https://sputniknews.com.tr/20231228/antonov-abd-rusya-ordusunun-maryinkadaki-basarisini-kabullenmekten-korkuyor-1079119908.html
Antonov: ABD, Rusya ordusunun Maryinka'daki başarısını kabullenmekten korkuyor
Antonov: ABD, Rusya ordusunun Maryinka'daki başarısını kabullenmekten korkuyor
Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki (DHC) Maryinka şehrini tamamen kontrol altına almasının ABD'de... 28.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-28T10:23+0300
2023-12-28T10:23+0300
2023-12-28T10:23+0300
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Gazetecilere açıklama yapan Antonov, "ABD yönetimi Rus ordusunun başarılarını görmüyor olamaz, Washington'daki bürokratlar Rusya'nın Maryinka'yı özgürleştirmedeki ezici başarısını kabullenmekten korkuyor" dedi.Batı'nın her şeyi tamamen farklı şekilde sunmaya çalıştığının altını çizen Antonov, bu bağlamda Ukrayna'nın 'fetiş zaferlerinden' övgüyle söz edildiğine dikkat çekti.25 Aralık'ta Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus ordusunun Maryinka şehrini tamamen kontrol altına aldığını Devlet Başkanı Vladimir Putin'e rapor etmişti.'Washington, Kiev'e kanlı yılbaşı hediyesi gönderiyor'ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Ukrayna'ya 250 milyon dolarlık askeri yardım aktarılacağını duyurmasına da tepki gösteren Antonov, Washington'un Kiev'e kanlı yılbaşı hediyesi gönderdiğinin altını çizdi.Rus elçi, ABD'nin 'son Ukraynalıya kadar savaş' konseptine bağlılığını bir kez daha doğruladığını, ancak bu konsepte 'para ne kadar yeterse' eklemesinin yapıldığını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20231227/lavrov-bati-kievi-kazanan-taraf-ilan-ederek-ukraynadaki-catismayi-donduracak-1079052946.html
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abd, ukrayna, rusya, anatoliy antonov, washington, kiev, askeri yardım
abd, ukrayna, rusya, anatoliy antonov, washington, kiev, askeri yardım
Antonov: ABD, Rusya ordusunun Maryinka'daki başarısını kabullenmekten korkuyor
Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki (DHC) Maryinka şehrini tamamen kontrol altına almasının ABD'de korkuya yol açtığını belirtti.
Gazetecilere açıklama yapan Antonov, "ABD yönetimi Rus ordusunun başarılarını görmüyor olamaz, Washington'daki bürokratlar Rusya'nın Maryinka'yı özgürleştirmedeki ezici başarısını kabullenmekten korkuyor" dedi.
Batı'nın her şeyi tamamen farklı şekilde sunmaya çalıştığının altını çizen Antonov, bu bağlamda Ukrayna'nın 'fetiş zaferlerinden' övgüyle söz edildiğine dikkat çekti.
25 Aralık'ta Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus ordusunun Maryinka şehrini tamamen kontrol altına aldığını Devlet Başkanı Vladimir Putin'e rapor etmişti.
'Washington, Kiev'e kanlı yılbaşı hediyesi gönderiyor'
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Ukrayna'ya 250 milyon dolarlık askeri yardım aktarılacağını duyurmasına da tepki gösteren Antonov, Washington'un Kiev'e kanlı yılbaşı hediyesi
gönderdiğinin altını çizdi.
Rus elçi, ABD'nin 'son Ukraynalıya kadar savaş' konseptine bağlılığını bir kez daha doğruladığını, ancak bu konsepte 'para ne kadar yeterse' eklemesinin yapıldığını kaydetti.