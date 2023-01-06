https://sputniknews.com.tr/20230106/rusya-savunma-bakanligi-putinin-talimatiyla-sessizlik-rejimine-gecildi-1065458739.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Putin'in talimatıyla 'sessizlik rejimine' geçildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Putin'in talimatıyla 'sessizlik rejimine' geçildi
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, ateşkes rejimi ilanına rağmen Ukrayna güçlerinin yerleşim birimleri ve Rus mevzilerine saldırılarına devam... 06.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-06T15:06+0300
2023-01-06T15:06+0300
2023-01-06T15:12+0300
ukrayna krizi
rusya
konaşenkov
sessizlik
sessizlik rejimi
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, "Rusya Devlet Başkanı'nın talimatı ve Savunma Bakanı'nın emirlerine uygun olarak özel askeri harekat bölgesindeki Rusya Birleşik Kuvvetler Grubu'nda 6 Ocak 12:00'dan 7 Ocak 23:59'a kadar Ukrayna'da tarafların tüm kesişme hattı boyunca ateşkes ilan edildi" dedi.Ukrayna ordusunun Rus güçlerinin ateşkes ilanına rağmen yerleşim birimlerine ve Rusya ordusunun mevzilerine topçu atışları yapmaya devam ettiğini belirten Konaşenkov, "Krasnıy Liman yönünde Ukrayna ordusu, Rus mevzilerine 4 havan atışı, Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin Belogorovka ilçesinde 3 topçu atışı, Zaporojye Bölgesi'nin Novopavlovki ilçesinden ise 8 topçu atışı gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı. Konaşenkov, Ukrayna tarafının saldırılarının Rus güçlerinin karşı ateşiyle bastırıldığının altını çizdi.
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rusya, konaşenkov, sessizlik, sessizlik rejimi
rusya, konaşenkov, sessizlik, sessizlik rejimi
Rusya Savunma Bakanlığı: Putin'in talimatıyla 'sessizlik rejimine' geçildi
15:06 06.01.2023 (güncellendi: 15:12 06.01.2023) Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, ateşkes rejimi ilanına rağmen Ukrayna güçlerinin yerleşim birimleri ve Rus mevzilerine saldırılarına devam ettiğini açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, "Rusya Devlet Başkanı'nın talimatı ve Savunma Bakanı'nın emirlerine uygun olarak özel askeri harekat bölgesindeki Rusya Birleşik Kuvvetler Grubu'nda 6 Ocak 12:00'dan 7 Ocak 23:59'a kadar Ukrayna'da tarafların tüm kesişme hattı boyunca ateşkes ilan edildi" dedi.
Ukrayna ordusunun Rus güçlerinin ateşkes ilanına rağmen yerleşim birimlerine ve Rusya ordusunun mevzilerine topçu atışları yapmaya devam ettiğini belirten Konaşenkov, "Krasnıy Liman yönünde Ukrayna ordusu, Rus mevzilerine 4 havan atışı, Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin Belogorovka ilçesinde 3 topçu atışı, Zaporojye Bölgesi'nin Novopavlovki ilçesinden ise 8 topçu atışı gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı. Konaşenkov, Ukrayna tarafının saldırılarının Rus güçlerinin karşı ateşiyle bastırıldığının altını çizdi.