https://sputniknews.com.tr/20230118/ukrayna-icisleri-bakani-helikopter-kazasinda-hayatini-kaybetti-1065865510.html
Ukrayna İçişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti
Ukrayna İçişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti
Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy ve yardımcısının, içinde bulundukları helikopterin başkent Kiev yakınlarındaki Brovarı kentinde düşmesi sonucu... 18.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-18T11:25+0300
2023-01-18T11:25+0300
2023-01-18T12:19+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
içişleri bakanlığı
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Ukrayna polisi, Dışişleri Bakanı Denis Monastırskiy ve birinci yardımcısı Yevgeniy Yenin’in, Brovarı kentinde düşen helikopterde hayatını kaybedenler kişilerden olduklarını duyurdu. Ukraynalı yetkililer daha önce Brovarı’da bir anaokulu yakınında bir helikopterin düştüğünü söylemişti.Helikopterin düşmesi sonucunda ikisi çocuk olmak üzere 16 kişinin hayatını kaybettiği biliniyor. Ukrayna polisi yaşamını yitirenlerden dokuzunun helikopterin içinde bulunan kişiler olduğunu belirtiyor.Kiev İdaresi Başkanı Aleksey Kuleba da helikopterin anaokulu binası ile konutların arasında bulunan bir alana düştüğünü kaydetti. Kuleba, Helikopterin düştüğü sırada anaokulunda çocuklar ve öğretmenlerinin bulunduğu ekledi. Kazanın ardından anaokulunun tahliye edildiği de kaydediliyor.
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ukrayna, ukrayna krizi, içişleri bakanlığı
ukrayna, ukrayna krizi, içişleri bakanlığı
Ukrayna İçişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti
11:25 18.01.2023 (güncellendi: 12:19 18.01.2023) Abone ol
Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy ve yardımcısının, içinde bulundukları helikopterin başkent Kiev yakınlarındaki Brovarı kentinde düşmesi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.
Ukrayna polisi, Dışişleri Bakanı Denis Monastırskiy ve birinci yardımcısı Yevgeniy Yenin’in, Brovarı kentinde düşen helikopterde hayatını kaybedenler kişilerden olduklarını duyurdu.
Ukraynalı yetkililer daha önce Brovarı’da bir anaokulu yakınında bir helikopterin düştüğünü söylemişti.
Helikopterin düşmesi sonucunda ikisi çocuk olmak üzere 16 kişinin hayatını kaybettiği biliniyor. Ukrayna polisi yaşamını yitirenlerden dokuzunun helikopterin içinde bulunan kişiler olduğunu belirtiyor.
Kiev İdaresi Başkanı Aleksey Kuleba da helikopterin anaokulu binası ile konutların arasında bulunan bir alana düştüğünü kaydetti. Kuleba, Helikopterin düştüğü sırada anaokulunda çocuklar ve öğretmenlerinin bulunduğu ekledi. Kazanın ardından anaokulunun tahliye edildiği de kaydediliyor.