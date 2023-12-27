https://sputniknews.com.tr/20231227/lavrov-bati-kievi-kazanan-taraf-ilan-ederek-ukraynadaki-catismayi-donduracak-1079052946.html

Lavrov: Batı Kiev'i kazanan taraf ilan ederek Ukrayna'daki çatışmayı donduracak

Lavrov: Batı Kiev'i kazanan taraf ilan ederek Ukrayna'daki çatışmayı donduracak

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'nın Kiev'i kazanan taraf ilan ederek Ukrayna'daki çatışmayı dondurmayı planladığına dair bilgiye sahip olduklarını... 27.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-27T16:31+0300

2023-12-27T16:31+0300

2023-12-27T16:31+0300

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Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar'la Moskova'daki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, Batılı ülkelerin Ukrayna'daki çatışmaya dair planlarından söz etti.Batı'nın Kiev'i kazanan taraf ilan ederek Ukrayna'daki çatışmayı dondurmayı planladığına dair planları önceden bildiklerinin altını çizen Lavrov, ABD öncülüğündeki Batı'nın böyle bir hamleyi daha önce başka çatışma noktalarında da yaptığını anımsattı.Lavrov, "Başta ABD olmak üzere Batı'nın 'zafer' ilan etme yeteneğini biliyoruz. Vietnam, Afganistan ve Irak'ta nasıl 'kazandıklarını' da biliyoruz. ABD'nin kendi kıyılarından uzak noktalardaki çıkarlarını korumak için kullandığı ülkelerin hiçbiri daha iyiye gitmedi. Genel olarak bu, ABD'lilerin 'zafer' ilan ettiği ilk sefer değil. Bunun için de bir formül bulacaklarını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.2003'te ABD'nin Irak'ı işgal ettiğini ve sadece bir ay sonra ülkede 'demokrasinin kazandığını' ilan ettiğini anımsatan Lavrov, "20 yıl geçti ve şu anda Irak nerede bulunuyor?" sorusunu yöneltti. Rusya Dışişleri Bakanı, Irak gibi Libya'nın da 'demokrasi götüren' NATO ülkelerinin 'ilgi konusu' olduğunu, söz konusu ülkede devletin yıkıldığını vurguladı.Lavrov, "Pekala, ABD kıyılarından çok fazla uzaklaşmayacak olursak, o halde hemen yanı başında Haiti denilen dünyanın en fakir ülkesi var. ABD, bu ülkeyle 100 yılı aşkın süredir 'ilgileniyor'" diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20231227/zaharova-abd-2024te-de-ukraynadaki-siyasi-sovu-surdurecek-1079017724.html

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