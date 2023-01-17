https://sputniknews.com.tr/20230117/finlandiya-basbakani-natoya-uyeligimiz-konusunda-buyuk-bir-sorun-yok-1065851334.html

Finlandiya Başbakanı: NATO'ya üyeliğimiz konusunda büyük bir sorun yok

Finlandiya Başbakanı: NATO'ya üyeliğimiz konusunda büyük bir sorun yok

Finlandiya Başbakanı Marin, ülkesinin NATO'ya üyeliği konusunda, "Finlandiya ile ilgili çok büyük bir sorun yok, belki İsveç ile ilgili olabilir" dedi. 17.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-17T21:32+0300

2023-01-17T21:32+0300

2023-01-17T21:32+0300

dünya

sanna marin

nato

finlandiya

isveç

dünya ekonomik forumu

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Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında özel oturuma konuşmacı olarak katıldı.3 yıl önce WEF'e katıldığını anımsatan Marin, dünyada son 3 senede, 'Rusya-Ukrayna savaşı, enerji krizi gibi birçok krizin yaşandığını ve bunlarla mücadele edildiğini' ifade etti."Dünya bugün 3 yıl öncesinden çok farklı bir yer" diyen Marin, Ukrayna krizinin tüm dünyayı etkilediğini belirtti.Kurallara dayalı düzene meydan okunduğunu söyleyen Marin, daha çok otoriter rejimlerin kendilerine daha fazla alan bulduğunu ve demokratik değerlerin sarsıldığını söyledi.Ülkesinin ve İsveç'in NATO'ya üyelik sürecine de işaret eden Marin, NATO'nun kendi içerisinde kuralları olduğunu ve ülkelerin bunlara uymadığı sürece birliğe üye olamayacağını kaydetti.Marin, "Umarım, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik süreci olabildiğince hızlı ilerler" değerlendirmesinde bulundu.NATO'ya üye olarak kendilerine yönelik tehditleri engellemek istediklerini iddia eden Marin, Ukrayna'nın NATO üyesi olması halinde ülkede savaş olmayacağına inandığını söyledi.Ülkesinin ve vatandaşlarının güvenliğinin kendileri için birincil öncelik olduğunu, bu yüzen NATO'ya üyelik başvurusunda bulunduklarını bildiren Marin, NATO'ya üyelikleri konusunda Türkiye'nin güvenlik endişeleri gibi herhangi bir engel olup olmadığıyla ilgili soruya şöyle yanıt verdi:Marin, NATO'ya üyelik süreçlerinin daha hızlı olması gerektiğini, iki ülkenin buna tamamen hazırlandığını ve tüm gereksinimleri karşıladığını sözlerine ekledi.

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