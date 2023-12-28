ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna için bu yılın son askeri yardım paketini açıkladı

Türkiye
CANLI YAYIN | Lavrov: Batılı ülkeler ‘Zelenskiy Formulü’ için çok gizli bir toplantı yaptı
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Taylor Swift, dünya müzik tarihinde görülmemiş bir başarıya imza attı'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Levent Karadağ: Yapay zekanın insanları işsiz bırakacağı korkusu var
12:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
'Atık suyu arıtıp içme suyuna dönüştürmek mümkün ama etik olarak bunu yapamayız'
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Batı’nın gözünde Çin’in affedilemez suçu, farklı bir yolun mümkün olduğunu dünyaya göstermek oldu’
16:05
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Batı medyası: ABD’nin Rus varlıklara el koyması yasadışı ve akılsızca
17:38
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı emekli general: Zelenskiy, Rus İHA’larının yarattığı sorun karşısında çaresiz
17:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
SESLİ HABER
Hamas: İsrail için Gazze’den çıkmaya zorlayacak sürprizler hazırlıyoruz
18:10
2 dk
SESLİ HABER
‘Alman ekonomisi, Rusya’ya uygulanan yaptırımlar yüzünden üçüncü ekonomi statüsünü kaybedebilir’
18:23
2 dk
SESLİ HABER
Putin: BDT ülkeleri arasında ulusal para birimleri cinsinden ödemeleri genişletmeyi planlıyoruz
18:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
7 dk
SESLİ HABER
Eski Başbakan Lapid'den Netanyahu'ya tepki: Onun yerinde olsaydım istifa ederdim
19:27
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'İYİ Parti'den geriye bir tortu kalıyor'
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
SERGEY LAVROV ÖZEL YAYINI
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un, Sputnik Haber Ajansı ve Rossiya 24 TV kanalı özel yayını
11:41
87 dk
GÜN ORTASI
Bağımlılık ve iyileşme süreci
12:30
60 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231228/abd-disisleri-bakanligi-ukrayna-icin-bu-yilin-son-askeri-yardim-paketini-acikladi-1079119702.html
ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna için bu yılın son askeri yardım paketini açıkladı
ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna için bu yılın son askeri yardım paketini açıkladı
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington’un Ukrayna'ya 250 milyon dolar değerinde askeri yardım yapacağını duyururken, bu paketi 2023 yılı için ‘nihai’... 28.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-28T10:02+0300
2023-12-28T10:02+0300
ukrayna krizi
abd
abd dışişleri bakanlığı
antony blinken
ukrayna
askeri yardım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/0e/1077390434_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fd35102e363b763719c758a8d0340c7d.jpg
Beyaz Saray, daha önce bunun Kiev'i desteklemek için ayırdığı tüm fonları tüketeceği uyarısında bulunurken, ABD Kongresi’nin ek finansmanı onaylayana kadar yeni silah ve mühimmat sevkiyatı yapılmayacak.Ukrayna'ya 61 milyar dolarlık savunma yardımının da yer aldığı paketi yeni yıla girmeden Kongreden geçiremeyen Biden yönetimi tarafından yardım paketiyle ilgili açıklamada, 250 milyon dolarlık askeri yardım paketinde karadan havaya füze sistemlerinin, Stinger füzelerinin, top mühimmatlarının, antitank silahlarının ve Ukrayna ordusunun ihtiyaç duyduğu diğer silahların yer aldığı belirtildi.ABD Senatosu, Ukrayna'ya yardım konusunda anlaşma sağlayamadıParlamentonun üst kanadı Senato'da Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, senatörlerin Ukrayna’ya mali yardımın önünü açacak yasa tasarısında halen bir anlaşmaya varamadığını itiraf etmişti.Gazetecilere yaptığı açıklamasında, senatörlerin göç yasalarını sıkılaştırma, Ukrayna'ya yardım tahsisi ve sınırı korumaya yönelik bir anlaşma üzerinde henüz anlaşmaya varamadıklarını duyuran Schumer, konunun karmaşık hale geldiğini ve tartışmaların ocak ayında devam edeceğini bildirdi.“Geçen hafta sınırın güvenliğini sağlamak için önemli ilerleme kaydetmiş olsak da, her iki taraf daha fazla zamana ihtiyaç olduğu konusunda hemfikir” diye konuşan Senatör Schumer, anlaşmaya varmaya çalışmanın ‘karmaşık bir konu’ olduğunu, tarafların yeni yıl tatilinden döndükten sonra anlaşmaya varabileceklerini umduğunu ifade etti.Daha önce ABD Senatosu'ndaki her iki grubun liderleri de Ukrayna'ya yardım karşılığında göç reformu müzakerelerinde ilerleme kaydedildiğini belirtmişti.Joe Biden yönetiminin, Senatodaki Cumhuriyetçilerin engeline takılan ve içinde Ukrayna'ya 61 milyar dolarlık ilave desteğin de yer aldığı paketin geçmesi için yeni yılla çalışmalarına devam etmesi bekleniyor.Senatodaki Cumhuriyetçiler, aralık ayının son günlerinde gündeme gelen tasarıya, içinde ABD'nin güney sınırlarının güvenliğinin artırılmasına ilişkin ilave tedbirler yer almadığı gerekçesiyle destek vermemişlerdi.
https://sputniknews.com.tr/20231228/nato-muhimmatinin-ukraynaya-nasil-ulastigi-aciklandi-1079118851.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/0e/1077390434_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_2b0e27d3eef20a9dc31dc137ea022e6e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, abd dışişleri bakanlığı, antony blinken, ukrayna, askeri yardım
abd, abd dışişleri bakanlığı, antony blinken, ukrayna, askeri yardım

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna için bu yılın son askeri yardım paketini açıkladı

10:02 28.12.2023
© AP Photo / Jonathan ErnstABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2023
© AP Photo / Jonathan Ernst
Abone ol
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington’un Ukrayna'ya 250 milyon dolar değerinde askeri yardım yapacağını duyururken, bu paketi 2023 yılı için ‘nihai’ olarak nitelendirdi.
Beyaz Saray, daha önce bunun Kiev'i desteklemek için ayırdığı tüm fonları tüketeceği uyarısında bulunurken, ABD Kongresi’nin ek finansmanı onaylayana kadar yeni silah ve mühimmat sevkiyatı yapılmayacak.
Ukrayna'ya 61 milyar dolarlık savunma yardımının da yer aldığı paketi yeni yıla girmeden Kongreden geçiremeyen Biden yönetimi tarafından yardım paketiyle ilgili açıklamada, 250 milyon dolarlık askeri yardım paketinde karadan havaya füze sistemlerinin, Stinger füzelerinin, top mühimmatlarının, antitank silahlarının ve Ukrayna ordusunun ihtiyaç duyduğu diğer silahların yer aldığı belirtildi.

ABD Senatosu, Ukrayna'ya yardım konusunda anlaşma sağlayamadı

Parlamentonun üst kanadı Senato'da Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, senatörlerin Ukrayna’ya mali yardımın önünü açacak yasa tasarısında halen bir anlaşmaya varamadığını itiraf etmişti.
Gazetecilere yaptığı açıklamasında, senatörlerin göç yasalarını sıkılaştırma, Ukrayna'ya yardım tahsisi ve sınırı korumaya yönelik bir anlaşma üzerinde henüz anlaşmaya varamadıklarını duyuran Schumer, konunun karmaşık hale geldiğini ve tartışmaların ocak ayında devam edeceğini bildirdi.
Geçen hafta sınırın güvenliğini sağlamak için önemli ilerleme kaydetmiş olsak da, her iki taraf daha fazla zamana ihtiyaç olduğu konusunda hemfikir” diye konuşan Senatör Schumer, anlaşmaya varmaya çalışmanın ‘karmaşık bir konu’ olduğunu, tarafların yeni yıl tatilinden döndükten sonra anlaşmaya varabileceklerini umduğunu ifade etti.
Daha önce ABD Senatosu'ndaki her iki grubun liderleri de Ukrayna'ya yardım karşılığında göç reformu müzakerelerinde ilerleme kaydedildiğini belirtmişti.
Joe Biden yönetiminin, Senatodaki Cumhuriyetçilerin engeline takılan ve içinde Ukrayna'ya 61 milyar dolarlık ilave desteğin de yer aldığı paketin geçmesi için yeni yılla çalışmalarına devam etmesi bekleniyor.
Senatodaki Cumhuriyetçiler, aralık ayının son günlerinde gündeme gelen tasarıya, içinde ABD'nin güney sınırlarının güvenliğinin artırılmasına ilişkin ilave tedbirler yer almadığı gerekçesiyle destek vermemişlerdi.
F-16 savaş uçak NATO Romanya hava üssü ABD askeri yardım - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2023
Ukrayna krizi
NATO mühimmatının Ukrayna’ya nasıl ulaştığı açıklandı
09:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала