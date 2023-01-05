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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230105/stoltenberg-ukrayna-krizi-sona-erdikten-sonra-rusyayla-iliskilerde-normallesme-beklemiyorum-1065427916.html
Stoltenberg: Ukrayna krizi sona erdikten sonra Rusya'yla ilişkilerde normalleşme beklemiyorum
Stoltenberg: Ukrayna krizi sona erdikten sonra Rusya'yla ilişkilerde normalleşme beklemiyorum
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'daki çatışmalar sona erdikten sonra Rusya'yla ilişkilerde normalleşme beklemediğini belirtti. 05.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-05T18:38+0300
2023-01-05T18:38+0300
ukrayna krizi
nato genel sekreteri jens stoltenberg
ukrayna krizi
rusya
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Norveç'te basın toplantısı düzenleyen NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna'daki çatışmalar sona erse dahi, Rusya'yla ilişkilerdeki sorunların devam edeceğini savundu.Ukrayna krizinden sonra Rusya'yla ilişkilerin normalleşmesini beklemediğini kaydeden Stoltenberg, zira Rusya'nın 'farklı bir Avrupa' görmek istediğini öne sürdü.Ukrayna'daki çatışmaların nasıl sonuçlandığından bağımsız olarak Avrupa'da güvenlik durumunun köklü bir şekilde değiştiğinin söylenmesi gerektiğini belirten Stoltenberg, Rusya'ya komşu ülkeleri kontrol altına alma amacı gütme suçlaması yöneltti ve bu durumun Rusya'yı Batı'yla kalıcı çatışma konumuna sürüklediğini ifade etti.
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nato genel sekreteri jens stoltenberg, ukrayna krizi, rusya
nato genel sekreteri jens stoltenberg, ukrayna krizi, rusya

Stoltenberg: Ukrayna krizi sona erdikten sonra Rusya'yla ilişkilerde normalleşme beklemiyorum

18:38 05.01.2023
© AP Photo / Olivier MatthysJens Stoltenberg
Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'daki çatışmalar sona erdikten sonra Rusya'yla ilişkilerde normalleşme beklemediğini belirtti.
Norveç'te basın toplantısı düzenleyen NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna'daki çatışmalar sona erse dahi, Rusya'yla ilişkilerdeki sorunların devam edeceğini savundu.

Ukrayna krizinden sonra Rusya'yla ilişkilerin normalleşmesini beklemediğini kaydeden Stoltenberg, zira Rusya'nın 'farklı bir Avrupa' görmek istediğini öne sürdü.

Ukrayna'daki çatışmaların nasıl sonuçlandığından bağımsız olarak Avrupa'da güvenlik durumunun köklü bir şekilde değiştiğinin söylenmesi gerektiğini belirten Stoltenberg, Rusya'ya komşu ülkeleri kontrol altına alma amacı gütme suçlaması yöneltti ve bu durumun Rusya'yı Batı'yla kalıcı çatışma konumuna sürüklediğini ifade etti.
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