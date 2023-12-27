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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231227/zaharova-abd-2024te-de-ukraynadaki-siyasi-sovu-surdurecek-1079017724.html
Zaharova: ABD, 2024'te de Ukrayna'daki 'siyasi şovu' sürdürecek
Zaharova: ABD, 2024'te de Ukrayna'daki 'siyasi şovu' sürdürecek
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Ukrayna'daki çatışmayı körüklemeyi 2024 yılında da sürdüreceğini, 'siyasi şovun' sona ermesinin... 27.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-27T10:32+0300
2023-12-27T10:32+0300
ukrayna krizi
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Komsomolskaya Pravda radyosuna demeç veren Zaharova, Washington'un Kiev'e desteğini 'siyasi şov' olarak nitelerken "ABD 2024'te Ukrayna'daki çatışmayı körüklemeye devam edecek. Ukrayna konusunun 2024 boyunca gündemde olması için her şeyi yapacaklar" dedi.Beyaz Saray'ın Ukrayna'ya yardım için vergi mükelleflerinin paralarını Kiev'e gönderme girişimlerini sürdüreceğini kaydeden Zaharova, "Bunu başaramazlarsa, Kiev rejimini terör saldırılarına teşvik edecekler" ifadelerini kullandı.Rusya Dışişleri Sözcüsü, ABD yönetiminin Ukrayna'daki 'siyasi şova' devam edeceğinin altını çizerek "Aksi takdirde, projenin çöktüğünü kabul etmeleri gerekecek ki bu durum, seçim öncesinde Demokratlar için ölüm anlamına gelir" vurgusu yaptı.Daha önce Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD'nin Aralık ayı sonunda Ukrayna için yeni bir yardım paketini açıklayacağını ve kaynakların tükenmesi nedeniyle bunun son olacağını söylemişti. ABD yönetimi, Kongre'nin ek para tahsisi konusunda bir mutabakata varmaması halinde Ukrayna'ya verilecek paranın 2023 sonuna kadar tükeneceği konusunda defalarca uyarmıştı.ABD Kongresi, Eylül ayının sonundan bu yana Ukrayna'ya ve Washington'un diğer müttefiklerine yardım etmek için fon tahsisi konusunda mutabakat sağlayamadı. Ekim ayının sonunda Biden, parlamentodan, Ukrayna'ya 61 milyar dolarlık askeri yardım tahsis edilmesini de içeren 106 milyar dolarlık bir finansman paketi talep etmişti.Aralık ayının başlarında ABD Senatosu'nda bu tasarıya ilişkin bir oylama yapılmış, onay çıkmamıştı. Olumlu karar için 60 senatörün oyu gerekirken 49 kişi lehte, 51 kişi de aleyhte oy kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231224/almanyada-askerlik-cagindaki-ukraynali-multeci-sorunu-buyuyor-1078864758.html
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mariya zaharova, rusya dışişleri bakan yardımcısı yevgeniy ivanov, ukrayna, abd, washington, kiev, joe biden
mariya zaharova, rusya dışişleri bakan yardımcısı yevgeniy ivanov, ukrayna, abd, washington, kiev, joe biden

Zaharova: ABD, 2024'te de Ukrayna'daki 'siyasi şovu' sürdürecek

10:32 27.12.2023
© Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Basın Servisi / Multimedya arşivine gidinMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2023
© Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Basın Servisi
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Ukrayna'daki çatışmayı körüklemeyi 2024 yılında da sürdüreceğini, 'siyasi şovun' sona ermesinin seçim öncesinde Demokratlar için ölüm anlamına geleceğini belirtti.
Komsomolskaya Pravda radyosuna demeç veren Zaharova, Washington'un Kiev'e desteğini 'siyasi şov' olarak nitelerken "ABD 2024'te Ukrayna'daki çatışmayı körüklemeye devam edecek. Ukrayna konusunun 2024 boyunca gündemde olması için her şeyi yapacaklar" dedi.
Beyaz Saray'ın Ukrayna'ya yardım için vergi mükelleflerinin paralarını Kiev'e gönderme girişimlerini sürdüreceğini kaydeden Zaharova, "Bunu başaramazlarsa, Kiev rejimini terör saldırılarına teşvik edecekler" ifadelerini kullandı.
Rusya Dışişleri Sözcüsü, ABD yönetiminin Ukrayna'daki 'siyasi şova' devam edeceğinin altını çizerek "Aksi takdirde, projenin çöktüğünü kabul etmeleri gerekecek ki bu durum, seçim öncesinde Demokratlar için ölüm anlamına gelir" vurgusu yaptı.
Daha önce Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD'nin Aralık ayı sonunda Ukrayna için yeni bir yardım paketini açıklayacağını ve kaynakların tükenmesi nedeniyle bunun son olacağını söylemişti. ABD yönetimi, Kongre'nin ek para tahsisi konusunda bir mutabakata varmaması halinde Ukrayna'ya verilecek paranın 2023 sonuna kadar tükeneceği konusunda defalarca uyarmıştı.
ABD Kongresi, Eylül ayının sonundan bu yana Ukrayna'ya ve Washington'un diğer müttefiklerine yardım etmek için fon tahsisi konusunda mutabakat sağlayamadı. Ekim ayının sonunda Biden, parlamentodan, Ukrayna'ya 61 milyar dolarlık askeri yardım tahsis edilmesini de içeren 106 milyar dolarlık bir finansman paketi talep etmişti.
Aralık ayının başlarında ABD Senatosu'nda bu tasarıya ilişkin bir oylama yapılmış, onay çıkmamıştı. Olumlu karar için 60 senatörün oyu gerekirken 49 kişi lehte, 51 kişi de aleyhte oy kullanmıştı.
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