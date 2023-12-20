https://sputniknews.com.tr/20231220/kirby-beyaz-saray-kongrenin-ukraynaya-ek-yardimi-ocak-ayinin-baslarinda-onaylamasini-umuyor-1078664539.html

Kirby: Beyaz Saray, Kongre'nin Ukrayna'ya ek yardımı ocak ayının başlarında onaylamasını umuyor

Kirby: Beyaz Saray, Kongre'nin Ukrayna'ya ek yardımı ocak ayının başlarında onaylamasını umuyor

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü Kirby, Beyaz Saray’ın Kongre'nin Ukrayna'ya ek yardımı ocak ayının başlarında onaylamasını... 20.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-20T23:57+0300

2023-12-20T23:57+0300

2023-12-20T23:57+0300

ukrayna krizi

ukrayna

abd

abd

john kirby

beyaz saray

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/08/1077181550_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_019c77b97909f63b722a19031454857a.jpg

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, düzenlediği basın toplantısında Beyaz Saray'ın Kongre'nin ocak ayı başında Ukrayna'ya ek yardımı onaylamasını beklediğini söyledi.Kirby, “Zaman bizim lehimize değil. Bu finansmanı mümkün olan en kısa sürede almamız gerekiyor. Bu, ocak ayının başlarında gerçekleşecek gibi görünüyor, ancak ne kadar erken olursa o kadar iyi” dedi.Öte yandan, Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yönetimin ek fon konusunda bu hafta oylama yapılmayacağını anladığını ancak Kongre ile müzakerelerin ‘doğru yönde ilerlediğini’ gördüğünü belirterek, “Kongredeki Cumhuriyetçilerden bunu geciktirmemelerini istiyoruz” diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20231220/rusya-acil-durumlar-bakanliginin-ucagi-gazze-halkina-insani-yardim-ulastirdi-1078661287.html

ukrayna

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, abd, abd, john kirby, beyaz saray