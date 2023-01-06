https://sputniknews.com.tr/20230106/rusya-savunma-bakanligi-putinin-talimatiyla-sessizlik-rejimine-gecildi-1065458739.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Putin'in talimatıyla 'sessizlik rejimine' geçildi

Rusya Savunma Bakanlığı: Putin'in talimatıyla 'sessizlik rejimine' geçildi

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, ateşkes rejimi ilanına rağmen Ukrayna güçlerinin yerleşim birimleri ve Rus mevzilerine saldırılarına devam... 06.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-06T15:06+0300

2023-01-06T15:06+0300

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ukrayna krizi

rusya

konaşenkov

sessizlik

sessizlik rejimi

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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, "Rusya Devlet Başkanı'nın talimatı ve Savunma Bakanı'nın emirlerine uygun olarak özel askeri harekat bölgesindeki Rusya Birleşik Kuvvetler Grubu'nda 6 Ocak 12:00'dan 7 Ocak 23:59'a kadar Ukrayna'da tarafların tüm kesişme hattı boyunca ateşkes ilan edildi" dedi.Ukrayna ordusunun Rus güçlerinin ateşkes ilanına rağmen yerleşim birimlerine ve Rusya ordusunun mevzilerine topçu atışları yapmaya devam ettiğini belirten Konaşenkov, "Krasnıy Liman yönünde Ukrayna ordusu, Rus mevzilerine 4 havan atışı, Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin Belogorovka ilçesinde 3 topçu atışı, Zaporojye Bölgesi'nin Novopavlovki ilçesinden ise 8 topçu atışı gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı. Konaşenkov, Ukrayna tarafının saldırılarının Rus güçlerinin karşı ateşiyle bastırıldığının altını çizdi.

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rusya, konaşenkov, sessizlik, sessizlik rejimi