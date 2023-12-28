https://sputniknews.com.tr/20231228/abd-disisleri-bakanligi-ukrayna-icin-bu-yilin-son-askeri-yardim-paketini-acikladi-1079119702.html

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna için bu yılın son askeri yardım paketini açıkladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna için bu yılın son askeri yardım paketini açıkladı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington’un Ukrayna'ya 250 milyon dolar değerinde askeri yardım yapacağını duyururken, bu paketi 2023 yılı için ‘nihai’... 28.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-28T10:02+0300

2023-12-28T10:02+0300

2023-12-28T10:02+0300

ukrayna krizi

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abd dışişleri bakanlığı

antony blinken

ukrayna

askeri yardım

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Beyaz Saray, daha önce bunun Kiev'i desteklemek için ayırdığı tüm fonları tüketeceği uyarısında bulunurken, ABD Kongresi’nin ek finansmanı onaylayana kadar yeni silah ve mühimmat sevkiyatı yapılmayacak.Ukrayna'ya 61 milyar dolarlık savunma yardımının da yer aldığı paketi yeni yıla girmeden Kongreden geçiremeyen Biden yönetimi tarafından yardım paketiyle ilgili açıklamada, 250 milyon dolarlık askeri yardım paketinde karadan havaya füze sistemlerinin, Stinger füzelerinin, top mühimmatlarının, antitank silahlarının ve Ukrayna ordusunun ihtiyaç duyduğu diğer silahların yer aldığı belirtildi.ABD Senatosu, Ukrayna'ya yardım konusunda anlaşma sağlayamadıParlamentonun üst kanadı Senato'da Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, senatörlerin Ukrayna’ya mali yardımın önünü açacak yasa tasarısında halen bir anlaşmaya varamadığını itiraf etmişti.Gazetecilere yaptığı açıklamasında, senatörlerin göç yasalarını sıkılaştırma, Ukrayna'ya yardım tahsisi ve sınırı korumaya yönelik bir anlaşma üzerinde henüz anlaşmaya varamadıklarını duyuran Schumer, konunun karmaşık hale geldiğini ve tartışmaların ocak ayında devam edeceğini bildirdi.“Geçen hafta sınırın güvenliğini sağlamak için önemli ilerleme kaydetmiş olsak da, her iki taraf daha fazla zamana ihtiyaç olduğu konusunda hemfikir” diye konuşan Senatör Schumer, anlaşmaya varmaya çalışmanın ‘karmaşık bir konu’ olduğunu, tarafların yeni yıl tatilinden döndükten sonra anlaşmaya varabileceklerini umduğunu ifade etti.Daha önce ABD Senatosu'ndaki her iki grubun liderleri de Ukrayna'ya yardım karşılığında göç reformu müzakerelerinde ilerleme kaydedildiğini belirtmişti.Joe Biden yönetiminin, Senatodaki Cumhuriyetçilerin engeline takılan ve içinde Ukrayna'ya 61 milyar dolarlık ilave desteğin de yer aldığı paketin geçmesi için yeni yılla çalışmalarına devam etmesi bekleniyor.Senatodaki Cumhuriyetçiler, aralık ayının son günlerinde gündeme gelen tasarıya, içinde ABD'nin güney sınırlarının güvenliğinin artırılmasına ilişkin ilave tedbirler yer almadığı gerekçesiyle destek vermemişlerdi.

https://sputniknews.com.tr/20231228/nato-muhimmatinin-ukraynaya-nasil-ulastigi-aciklandi-1079118851.html

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