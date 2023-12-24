Almanya'da askerlik çağındaki Ukraynalı mülteci sorunu büyüyor
© AP Photo / Markus SchreiberUkraynalı Almanya Berlin mülteci
© AP Photo / Markus Schreiber
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İnsani yardım kapsamında Ukraynalı mültecilere kapılarını açan Almanya, Kiev’in başarısız karşı saldırısı ve tükenen askeri potansiyeli sonrası ülkedeki mültecilerin Ukrayna’ya geri gönderilmesini tartışmaya başladı.
Almanya’daki Ukraynalı mültecilerin, hükümetin verdiği aylık mali yardım sayesinde iş bulmakta aceleci davranmaması ve Alman toplumuna entegre olamaması, ülke halkıyla birlikte birçok politikacının tepkisini çekmeye başladı.
Alman Focus dergisinin baş muhabiri Ulrich Reitz, askerlik çağındaki Ukraynalıların Ukrayna'ya geri gönderilmesinin Almanya'nın çıkarına olduğunu belirtirken, “Almanya ile entegrasyon kurslarının etkisiz olduğu ortaya çıktı. Ukraynalı mültecilerin yarısından fazlası dil sınavını asgari seviyede dahi geçemedi" diye konuştu.
Reitz, Almanya'da diğer ülkelere kıyasla daha az Ukraynalının çalıştığını, çünkü yardımlardan yararlandıklarını eklerken, Alman yetkililerin mültecilere yönelik politikalarını yeniden düşünmesi ve askerlik çağındaki erkekleri Ukrayna'ya geri göndermesi gerektiğini söyledi.
22 Aralık'ta ülkeden ayrılarak farklı Avrupa ülkelerine giden Ukraynalıların seferberlik için harekete geçirilmesi fikri Almanya'da giderek daha fazla destek görmeye başlarken, Almanya Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) Federal Milletvekili Roderich Kiesewetter, gazetecilere verdiği demecinde, “Vatanlarına yardım etme arzusundan çekinenleri cesaretlendirmemek” gerektiğini vurgulamıştı.
Ulrich Reitz, bu gerçeklerin Almanya'nın Ukraynalılara yönelik tutumunu yeniden gözden geçirmesi ve askerlik çağındaki erkek mültecileri anavatanlarına göndermesi yönünde sinyaller verdiğini sözlerine ekledi.
Geçtiğimiz günlerde Alman gazetesi Bild’e konuşan Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, ülkeyi terk eden vatandaşları harekete geçirmek istediklerini söylemiş, yurtdışında yaşayan 25 ila 60 yaş arasındaki tüm erkeklerin seferberlik kapsamında celp kağıdı alması gerektiğini ifade etmişti.
Bununla birlikte Ukrayna meclisi Verkhovna Rada, yurtdışındaki Ukraynalıların askerlik hizmeti için ülkeyi terk edemeyenlerle aynı seferberlik prosedürlerinden geçmesini ve aynı şekilde celp kağıdı almasını zorunlu kılacak bir yasa tasarısı hazırlıyor.