Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230117/finlandiya-basbakani-natoya-uyeligimiz-konusunda-buyuk-bir-sorun-yok-1065851334.html
Finlandiya Başbakanı: NATO'ya üyeliğimiz konusunda büyük bir sorun yok
Finlandiya Başbakanı: NATO'ya üyeliğimiz konusunda büyük bir sorun yok
Finlandiya Başbakanı Marin, ülkesinin NATO'ya üyeliği konusunda, "Finlandiya ile ilgili çok büyük bir sorun yok, belki İsveç ile ilgili olabilir" dedi. 17.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-17T21:32+0300
2023-01-17T21:32+0300
dünya
sanna marin
nato
finlandiya
isveç
dünya ekonomik forumu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/11/1065851188_0:113:3239:1935_1920x0_80_0_0_a4dd9b09df8e1fe7462cc6148b744afd.jpg
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında özel oturuma konuşmacı olarak katıldı.3 yıl önce WEF'e katıldığını anımsatan Marin, dünyada son 3 senede, 'Rusya-Ukrayna savaşı, enerji krizi gibi birçok krizin yaşandığını ve bunlarla mücadele edildiğini' ifade etti."Dünya bugün 3 yıl öncesinden çok farklı bir yer" diyen Marin, Ukrayna krizinin tüm dünyayı etkilediğini belirtti.Kurallara dayalı düzene meydan okunduğunu söyleyen Marin, daha çok otoriter rejimlerin kendilerine daha fazla alan bulduğunu ve demokratik değerlerin sarsıldığını söyledi.Ülkesinin ve İsveç'in NATO'ya üyelik sürecine de işaret eden Marin, NATO'nun kendi içerisinde kuralları olduğunu ve ülkelerin bunlara uymadığı sürece birliğe üye olamayacağını kaydetti.Marin, "Umarım, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik süreci olabildiğince hızlı ilerler" değerlendirmesinde bulundu.NATO'ya üye olarak kendilerine yönelik tehditleri engellemek istediklerini iddia eden Marin, Ukrayna'nın NATO üyesi olması halinde ülkede savaş olmayacağına inandığını söyledi.Ülkesinin ve vatandaşlarının güvenliğinin kendileri için birincil öncelik olduğunu, bu yüzen NATO'ya üyelik başvurusunda bulunduklarını bildiren Marin, NATO'ya üyelikleri konusunda Türkiye'nin güvenlik endişeleri gibi herhangi bir engel olup olmadığıyla ilgili soruya şöyle yanıt verdi:Marin, NATO'ya üyelik süreçlerinin daha hızlı olması gerektiğini, iki ülkenin buna tamamen hazırlandığını ve tüm gereksinimleri karşıladığını sözlerine ekledi.
finlandiya
isveç
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/11/1065851188_255:0:2984:2047_1920x0_80_0_0_3cd510871910b578967842a5d956bef6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sanna marin, nato, finlandiya, isveç, dünya ekonomik forumu
sanna marin, nato, finlandiya, isveç, dünya ekonomik forumu

Finlandiya Başbakanı: NATO'ya üyeliğimiz konusunda büyük bir sorun yok

21:32 17.01.2023
© AADünya Ekonomik Forumu (WEF) özel oturumlarla İsviçre'nin Davos kasabasında devam ediyor. Foruma katılan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin (fotoğrafta) konuşma yaptı.
Dünya Ekonomik Forumu (WEF) özel oturumlarla İsviçre'nin Davos kasabasında devam ediyor. Foruma katılan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin (fotoğrafta) konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2023
© AA
Abone olTelegram
Finlandiya Başbakanı Marin, ülkesinin NATO'ya üyeliği konusunda, "Finlandiya ile ilgili çok büyük bir sorun yok, belki İsveç ile ilgili olabilir" dedi.
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında özel oturuma konuşmacı olarak katıldı.
3 yıl önce WEF'e katıldığını anımsatan Marin, dünyada son 3 senede, 'Rusya-Ukrayna savaşı, enerji krizi gibi birçok krizin yaşandığını ve bunlarla mücadele edildiğini' ifade etti.
"Dünya bugün 3 yıl öncesinden çok farklı bir yer" diyen Marin, Ukrayna krizinin tüm dünyayı etkilediğini belirtti.
Kurallara dayalı düzene meydan okunduğunu söyleyen Marin, daha çok otoriter rejimlerin kendilerine daha fazla alan bulduğunu ve demokratik değerlerin sarsıldığını söyledi.
Ülkesinin ve İsveç'in NATO'ya üyelik sürecine de işaret eden Marin, NATO'nun kendi içerisinde kuralları olduğunu ve ülkelerin bunlara uymadığı sürece birliğe üye olamayacağını kaydetti.
Marin, "Umarım, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik süreci olabildiğince hızlı ilerler" değerlendirmesinde bulundu.
NATO'ya üye olarak kendilerine yönelik tehditleri engellemek istediklerini iddia eden Marin, Ukrayna'nın NATO üyesi olması halinde ülkede savaş olmayacağına inandığını söyledi.
Ülkesinin ve vatandaşlarının güvenliğinin kendileri için birincil öncelik olduğunu, bu yüzen NATO'ya üyelik başvurusunda bulunduklarını bildiren Marin, NATO'ya üyelikleri konusunda Türkiye'nin güvenlik endişeleri gibi herhangi bir engel olup olmadığıyla ilgili soruya şöyle yanıt verdi:
"Finlandiya ile ilgili çok büyük bir sorun yok, belki İsveç ile ilgili olabilir. Bizim perspektifimize göre, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyesi olması çok önemli çünkü biz aynı güvenlik ortamını paylaşıyoruz. Biz üyelik açısından iki ülkenin onayını bekliyoruz. Bunlardan birisi, parlamento dönemleri başlar başlamaz onaylayacak olan Macaristan. Diğer bir ülke ise Türkiye. NATO zirvesinde atacağımız adımları tartıştık, kararlaştırdık ve o adımları attık. Şimdi Türkiye'nin onaylamasını bekliyoruz."
Marin, NATO'ya üyelik süreçlerinin daha hızlı olması gerektiğini, iki ülkenin buna tamamen hazırlandığını ve tüm gereksinimleri karşıladığını sözlerine ekledi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала