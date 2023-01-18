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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230118/ukrayna-icisleri-bakani-helikopter-kazasinda-hayatini-kaybetti-1065865510.html
Ukrayna İçişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti
Ukrayna İçişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti
Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy ve yardımcısının, içinde bulundukları helikopterin başkent Kiev yakınlarındaki Brovarı kentinde düşmesi sonucu... 18.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-18T11:25+0300
2023-01-18T12:19+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
içişleri bakanlığı
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Ukrayna polisi, Dışişleri Bakanı Denis Monastırskiy ve birinci yardımcısı Yevgeniy Yenin’in, Brovarı kentinde düşen helikopterde hayatını kaybedenler kişilerden olduklarını duyurdu. Ukraynalı yetkililer daha önce Brovarı’da bir anaokulu yakınında bir helikopterin düştüğünü söylemişti.Helikopterin düşmesi sonucunda ikisi çocuk olmak üzere 16 kişinin hayatını kaybettiği biliniyor. Ukrayna polisi yaşamını yitirenlerden dokuzunun helikopterin içinde bulunan kişiler olduğunu belirtiyor.Kiev İdaresi Başkanı Aleksey Kuleba da helikopterin anaokulu binası ile konutların arasında bulunan bir alana düştüğünü kaydetti. Kuleba, Helikopterin düştüğü sırada anaokulunda çocuklar ve öğretmenlerinin bulunduğu ekledi. Kazanın ardından anaokulunun tahliye edildiği de kaydediliyor.
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ukrayna, ukrayna krizi, içişleri bakanlığı
ukrayna, ukrayna krizi, içişleri bakanlığı

Ukrayna İçişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti

11:25 18.01.2023 (güncellendi: 12:19 18.01.2023)
© AP Photo / Efrem LukatskyUkrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy
Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy ve yardımcısının, içinde bulundukları helikopterin başkent Kiev yakınlarındaki Brovarı kentinde düşmesi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.
Ukrayna polisi, Dışişleri Bakanı Denis Monastırskiy ve birinci yardımcısı Yevgeniy Yenin’in, Brovarı kentinde düşen helikopterde hayatını kaybedenler kişilerden olduklarını duyurdu.
Ukraynalı yetkililer daha önce Brovarı’da bir anaokulu yakınında bir helikopterin düştüğünü söylemişti.
Helikopterin düşmesi sonucunda ikisi çocuk olmak üzere 16 kişinin hayatını kaybettiği biliniyor. Ukrayna polisi yaşamını yitirenlerden dokuzunun helikopterin içinde bulunan kişiler olduğunu belirtiyor.
Kiev İdaresi Başkanı Aleksey Kuleba da helikopterin anaokulu binası ile konutların arasında bulunan bir alana düştüğünü kaydetti. Kuleba, Helikopterin düştüğü sırada anaokulunda çocuklar ve öğretmenlerinin bulunduğu ekledi. Kazanın ardından anaokulunun tahliye edildiği de kaydediliyor.
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