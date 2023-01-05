https://sputniknews.com.tr/20230105/ukrayna-rusyanin-36-saatlik-gecici-ateskes-cagrisini-kabul-etmediklerini-bildirdi--1065428853.html

Ukrayna, Rusya'nın 36 saatlik geçici ateşkes teklifini kabul etmediklerini bildirdi

Ukrayna, Rusya'nın 36 saatlik geçici ateşkes teklifini kabul etmediklerini bildirdi

Rusya lideri Putin, Ukrayna'daki özel harekat bölgesindeki tüm cephe hattında Ortodoks Noel Arifesi kapsamında 36 saatlik bir ateşkes emri verdi. Rusya'nın... 05.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-05T19:20+0300

2023-01-05T19:20+0300

2023-01-05T19:34+0300

ukrayna krizi

ukrayna

rusya

noel

ortodoks

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Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'daki özel harekat bölgesindeki tüm cephe hattında Ortodoks Noel arifesi ve günü kapsamında 36 saatlik bir ateşkes emri verdiğini duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, yaptığı açıklamada ateşkese katılmayacaklarını bildirdi. Podolyak, "Rusya işgal altındaki bölgeleri terk etmeli, ancak o zaman geçici ateşkes olur" ifadelerini kullandı. Rusya lideri Putin, "Çatışma bölgelerinde çok sayıda Ortodoks inancına sahip vatandaşın yaşadığını göz önüne alarak Ukrayna tarafını ateşkes ilan etmeye ve vatandaşlara Noel arifesinde ve Noel gününde ayinlere katılma fırsatı vermeye çağırıyoruz" sözleriyle Ukrayna tarafını da ateşkese uymaya çağırmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230105/kremlin-6-7-ocak-tarihleri-arasinda-36-saat-ateskes-ilan-edecegini-duyurdu-1065427684.html

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