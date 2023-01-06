https://sputniknews.com.tr/20230106/putinin-ukraynada-ilan-ettigi-noel-ateskesi-yururluge-girdi-1065451197.html

Putin’in Ukrayna’da ilan ettiği Noel ateşkesi yürürlüğe girdi

Putin’in Ukrayna’da ilan ettiği Noel ateşkesi yürürlüğe girdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ortodoks Noeli nedeniyle Ukrayna’da ilan ettiği geçici ateşkes yürürlüğe girdi. 06.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-06T12:44+0300

2023-01-06T12:44+0300

2023-01-06T12:51+0300

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ukrayna

ateşkes

vladimir putin

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Rusya Devlet Başkanı Putin’in Ortodoksların Noel’i kutlayabilmeleri için Ukrayna’da bugün Moskova saatiyle 12.00’de (Türkiye saatiyle aynı) uygulanmaya başlaması için ilan ettiği ateşkes yürürlüğe girdi.Ortodoks Hristiyanların büyük bir bölümü Noel’i 7 Ocak’ta kutluyor. Kiliselerde Noel ayinleri 6 Ocak akşamı başlıyor. Ukrayna’da da nüfusun büyük bir bölümü Noel’i 7 Ocak’ta kutluyor.Rusya Devlet Başkanı’nın geçici Noel ateşkesi ilanı, Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill’in Ortodoksların Noel’i kutlayabilmeleri için bu dönemde Ukrayna’da ateşkes ilan edilmesi çağrısını izlemişti.Noel ateşkesi ilan edilmiş olması, Rus güçlerinin Ukrayna’daki bin 100 kilometrelik cephe hattında savaşmayı geçici olarak bırakacağı anlamına geliyor.Bununla beraber Ukrayna tarafı, Noel ateşkesini reddetti. Bu durumda Ukrayna’nın saldırması hâlinde Rus güçlerinin ateşkese karşın karşı ateş açıp açmayacağı bilinmiyor. Buna ilişkin Rus ordu yetkilileri tarafından bir açıklama yapılmamış olsa da Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, ateşkes kararının, karşılık ateşi açılmasını içermediğini kaydetti. Ancak bu, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından doğrulanmış değil.Donetsk lideri Puşilin: Ateşkes, düşmanın provokasyonlarına karşılık vermeyeceğimiz anlamına gelmiyorDonetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in aldığı ateşkes kararının ilk ateşin açılması ve taarruz faaliyetleri yürütülmesiyle ilgili olduğunu, düşmanın saldırması halinde karşılık vereceklerini ifade etti.Rusya lideri Putin'in Ortodoks aleminin Noel bayramı nedeniyle bugün saat 12:00'den itibaren 36 saat için ilan ettiği ateşkes yürürlüğe girdi.Ateşkes hakkında bir açıklama yapan DHC lideri Puşilin, "Karar, bizim tarafımızdan ilk ateşin açılması veya taarruz faaliyetleri yürütülmesi ile ilgili. Bu, düşmanın provokasyonlarına karşılık vermeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Bu bayram saatlerinde düşmana kesişme hattındaki mevzilerini iyileştirme şansı vermeyeceğiz" dedi.Peskov: Podolyak'ın Zelenskiy'in görüşünü yansıttığından şüpheliyizUkrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak'ın ateşkesi kabul etmeyecekleri yönündeki açıklamasını değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Podolyak'ın Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in görüşünü paylaştığından şüphe duyduğunu söyledi.Peskov, "Podolyak'ın Devlet Başkanı Zelenskiy'in görüşünü dile getirip getirmediğini kestirmemiz zor" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230105/ukrayna-rusyanin-36-saatlik-gecici-ateskes-cagrisini-kabul-etmediklerini-bildirdi--1065428853.html

https://sputniknews.com.tr/20230105/stoltenberg-ukrayna-krizi-sona-erdikten-sonra-rusyayla-iliskilerde-normallesme-beklemiyorum-1065427916.html

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