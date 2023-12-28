https://sputniknews.com.tr/20231228/antonov-abd-rusya-ordusunun-maryinkadaki-basarisini-kabullenmekten-korkuyor-1079119908.html

Antonov: ABD, Rusya ordusunun Maryinka'daki başarısını kabullenmekten korkuyor

Antonov: ABD, Rusya ordusunun Maryinka'daki başarısını kabullenmekten korkuyor

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki (DHC) Maryinka şehrini tamamen kontrol altına almasının ABD'de... 28.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-28T10:23+0300

2023-12-28T10:23+0300

2023-12-28T10:23+0300

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Gazetecilere açıklama yapan Antonov, "ABD yönetimi Rus ordusunun başarılarını görmüyor olamaz, Washington'daki bürokratlar Rusya'nın Maryinka'yı özgürleştirmedeki ezici başarısını kabullenmekten korkuyor" dedi.Batı'nın her şeyi tamamen farklı şekilde sunmaya çalıştığının altını çizen Antonov, bu bağlamda Ukrayna'nın 'fetiş zaferlerinden' övgüyle söz edildiğine dikkat çekti.25 Aralık'ta Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus ordusunun Maryinka şehrini tamamen kontrol altına aldığını Devlet Başkanı Vladimir Putin'e rapor etmişti.'Washington, Kiev'e kanlı yılbaşı hediyesi gönderiyor'ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Ukrayna'ya 250 milyon dolarlık askeri yardım aktarılacağını duyurmasına da tepki gösteren Antonov, Washington'un Kiev'e kanlı yılbaşı hediyesi gönderdiğinin altını çizdi.Rus elçi, ABD'nin 'son Ukraynalıya kadar savaş' konseptine bağlılığını bir kez daha doğruladığını, ancak bu konsepte 'para ne kadar yeterse' eklemesinin yapıldığını kaydetti.

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