusunda büyük bir sorun yok
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