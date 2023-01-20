https://sputniknews.com.tr/20230120/finlandiya-ukraynaya-agir-top-gonderecek-1065989365.html
Finlandiya, Ukrayna’ya ağır top gönderecek
Finlandiya, Ukrayna’ya ağır top gönderecek
Finlandiya’nın Ukrayna’ya içinde ağır topların ve mühimmatının yer alacağı 12. askeri yardım paketini hazırladığı açıklandı. 20.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-20T19:20+0300
2023-01-20T19:20+0300
2023-01-20T19:20+0300
ukrayna krizi
finlandiya
ukrayna
silah tedariki
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Finlandiya hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, “Savunma Bakanı Mikko Savola, Finlandiya’nın Ukrayna’ya ağır toplar ve mühimmat göndereceğini söyledi” ifadelerine yer verildi.Pakette öngörülen silahın maliyetinin 400 milyon euro’yu geçtiği belirtilen açıklamada, Ukrayna’ya askeri yardımın İsveç’le yakın ilişkiler sayesinde sağlandığı kaydedildi.Daha önce Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Avrupa’nın ortak yardım projesini oluşturması durumunda, ülkesinin Ukrayna’ya Leopard tanklarını gönderebileceğini açıklamıştı.Niinistö, "Fakat gönderilen zırhlı teçhizat miktarı fazla olamaz, çünkü Finlandiya Rusya’yla sınırda ve henüz NATO üyesi değil” demişti.
https://sputniknews.com.tr/20230117/finlandiya-basbakani-natoya-uyeligimiz-konusunda-buyuk-bir-sorun-yok-1065851334.html
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finlandiya, ukrayna, silah tedariki
finlandiya, ukrayna, silah tedariki
Finlandiya, Ukrayna’ya ağır top gönderecek
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Finlandiya’nın Ukrayna’ya içinde ağır topların ve mühimmatının yer alacağı 12. askeri yardım paketini hazırladığı açıklandı.
Finlandiya hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, “Savunma Bakanı Mikko Savola, Finlandiya’nın Ukrayna’ya ağır toplar ve mühimmat göndereceğini söyledi” ifadelerine yer verildi.
Pakette öngörülen silahın maliyetinin 400 milyon euro’yu geçtiği belirtilen açıklamada, Ukrayna’ya askeri yardımın İsveç’le yakın ilişkiler sayesinde sağlandığı kaydedildi.
Daha önce Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Avrupa’nın ortak yardım projesini oluşturması durumunda, ülkesinin Ukrayna’ya Leopard tanklarını gönderebileceğini açıklamıştı.
Niinistö, "Fakat gönderilen zırhlı teçhizat miktarı fazla olamaz, çünkü Finlandiya Rusya’yla sınırda ve henüz NATO üyesi değil” demişti.