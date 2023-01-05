https://sputniknews.com.tr/20230105/stoltenberg-ukrayna-krizi-sona-erdikten-sonra-rusyayla-iliskilerde-normallesme-beklemiyorum-1065427916.html

Stoltenberg: Ukrayna krizi sona erdikten sonra Rusya'yla ilişkilerde normalleşme beklemiyorum

Stoltenberg: Ukrayna krizi sona erdikten sonra Rusya'yla ilişkilerde normalleşme beklemiyorum

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'daki çatışmalar sona erdikten sonra Rusya'yla ilişkilerde normalleşme beklemediğini belirtti. 05.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-05T18:38+0300

2023-01-05T18:38+0300

2023-01-05T18:38+0300

ukrayna krizi

nato genel sekreteri jens stoltenberg

ukrayna krizi

rusya

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Norveç'te basın toplantısı düzenleyen NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna'daki çatışmalar sona erse dahi, Rusya'yla ilişkilerdeki sorunların devam edeceğini savundu.Ukrayna krizinden sonra Rusya'yla ilişkilerin normalleşmesini beklemediğini kaydeden Stoltenberg, zira Rusya'nın 'farklı bir Avrupa' görmek istediğini öne sürdü.Ukrayna'daki çatışmaların nasıl sonuçlandığından bağımsız olarak Avrupa'da güvenlik durumunun köklü bir şekilde değiştiğinin söylenmesi gerektiğini belirten Stoltenberg, Rusya'ya komşu ülkeleri kontrol altına alma amacı gütme suçlaması yöneltti ve bu durumun Rusya'yı Batı'yla kalıcı çatışma konumuna sürüklediğini ifade etti.

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