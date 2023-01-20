https://sputniknews.com.tr/20230120/kremlin-natonun-ukraynaya-tank-tedariki-hicbir-seyi-degistirmez-kieve-yeni-sorunlar-acar-1065973360.html
Kremlin: NATO'nun Ukrayna'ya tank tedariki hiçbir şeyi değiştirmez, Kiev'e yeni sorunlar açar
Kremlin: NATO'nun Ukrayna'ya tank tedariki hiçbir şeyi değiştirmez, Kiev'e yeni sorunlar açar
NATO ülkelerinin Kiev'e ağır silah tedarikinin öneminin abartılmaması gerektiğini söyleyen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, tank ve benzeri silahların hiçbir... 20.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-20T14:07+0300
2023-01-20T14:07+0300
2023-01-20T14:44+0300
ukrayna krizi
kremlin
dmitriy peskov
rusya
ukrayna
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abd
washington
anatoliy antonov
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Peskov, günlük basın toplantısında son dönemde giderek sıklaşan Ukrayna'ya tank tedarikiyle söylemleri değerlendirdi. Kremlin Sözcüsü, "Bunun sonuçları (Ukrayna için) kesinlikle eksi yönde olacak. Bu tür sevkiyatların ilkesel olarak hiçbir şeyi değiştiremeyeceğini, Ukrayna ve halkı için yeni sorunlar ekleyeceğini defaatle söyledik" ifadelerini kullandı. Tank sevkiyatının öneminin abartılmaması gerektiğini ve uzmanların bu tür tedariklerin beraberinde gelen tüm sorunları çok iyi bildiğini anlatan Peskov, tankların bakım ve onarım işlerinin Kiev'e yeni sorunlar açacağını, Rusya'nın hedeflere ulaşma planlarında bir değişikliğe yol açmayacağını belirtti.'Çatışmanın sonlanması için Rusya'nın kaygıları dikkate alınmalı' Peskov, Ukrayna'daki çatışmaların durması için Batılı siyasetçilere son 8 yıldaki utanmazlıklarının bilincine varma ve Rusya'nın kaygılarına kulak verme çağrısı yaptı. Almanya, Fransa ve Ukrayna'nın Minsk anlaşmalarıyla bir oyun oynadığının ortaya çıktığını anımsatan Peskov, "Şimdi bu ülkeler, eylemlerinin bedelini ödemeli. Rusya'yı ve Donbass'ı kandırarak oynadıkları oyunun utanmazlığının ve tüm olumsuz sonuçlarının bilincine varmaları gerekiyor" dedi. Ukrayna'daki çatışmaların tırmanan bir döngü içinde olduğuna, NATO ülkelerinin çatışmalardaki dolaylı ve bazen doğrudan dahlinin arttığına dikkat çeken Peskov, bazı ülkelerin Ukrayna'nın sahada başarılı olma imkanına sahip olduğu algısı yaratmaya çalıştığını ve bundan dolayı gerilimin tırmandığının altını çizdi. Peskov, ABD'nin Ukrayna'ya silah tedariki konusunda 9 Latin Amerika ülkesiyle çalışma yürüttüğünü açıklaması hakkındaysa "Üçüncü ülkelere sevkiyatlarla ilgili hukuki kısıtlamaların göz önünde bulundurulması önemli. Bu nedenle, tüm sevkiyatlar, askeri ürün teslim alan ülkelerin yükümlülüklerine bağlı. Elbette bu süreci dikkatle takip edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu. Peskov, Rusya-ABD ilişkilerinin şu anda en düşük seviye olduğunu ve gözle görülür gelecekte iyileşme olacağına dair bir umutları bulunmadığını ekledi.Antonov: ABD ve müttefikleri, Rusya'ya topyekün hibrit savaş açtı Bu arada durumla ilgili açıklama yapan bir diğer isim Antonov oldu. Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD ve müttefiklerinin Rusya'ya hibrit savaş açtığını belirtti. Aynı zamanda ABD'nin müttefiklerini Amerikan savunma sanayisinin rönesansını finanse etmeye zorlayarak NATO'daki partnerlerinden para kazandığını belirten Antonov, ABD savunma sanayisinin bu tür meblağları Soğuk Savaş döneminde dahi görmediğinin altını çizdi. Rus diplomat, Rusya'nın ABD'yi izledikleri politikanın dünyayı felaket senaryosuna götüreceği konusunda uyardığını da vurguladı. Antonov, Rusya'nın nükleer silah kullanma tehdidinde bulunduğuna dair iddiaları reddederek söz konusu söylemlerin mesnetsiz ve sorumsuzca olduğunu ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20230119/politico-fransa-ukraynaya-leclerc-tanklarini-tedarik-etme-olasiligini-degerlendiriyor-1065937403.html
https://sputniknews.com.tr/20230120/abdli-komutan-ukraynaya-bagis-karsiligi-silahlandirma-icin-latin-amerika-ulkeleriyle-gorusuyoruz-1065967865.html
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kremlin, dmitriy peskov, rusya, ukrayna, tank, abd, washington, anatoliy antonov
kremlin, dmitriy peskov, rusya, ukrayna, tank, abd, washington, anatoliy antonov
Kremlin: NATO'nun Ukrayna'ya tank tedariki hiçbir şeyi değiştirmez, Kiev'e yeni sorunlar açar
14:07 20.01.2023 (güncellendi: 14:44 20.01.2023) Abone ol
NATO ülkelerinin Kiev'e ağır silah tedarikinin öneminin abartılmaması gerektiğini söyleyen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, tank ve benzeri silahların hiçbir değiştirmeyeceğini, Kiev için yeni sorunlar yaratacağını vurguladı.
Peskov, günlük basın toplantısında son dönemde giderek sıklaşan Ukrayna'ya tank tedarikiyle söylemleri değerlendirdi.
Kremlin Sözcüsü, "Bunun sonuçları (Ukrayna için) kesinlikle eksi yönde olacak. Bu tür sevkiyatların ilkesel olarak hiçbir şeyi değiştiremeyeceğini, Ukrayna ve halkı için yeni sorunlar ekleyeceğini defaatle söyledik" ifadelerini kullandı.
Tank sevkiyatının öneminin abartılmaması gerektiğini ve uzmanların bu tür tedariklerin beraberinde gelen tüm sorunları çok iyi bildiğini anlatan Peskov, tankların bakım ve onarım işlerinin Kiev'e yeni sorunlar açacağını, Rusya'nın hedeflere ulaşma planlarında bir değişikliğe yol açmayacağını belirtti.
'Çatışmanın sonlanması için Rusya'nın kaygıları dikkate alınmalı'
Peskov, Ukrayna'daki çatışmaların durması için Batılı siyasetçilere son 8 yıldaki utanmazlıklarının bilincine varma ve Rusya'nın kaygılarına kulak verme çağrısı yaptı.
Almanya, Fransa ve Ukrayna'nın Minsk anlaşmalarıyla bir oyun oynadığının ortaya çıktığını anımsatan Peskov, "Şimdi bu ülkeler, eylemlerinin bedelini ödemeli. Rusya'yı ve Donbass'ı kandırarak oynadıkları oyunun utanmazlığının ve tüm olumsuz sonuçlarının bilincine varmaları gerekiyor" dedi.
Ukrayna'daki çatışmaların tırmanan bir döngü içinde olduğuna, NATO ülkelerinin çatışmalardaki dolaylı ve bazen doğrudan dahlinin arttığına dikkat çeken Peskov, bazı ülkelerin Ukrayna'nın sahada başarılı olma imkanına sahip olduğu algısı yaratmaya çalıştığını ve bundan dolayı gerilimin tırmandığının altını çizdi.
Peskov, ABD'nin Ukrayna'ya silah tedariki konusunda 9 Latin Amerika ülkesiyle çalışma yürüttüğünü açıklaması hakkındaysa "Üçüncü ülkelere sevkiyatlarla ilgili hukuki kısıtlamaların göz önünde bulundurulması önemli. Bu nedenle, tüm sevkiyatlar, askeri ürün teslim alan ülkelerin yükümlülüklerine bağlı. Elbette bu süreci dikkatle takip edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu. Peskov, Rusya-ABD ilişkilerinin şu anda en düşük seviye olduğunu ve gözle görülür gelecekte iyileşme olacağına dair bir umutları bulunmadığını ekledi.
Antonov: ABD ve müttefikleri, Rusya'ya topyekün hibrit savaş açtı
Bu arada durumla ilgili açıklama yapan bir diğer isim Antonov oldu. Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD ve müttefiklerinin Rusya'ya hibrit savaş açtığını belirtti. Aynı zamanda ABD'nin müttefiklerini Amerikan savunma sanayisinin rönesansını finanse etmeye zorlayarak NATO'daki partnerlerinden para kazandığını belirten Antonov, ABD savunma sanayisinin bu tür meblağları Soğuk Savaş döneminde dahi görmediğinin altını çizdi.
Rus diplomat, Rusya'nın ABD'yi izledikleri politikanın dünyayı felaket senaryosuna götüreceği konusunda uyardığını da vurguladı. Antonov, Rusya'nın nükleer silah kullanma tehdidinde bulunduğuna dair iddiaları reddederek söz konusu söylemlerin mesnetsiz ve sorumsuzca olduğunu ifade etti.