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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230106/putinin-ukraynada-ilan-ettigi-noel-ateskesi-yururluge-girdi-1065451197.html
Putin’in Ukrayna’da ilan ettiği Noel ateşkesi yürürlüğe girdi
Putin’in Ukrayna’da ilan ettiği Noel ateşkesi yürürlüğe girdi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ortodoks Noeli nedeniyle Ukrayna’da ilan ettiği geçici ateşkes yürürlüğe girdi. 06.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-06T12:44+0300
2023-01-06T12:51+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
ateşkes
vladimir putin
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Rusya Devlet Başkanı Putin’in Ortodoksların Noel’i kutlayabilmeleri için Ukrayna’da bugün Moskova saatiyle 12.00’de (Türkiye saatiyle aynı) uygulanmaya başlaması için ilan ettiği ateşkes yürürlüğe girdi.Ortodoks Hristiyanların büyük bir bölümü Noel’i 7 Ocak’ta kutluyor. Kiliselerde Noel ayinleri 6 Ocak akşamı başlıyor. Ukrayna’da da nüfusun büyük bir bölümü Noel’i 7 Ocak’ta kutluyor.Rusya Devlet Başkanı’nın geçici Noel ateşkesi ilanı, Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill’in Ortodoksların Noel’i kutlayabilmeleri için bu dönemde Ukrayna’da ateşkes ilan edilmesi çağrısını izlemişti.Noel ateşkesi ilan edilmiş olması, Rus güçlerinin Ukrayna’daki bin 100 kilometrelik cephe hattında savaşmayı geçici olarak bırakacağı anlamına geliyor.Bununla beraber Ukrayna tarafı, Noel ateşkesini reddetti. Bu durumda Ukrayna’nın saldırması hâlinde Rus güçlerinin ateşkese karşın karşı ateş açıp açmayacağı bilinmiyor. Buna ilişkin Rus ordu yetkilileri tarafından bir açıklama yapılmamış olsa da Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, ateşkes kararının, karşılık ateşi açılmasını içermediğini kaydetti. Ancak bu, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından doğrulanmış değil.Donetsk lideri Puşilin: Ateşkes, düşmanın provokasyonlarına karşılık vermeyeceğimiz anlamına gelmiyorDonetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in aldığı ateşkes kararının ilk ateşin açılması ve taarruz faaliyetleri yürütülmesiyle ilgili olduğunu, düşmanın saldırması halinde karşılık vereceklerini ifade etti.Rusya lideri Putin'in Ortodoks aleminin Noel bayramı nedeniyle bugün saat 12:00'den itibaren 36 saat için ilan ettiği ateşkes yürürlüğe girdi.Ateşkes hakkında bir açıklama yapan DHC lideri Puşilin, "Karar, bizim tarafımızdan ilk ateşin açılması veya taarruz faaliyetleri yürütülmesi ile ilgili. Bu, düşmanın provokasyonlarına karşılık vermeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Bu bayram saatlerinde düşmana kesişme hattındaki mevzilerini iyileştirme şansı vermeyeceğiz" dedi.Peskov: Podolyak'ın Zelenskiy'in görüşünü yansıttığından şüpheliyizUkrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak'ın ateşkesi kabul etmeyecekleri yönündeki açıklamasını değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Podolyak'ın Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in görüşünü paylaştığından şüphe duyduğunu söyledi.Peskov, "Podolyak'ın Devlet Başkanı Zelenskiy'in görüşünü dile getirip getirmediğini kestirmemiz zor" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230105/ukrayna-rusyanin-36-saatlik-gecici-ateskes-cagrisini-kabul-etmediklerini-bildirdi--1065428853.html
https://sputniknews.com.tr/20230105/stoltenberg-ukrayna-krizi-sona-erdikten-sonra-rusyayla-iliskilerde-normallesme-beklemiyorum-1065427916.html
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rusya, ukrayna, ateşkes, vladimir putin
rusya, ukrayna, ateşkes, vladimir putin

Putin’in Ukrayna’da ilan ettiği Noel ateşkesi yürürlüğe girdi

12:44 06.01.2023 (güncellendi: 12:51 06.01.2023)
© SputnikRusya ordusu
Rusya ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2023
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ortodoks Noeli nedeniyle Ukrayna’da ilan ettiği geçici ateşkes yürürlüğe girdi.
Rusya Devlet Başkanı Putin’in Ortodoksların Noel’i kutlayabilmeleri için Ukrayna’da bugün Moskova saatiyle 12.00’de (Türkiye saatiyle aynı) uygulanmaya başlaması için ilan ettiği ateşkes yürürlüğe girdi.
Ortodoks Hristiyanların büyük bir bölümü Noel’i 7 Ocak’ta kutluyor. Kiliselerde Noel ayinleri 6 Ocak akşamı başlıyor. Ukrayna’da da nüfusun büyük bir bölümü Noel’i 7 Ocak’ta kutluyor.
Rusya Devlet Başkanı’nın geçici Noel ateşkesi ilanı, Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill’in Ortodoksların Noel’i kutlayabilmeleri için bu dönemde Ukrayna’da ateşkes ilan edilmesi çağrısını izlemişti.
Noel ateşkesi ilan edilmiş olması, Rus güçlerinin Ukrayna’daki bin 100 kilometrelik cephe hattında savaşmayı geçici olarak bırakacağı anlamına geliyor.
Bununla beraber Ukrayna tarafı, Noel ateşkesini reddetti. Bu durumda Ukrayna’nın saldırması hâlinde Rus güçlerinin ateşkese karşın karşı ateş açıp açmayacağı bilinmiyor. Buna ilişkin Rus ordu yetkilileri tarafından bir açıklama yapılmamış olsa da Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, ateşkes kararının, karşılık ateşi açılmasını içermediğini kaydetti. Ancak bu, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından doğrulanmış değil.
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Donetsk lideri Puşilin: Ateşkes, düşmanın provokasyonlarına karşılık vermeyeceğimiz anlamına gelmiyor

Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in aldığı ateşkes kararının ilk ateşin açılması ve taarruz faaliyetleri yürütülmesiyle ilgili olduğunu, düşmanın saldırması halinde karşılık vereceklerini ifade etti.
Rusya lideri Putin'in Ortodoks aleminin Noel bayramı nedeniyle bugün saat 12:00'den itibaren 36 saat için ilan ettiği ateşkes yürürlüğe girdi.
Ateşkes hakkında bir açıklama yapan DHC lideri Puşilin, "Karar, bizim tarafımızdan ilk ateşin açılması veya taarruz faaliyetleri yürütülmesi ile ilgili. Bu, düşmanın provokasyonlarına karşılık vermeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Bu bayram saatlerinde düşmana kesişme hattındaki mevzilerini iyileştirme şansı vermeyeceğiz" dedi.

Peskov: Podolyak'ın Zelenskiy'in görüşünü yansıttığından şüpheliyiz

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak'ın ateşkesi kabul etmeyecekleri yönündeki açıklamasını değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Podolyak'ın Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in görüşünü paylaştığından şüphe duyduğunu söyledi.
Peskov, "Podolyak'ın Devlet Başkanı Zelenskiy'in görüşünü dile getirip getirmediğini kestirmemiz zor" ifadelerini kullandı.
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