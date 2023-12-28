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CANLI YAYIN | Lavrov: Batılı ülkeler ‘Zelenskiy Formulü’ için çok gizli bir toplantı yaptı
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231228/antonov-abd-rusya-ordusunun-maryinkadaki-basarisini-kabullenmekten-korkuyor-1079119908.html
Antonov: ABD, Rusya ordusunun Maryinka'daki başarısını kabullenmekten korkuyor
Antonov: ABD, Rusya ordusunun Maryinka'daki başarısını kabullenmekten korkuyor
Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki (DHC) Maryinka şehrini tamamen kontrol altına almasının ABD'de... 28.12.2023, Sputnik Türkiye
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Gazetecilere açıklama yapan Antonov, "ABD yönetimi Rus ordusunun başarılarını görmüyor olamaz, Washington'daki bürokratlar Rusya'nın Maryinka'yı özgürleştirmedeki ezici başarısını kabullenmekten korkuyor" dedi.Batı'nın her şeyi tamamen farklı şekilde sunmaya çalıştığının altını çizen Antonov, bu bağlamda Ukrayna'nın 'fetiş zaferlerinden' övgüyle söz edildiğine dikkat çekti.25 Aralık'ta Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus ordusunun Maryinka şehrini tamamen kontrol altına aldığını Devlet Başkanı Vladimir Putin'e rapor etmişti.'Washington, Kiev'e kanlı yılbaşı hediyesi gönderiyor'ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Ukrayna'ya 250 milyon dolarlık askeri yardım aktarılacağını duyurmasına da tepki gösteren Antonov, Washington'un Kiev'e kanlı yılbaşı hediyesi gönderdiğinin altını çizdi.Rus elçi, ABD'nin 'son Ukraynalıya kadar savaş' konseptine bağlılığını bir kez daha doğruladığını, ancak bu konsepte 'para ne kadar yeterse' eklemesinin yapıldığını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20231227/lavrov-bati-kievi-kazanan-taraf-ilan-ederek-ukraynadaki-catismayi-donduracak-1079052946.html
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abd, ukrayna, rusya, anatoliy antonov, washington, kiev, askeri yardım

Antonov: ABD, Rusya ordusunun Maryinka'daki başarısını kabullenmekten korkuyor

10:23 28.12.2023
© Embassy of the Russian Federation in the USARusya'nın ABD Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov
Rusya'nın ABD Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2023
© Embassy of the Russian Federation in the USA
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Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki (DHC) Maryinka şehrini tamamen kontrol altına almasının ABD'de korkuya yol açtığını belirtti.
Gazetecilere açıklama yapan Antonov, "ABD yönetimi Rus ordusunun başarılarını görmüyor olamaz, Washington'daki bürokratlar Rusya'nın Maryinka'yı özgürleştirmedeki ezici başarısını kabullenmekten korkuyor" dedi.
Batı'nın her şeyi tamamen farklı şekilde sunmaya çalıştığının altını çizen Antonov, bu bağlamda Ukrayna'nın 'fetiş zaferlerinden' övgüyle söz edildiğine dikkat çekti.
25 Aralık'ta Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus ordusunun Maryinka şehrini tamamen kontrol altına aldığını Devlet Başkanı Vladimir Putin'e rapor etmişti.

'Washington, Kiev'e kanlı yılbaşı hediyesi gönderiyor'

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Ukrayna'ya 250 milyon dolarlık askeri yardım aktarılacağını duyurmasına da tepki gösteren Antonov, Washington'un Kiev'e kanlı yılbaşı hediyesi gönderdiğinin altını çizdi.
Rus elçi, ABD'nin 'son Ukraynalıya kadar savaş' konseptine bağlılığını bir kez daha doğruladığını, ancak bu konsepte 'para ne kadar yeterse' eklemesinin yapıldığını kaydetti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2023
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