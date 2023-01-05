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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230105/kremlin-6-7-ocak-tarihleri-arasinda-36-saat-ateskes-ilan-edecegini-duyurdu-1065427684.html
Kremlin: Putin, Ukrayna'daki tüm çatışma bölgelerinde 6-7 Ocak tarihleri arasında ateşkes ilan etti
Kremlin: Putin, Ukrayna'daki tüm çatışma bölgelerinde 6-7 Ocak tarihleri arasında ateşkes ilan etti
Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rusya'nın Ukrayna'da devam eden özel askerî operasyon bölgelerinde, 6-7 Ocak tarihleri arasında 36 saatlik... 05.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-05T18:21+0300
2023-01-05T18:50+0300
ukrayna krizi
kremlin
vladimir putin
ukrayna
ateşkes
noel
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki özel harekat bölgesindeki tüm cephe hattında Ortodoks Noel Arifesi kapsamında 36 saatlik bir ateşkes emri verdi.Kremlin'den yapılan açıklamada Putin, "Aziz Patrik Kirill'in çağrısını dikkate alarak Rusya Federasyonu Savunma Bakanı'na 6 Ocak 2023 saat 12:00'den 7 Ocak 2023 saat 23:59'a kadar Ukrayna'da tarafların kesişme hattının tamamı boyunca ateşkes rejimi uygulama talimatı veriyorum" ifadelerini kullandı.Rusya lideri, "Çatışma bölgelerinde çok sayıda Ortodoks inancına sahip vatandaşın yaşadığını göz önüne alarak Ukrayna tarafını ateşkes ilan etmeye ve vatandaşlara Noel arifesinde ve Noel gününde ayinlere katılma fırsatı vermeye çağırıyoruz" dedi.Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill, Ortodoks inananların Noel bayramı öncesinde 6 Ocak 12:00'den 7 Ocak 23:59'a kadar ateşkes ilan edilmesi için çağrıda bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230105/rus-ortodoks-kilisesi-patrigi-kirillden-noel-ateskesi-cagrisi-1065414131.html
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kremlin, vladimir putin, ukrayna, ateşkes, noel
kremlin, vladimir putin, ukrayna, ateşkes, noel

Kremlin: Putin, Ukrayna'daki tüm çatışma bölgelerinde 6-7 Ocak tarihleri arasında ateşkes ilan etti

18:21 05.01.2023 (güncellendi: 18:50 05.01.2023)
© Sputnik / Евгений Биятов / Multimedya arşivine gidinUkrayna krizi - Rusya - operasyon
Ukrayna krizi - Rusya - operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2023
© Sputnik / Евгений Биятов
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Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rusya'nın Ukrayna'da devam eden özel askerî operasyon bölgelerinde, 6-7 Ocak tarihleri arasında 36 saatlik ateşkes talimatı verdiğini duyurdu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki özel harekat bölgesindeki tüm cephe hattında Ortodoks Noel Arifesi kapsamında 36 saatlik bir ateşkes emri verdi.
Kremlin'den yapılan açıklamada Putin, "Aziz Patrik Kirill'in çağrısını dikkate alarak Rusya Federasyonu Savunma Bakanı'na 6 Ocak 2023 saat 12:00'den 7 Ocak 2023 saat 23:59'a kadar Ukrayna'da tarafların kesişme hattının tamamı boyunca ateşkes rejimi uygulama talimatı veriyorum" ifadelerini kullandı.

Rusya lideri, "Çatışma bölgelerinde çok sayıda Ortodoks inancına sahip vatandaşın yaşadığını göz önüne alarak Ukrayna tarafını ateşkes ilan etmeye ve vatandaşlara Noel arifesinde ve Noel gününde ayinlere katılma fırsatı vermeye çağırıyoruz" dedi.
Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill, Ortodoks inananların Noel bayramı öncesinde 6 Ocak 12:00'den 7 Ocak 23:59'a kadar ateşkes ilan edilmesi için çağrıda bulunmuştu.
Kurtarıcı İsa Katedrali’ndeki Paskalya Ayini'ni yöneten Rusya Patriği Kirill, Ortodoks Hristiyanların ve Rusya halkının Paskalya Bayramı'nı kutlayarak, inananlara Ukrayna’daki çatışmalardan etkilenenlere yardım etme çağrısı yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2023
DÜNYA
Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill'den 'Noel ateşkesi' çağrısı
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