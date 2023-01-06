Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230106/rusya-savunma-bakanligi-putinin-talimatiyla-sessizlik-rejimine-gecildi-1065458739.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Putin'in talimatıyla 'sessizlik rejimine' geçildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Putin'in talimatıyla 'sessizlik rejimine' geçildi
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, ateşkes rejimi ilanına rağmen Ukrayna güçlerinin yerleşim birimleri ve Rus mevzilerine saldırılarına devam... 06.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-06T15:06+0300
2023-01-06T15:12+0300
ukrayna krizi
rusya
konaşenkov
sessizlik
sessizlik rejimi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/06/1065456588_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_44af0e6c4ba4e58c93778235b760f836.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, "Rusya Devlet Başkanı'nın talimatı ve Savunma Bakanı'nın emirlerine uygun olarak özel askeri harekat bölgesindeki Rusya Birleşik Kuvvetler Grubu'nda 6 Ocak 12:00'dan 7 Ocak 23:59'a kadar Ukrayna'da tarafların tüm kesişme hattı boyunca ateşkes ilan edildi" dedi.Ukrayna ordusunun Rus güçlerinin ateşkes ilanına rağmen yerleşim birimlerine ve Rusya ordusunun mevzilerine topçu atışları yapmaya devam ettiğini belirten Konaşenkov, "Krasnıy Liman yönünde Ukrayna ordusu, Rus mevzilerine 4 havan atışı, Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin Belogorovka ilçesinde 3 topçu atışı, Zaporojye Bölgesi'nin Novopavlovki ilçesinden ise 8 topçu atışı gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı. Konaşenkov, Ukrayna tarafının saldırılarının Rus güçlerinin karşı ateşiyle bastırıldığının altını çizdi.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/06/1065456588_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_4edd8f592c7e31adf30132eeb9846228.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, konaşenkov, sessizlik, sessizlik rejimi
rusya, konaşenkov, sessizlik, sessizlik rejimi

Rusya Savunma Bakanlığı: Putin'in talimatıyla 'sessizlik rejimine' geçildi

15:06 06.01.2023 (güncellendi: 15:12 06.01.2023)
© AFP 2022 / DIMITAR DILKOFFUkrayna harekatı
Ukrayna harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2023
© AFP 2022 / DIMITAR DILKOFF
Abone olTelegram
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, ateşkes rejimi ilanına rağmen Ukrayna güçlerinin yerleşim birimleri ve Rus mevzilerine saldırılarına devam ettiğini açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, "Rusya Devlet Başkanı'nın talimatı ve Savunma Bakanı'nın emirlerine uygun olarak özel askeri harekat bölgesindeki Rusya Birleşik Kuvvetler Grubu'nda 6 Ocak 12:00'dan 7 Ocak 23:59'a kadar Ukrayna'da tarafların tüm kesişme hattı boyunca ateşkes ilan edildi" dedi.
Ukrayna ordusunun Rus güçlerinin ateşkes ilanına rağmen yerleşim birimlerine ve Rusya ordusunun mevzilerine topçu atışları yapmaya devam ettiğini belirten Konaşenkov, "Krasnıy Liman yönünde Ukrayna ordusu, Rus mevzilerine 4 havan atışı, Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin Belogorovka ilçesinde 3 topçu atışı, Zaporojye Bölgesi'nin Novopavlovki ilçesinden ise 8 topçu atışı gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı. Konaşenkov, Ukrayna tarafının saldırılarının Rus güçlerinin karşı ateşiyle bastırıldığının altını çizdi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала