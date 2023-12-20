https://sputniknews.com.tr/20231220/rusya-acil-durumlar-bakanliginin-ucagi-gazze-halkina-insani-yardim-ulastirdi-1078661287.html
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın uçağı Gazze halkına insani yardım ulaştırdı
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın uçağı Gazze halkına insani yardım ulaştırdı
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na ait İl-76 uçağının Gazze halkı için 18 ton insani yardımı Mısır’a ulaştırdığı bildirildi. 20.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-20T20:20+0300
2023-12-20T20:20+0300
2023-12-20T20:20+0300
israil- filistin çatışması
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rusya acil durumlar bakanlığı
gazze
gazze şeridi
israil-filistin
filistin
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Bakanlığın Telegram kanalından yapılan açıklamaya göre, İl-76 uçağı Gazze halkına yönelik 18 ton insani yardımı Mısır’a ulaştırdı.Açıklamada, “Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na ait İl-76 özel uçağı, Gazze halkına yönelik 18 ton insani yardım ulaştırdı. Rus kurtarma ekipleri Mısır'da insani yardımı Mısır Kızılay Derneği’nin temsilcilerine teslim etti. Yardım, buradan Gazze'ye yönlendirilecek” ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20231220/israilli-ordusundan-gazzenin-tamamini-beyt-hanun-gibi-yapacagiz-tehdidi-1078652103.html
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rusya, rusya acil durumlar bakanlığı, gazze, gazze şeridi, israil-filistin, filistin
rusya, rusya acil durumlar bakanlığı, gazze, gazze şeridi, israil-filistin, filistin
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın uçağı Gazze halkına insani yardım ulaştırdı
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na ait İl-76 uçağının Gazze halkı için 18 ton insani yardımı Mısır’a ulaştırdığı bildirildi.
Bakanlığın Telegram kanalından yapılan açıklamaya göre, İl-76 uçağı Gazze halkına yönelik 18 ton insani yardımı Mısır’a ulaştırdı.
Açıklamada, “Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na ait İl-76 özel uçağı, Gazze halkına yönelik 18 ton insani yardım ulaştırdı. Rus kurtarma ekipleri Mısır'da insani yardımı Mısır Kızılay Derneği’nin temsilcilerine teslim etti. Yardım, buradan Gazze'ye yönlendirilecek” ifadelerine yer verildi.