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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230105/ukrayna-rusyanin-36-saatlik-gecici-ateskes-cagrisini-kabul-etmediklerini-bildirdi--1065428853.html
Ukrayna, Rusya'nın 36 saatlik geçici ateşkes teklifini kabul etmediklerini bildirdi
Ukrayna, Rusya'nın 36 saatlik geçici ateşkes teklifini kabul etmediklerini bildirdi
Rusya lideri Putin, Ukrayna'daki özel harekat bölgesindeki tüm cephe hattında Ortodoks Noel Arifesi kapsamında 36 saatlik bir ateşkes emri verdi. Rusya'nın... 05.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-05T19:20+0300
2023-01-05T19:34+0300
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
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ortodoks
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Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'daki özel harekat bölgesindeki tüm cephe hattında Ortodoks Noel arifesi ve günü kapsamında 36 saatlik bir ateşkes emri verdiğini duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, yaptığı açıklamada ateşkese katılmayacaklarını bildirdi. Podolyak, "Rusya işgal altındaki bölgeleri terk etmeli, ancak o zaman geçici ateşkes olur" ifadelerini kullandı. Rusya lideri Putin, "Çatışma bölgelerinde çok sayıda Ortodoks inancına sahip vatandaşın yaşadığını göz önüne alarak Ukrayna tarafını ateşkes ilan etmeye ve vatandaşlara Noel arifesinde ve Noel gününde ayinlere katılma fırsatı vermeye çağırıyoruz" sözleriyle Ukrayna tarafını da ateşkese uymaya çağırmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230105/kremlin-6-7-ocak-tarihleri-arasinda-36-saat-ateskes-ilan-edecegini-duyurdu-1065427684.html
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ukrayna, rusya, noel, ortodoks
ukrayna, rusya, noel, ortodoks

Ukrayna, Rusya'nın 36 saatlik geçici ateşkes teklifini kabul etmediklerini bildirdi

19:20 05.01.2023 (güncellendi: 19:34 05.01.2023)
© AFP 2022 / SERGEI SUPINSKY İngiltere’nin, Ukrayna’ya askeri yardım kapsamında sağladığı tanksavar füzesi
 İngiltere’nin, Ukrayna’ya askeri yardım kapsamında sağladığı tanksavar füzesi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2023
© AFP 2022 / SERGEI SUPINSKY
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Rusya lideri Putin, Ukrayna'daki özel harekat bölgesindeki tüm cephe hattında Ortodoks Noel Arifesi kapsamında 36 saatlik bir ateşkes emri verdi. Rusya'nın 'Ukrayna tarafını ateşkes ilan etmeye ve vatandaşlara Noel'de ayinlere katılma fırsatı verme' çağrısına Ukrayna, olumsuz yanıt verdi.
Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'daki özel harekat bölgesindeki tüm cephe hattında Ortodoks Noel arifesi ve günü kapsamında 36 saatlik bir ateşkes emri verdiğini duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, yaptığı açıklamada ateşkese katılmayacaklarını bildirdi.

Podolyak, "Rusya işgal altındaki bölgeleri terk etmeli, ancak o zaman geçici ateşkes olur" ifadelerini kullandı.

Rusya lideri Putin, "Çatışma bölgelerinde çok sayıda Ortodoks inancına sahip vatandaşın yaşadığını göz önüne alarak Ukrayna tarafını ateşkes ilan etmeye ve vatandaşlara Noel arifesinde ve Noel gününde ayinlere katılma fırsatı vermeye çağırıyoruz" sözleriyle Ukrayna tarafını da ateşkese uymaya çağırmıştı.
Ukrayna krizi - Rusya - operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2023
Ukrayna krizi
Kremlin: Putin, Ukrayna'daki tüm çatışma bölgelerinde 6-7 Ocak tarihleri arasında ateşkes ilan etti
18:21
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