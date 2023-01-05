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Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill'den 'Noel ateşkesi' çağrısı
Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill'den 'Noel ateşkesi' çağrısı
Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill, Ortodoks inananların Noel bayramı öncesinde 6 Ocak 12:00'den 7 Ocak 23:59'a kadar ateşkes ilan edilmesi için çağrıda... 05.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-05T13:14+0300
2023-01-05T13:14+0300
dünya
rusya ortodoks kilisesi patriği kirill
rusya
ukrayna
rus ortodoks kilisesi
ateşkes
çatışma
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Ortodoks Hristiyanlar, 6 Ocak'ı 7 Ocak'a bağlayan gece Hz. İsa'nın doğum günü olarak bilinen Noel'i kutlamaya hazırlanırken Rus Ortodoks Kilisesi Patriği'nden önemli bir çağrı geldi. Rus Ortodoks Kilisesi'nin internet sitesinden yayınlanan mesajda Patrik Kirill, "Öldürücü çatışmaya müdahil olan tüm taraflara seslenerek 6 Ocak 12:00'den 7 Ocak 23:59'a kadar ateşkes ilan etmeye çağırıyorum" ifadelerini kullandı. Patrik Kirill, aralık ayı sonunda yaptığı açıklamada, Rusya'nın Donbass'ta silahlı faaliyetlere katılmasının Ukrayna ve Batılı ülkelerin Moskova'nın barış çabalarını sürekli olarak sabote etmesinin bir sonucu olduğunu vurgulamıştı. Yaşananları derin bir acıyla takip ettiğini belirten Patrik Kirill, çatışmanın başlamasında en fazla suçun Rusya halkının birliğini ve Rusların inancını yok etme amacı güden kesimlere ait olduğunu kaydetmişti.
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rusya ortodoks kilisesi patriği kirill, rusya, ukrayna, rus ortodoks kilisesi, ateşkes, çatışma
rusya ortodoks kilisesi patriği kirill, rusya, ukrayna, rus ortodoks kilisesi, ateşkes, çatışma

Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill'den 'Noel ateşkesi' çağrısı

13:14 05.01.2023
© Sputnik / Павел Бедняков / Multimedya arşivine gidinKurtarıcı İsa Katedrali’ndeki Paskalya Ayini'ni yöneten Rusya Patriği Kirill, Ortodoks Hristiyanların ve Rusya halkının Paskalya Bayramı'nı kutlayarak, inananlara Ukrayna’daki çatışmalardan etkilenenlere yardım etme çağrısı yaptı.
Kurtarıcı İsa Katedrali’ndeki Paskalya Ayini'ni yöneten Rusya Patriği Kirill, Ortodoks Hristiyanların ve Rusya halkının Paskalya Bayramı'nı kutlayarak, inananlara Ukrayna’daki çatışmalardan etkilenenlere yardım etme çağrısı yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2023
© Sputnik / Павел Бедняков
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Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill, Ortodoks inananların Noel bayramı öncesinde 6 Ocak 12:00'den 7 Ocak 23:59'a kadar ateşkes ilan edilmesi için çağrıda bulundu.
Ortodoks Hristiyanlar, 6 Ocak'ı 7 Ocak'a bağlayan gece Hz. İsa'nın doğum günü olarak bilinen Noel'i kutlamaya hazırlanırken Rus Ortodoks Kilisesi Patriği'nden önemli bir çağrı geldi.
Rus Ortodoks Kilisesi'nin internet sitesinden yayınlanan mesajda Patrik Kirill, "Öldürücü çatışmaya müdahil olan tüm taraflara seslenerek 6 Ocak 12:00'den 7 Ocak 23:59'a kadar ateşkes ilan etmeye çağırıyorum" ifadelerini kullandı.
Patrik Kirill, aralık ayı sonunda yaptığı açıklamada, Rusya'nın Donbass'ta silahlı faaliyetlere katılmasının Ukrayna ve Batılı ülkelerin Moskova'nın barış çabalarını sürekli olarak sabote etmesinin bir sonucu olduğunu vurgulamıştı.
Yaşananları derin bir acıyla takip ettiğini belirten Patrik Kirill, çatışmanın başlamasında en fazla suçun Rusya halkının birliğini ve Rusların inancını yok etme amacı güden kesimlere ait olduğunu kaydetmişti.
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