https://sputniknews.com.tr/20230105/kremlin-6-7-ocak-tarihleri-arasinda-36-saat-ateskes-ilan-edecegini-duyurdu-1065427684.html

Kremlin: Putin, Ukrayna'daki tüm çatışma bölgelerinde 6-7 Ocak tarihleri arasında ateşkes ilan etti

Kremlin: Putin, Ukrayna'daki tüm çatışma bölgelerinde 6-7 Ocak tarihleri arasında ateşkes ilan etti

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rusya'nın Ukrayna'da devam eden özel askerî operasyon bölgelerinde, 6-7 Ocak tarihleri arasında 36 saatlik... 05.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-05T18:21+0300

2023-01-05T18:21+0300

2023-01-05T18:50+0300

ukrayna krizi

kremlin

vladimir putin

ukrayna

ateşkes

noel

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki özel harekat bölgesindeki tüm cephe hattında Ortodoks Noel Arifesi kapsamında 36 saatlik bir ateşkes emri verdi.Kremlin'den yapılan açıklamada Putin, "Aziz Patrik Kirill'in çağrısını dikkate alarak Rusya Federasyonu Savunma Bakanı'na 6 Ocak 2023 saat 12:00'den 7 Ocak 2023 saat 23:59'a kadar Ukrayna'da tarafların kesişme hattının tamamı boyunca ateşkes rejimi uygulama talimatı veriyorum" ifadelerini kullandı.Rusya lideri, "Çatışma bölgelerinde çok sayıda Ortodoks inancına sahip vatandaşın yaşadığını göz önüne alarak Ukrayna tarafını ateşkes ilan etmeye ve vatandaşlara Noel arifesinde ve Noel gününde ayinlere katılma fırsatı vermeye çağırıyoruz" dedi.Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill, Ortodoks inananların Noel bayramı öncesinde 6 Ocak 12:00'den 7 Ocak 23:59'a kadar ateşkes ilan edilmesi için çağrıda bulunmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230105/rus-ortodoks-kilisesi-patrigi-kirillden-noel-ateskesi-cagrisi-1065414131.html

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