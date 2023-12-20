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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231220/kirby-beyaz-saray-kongrenin-ukraynaya-ek-yardimi-ocak-ayinin-baslarinda-onaylamasini-umuyor-1078664539.html
Kirby: Beyaz Saray, Kongre'nin Ukrayna'ya ek yardımı ocak ayının başlarında onaylamasını umuyor
Kirby: Beyaz Saray, Kongre'nin Ukrayna'ya ek yardımı ocak ayının başlarında onaylamasını umuyor
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü Kirby, Beyaz Saray’ın Kongre'nin Ukrayna'ya ek yardımı ocak ayının başlarında onaylamasını... 20.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-20T23:57+0300
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, düzenlediği basın toplantısında Beyaz Saray'ın Kongre'nin ocak ayı başında Ukrayna'ya ek yardımı onaylamasını beklediğini söyledi.Kirby, “Zaman bizim lehimize değil. Bu finansmanı mümkün olan en kısa sürede almamız gerekiyor. Bu, ocak ayının başlarında gerçekleşecek gibi görünüyor, ancak ne kadar erken olursa o kadar iyi” dedi.Öte yandan, Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yönetimin ek fon konusunda bu hafta oylama yapılmayacağını anladığını ancak Kongre ile müzakerelerin ‘doğru yönde ilerlediğini’ gördüğünü belirterek, “Kongredeki Cumhuriyetçilerden bunu geciktirmemelerini istiyoruz” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231220/rusya-acil-durumlar-bakanliginin-ucagi-gazze-halkina-insani-yardim-ulastirdi-1078661287.html
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ukrayna, abd, abd, john kirby, beyaz saray

Kirby: Beyaz Saray, Kongre'nin Ukrayna'ya ek yardımı ocak ayının başlarında onaylamasını umuyor

23:57 20.12.2023
© AA / Celal GüneşBeyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2023
© AA / Celal Güneş
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü Kirby, Beyaz Saray’ın Kongre'nin Ukrayna'ya ek yardımı ocak ayının başlarında onaylamasını umduğunu belirtti.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, düzenlediği basın toplantısında Beyaz Saray'ın Kongre'nin ocak ayı başında Ukrayna'ya ek yardımı onaylamasını beklediğini söyledi.
Kirby, “Zaman bizim lehimize değil. Bu finansmanı mümkün olan en kısa sürede almamız gerekiyor. Bu, ocak ayının başlarında gerçekleşecek gibi görünüyor, ancak ne kadar erken olursa o kadar iyi” dedi.
Öte yandan, Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yönetimin ek fon konusunda bu hafta oylama yapılmayacağını anladığını ancak Kongre ile müzakerelerin ‘doğru yönde ilerlediğini’ gördüğünü belirterek, “Kongredeki Cumhuriyetçilerden bunu geciktirmemelerini istiyoruz” diye konuştu.
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