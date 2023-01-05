https://sputniknews.com.tr/20230105/stoltenberg-ukrayna-krizi-sona-erdikten-sonra-rusyayla-iliskilerde-normallesme-beklemiyorum-1065427916.html
Stoltenberg: Ukrayna krizi sona erdikten sonra Rusya'yla ilişkilerde normalleşme beklemiyorum
Stoltenberg: Ukrayna krizi sona erdikten sonra Rusya'yla ilişkilerde normalleşme beklemiyorum
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'daki çatışmalar sona erdikten sonra Rusya'yla ilişkilerde normalleşme beklemediğini belirtti. 05.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-05T18:38+0300
2023-01-05T18:38+0300
2023-01-05T18:38+0300
ukrayna krizi
nato genel sekreteri jens stoltenberg
ukrayna krizi
rusya
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Norveç'te basın toplantısı düzenleyen NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna'daki çatışmalar sona erse dahi, Rusya'yla ilişkilerdeki sorunların devam edeceğini savundu.Ukrayna krizinden sonra Rusya'yla ilişkilerin normalleşmesini beklemediğini kaydeden Stoltenberg, zira Rusya'nın 'farklı bir Avrupa' görmek istediğini öne sürdü.Ukrayna'daki çatışmaların nasıl sonuçlandığından bağımsız olarak Avrupa'da güvenlik durumunun köklü bir şekilde değiştiğinin söylenmesi gerektiğini belirten Stoltenberg, Rusya'ya komşu ülkeleri kontrol altına alma amacı gütme suçlaması yöneltti ve bu durumun Rusya'yı Batı'yla kalıcı çatışma konumuna sürüklediğini ifade etti.
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nato genel sekreteri jens stoltenberg, ukrayna krizi, rusya
nato genel sekreteri jens stoltenberg, ukrayna krizi, rusya
Stoltenberg: Ukrayna krizi sona erdikten sonra Rusya'yla ilişkilerde normalleşme beklemiyorum
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'daki çatışmalar sona erdikten sonra Rusya'yla ilişkilerde normalleşme beklemediğini belirtti.
Norveç'te basın toplantısı düzenleyen NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna'daki çatışmalar sona erse dahi, Rusya'yla ilişkilerdeki sorunların devam edeceğini savundu.
Ukrayna krizinden sonra Rusya'yla ilişkilerin normalleşmesini beklemediğini kaydeden Stoltenberg, zira Rusya'nın 'farklı bir Avrupa' görmek istediğini öne sürdü.
Ukrayna'daki çatışmaların nasıl sonuçlandığından bağımsız olarak Avrupa'da güvenlik durumunun köklü bir şekilde değiştiğinin söylenmesi gerektiğini belirten Stoltenberg, Rusya'ya komşu ülkeleri kontrol altına alma amacı gütme suçlaması yöneltti ve bu durumun Rusya'yı Batı'yla kalıcı çatışma konumuna sürüklediğini ifade etti.