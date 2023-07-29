https://sputniknews.com.tr/20230729/zaharova-rusya-ukraynayla-ilgili-yaklasik-30-baris-teklifi-aldi-1074158768.html
Zaharova: Rusya, Ukrayna’yla ilgili yaklaşık 30 barış teklifi aldı
Zaharova: Rusya, Ukrayna’yla ilgili yaklaşık 30 barış teklifi aldı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya’nın resmi ve gayri resmi yollarla Ukrayna krizine barışçıl çözüm bulma yönünde yaklaşık 30 teklif aldığını... 29.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-29T20:59+0300
2023-07-29T20:59+0300
2023-07-29T20:59+0300
ukrayna krizi
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rusya dışişleri bakanlığı
ukrayna
ukrayna krizi
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Rusya-Afrika Zirvesi kapsamında Rus medyasına açıklamalarda bulunan Zaharova, “Herkese minnettarız. Bu türden çok sayıda girişim oldu. Zannımca bir ay önce bile yaklaşık 30 teklif vardı. Bu teklifler devlet veya özel yollarla geldi” ifadesini kullandı.Rusya’nın görüşmeleri reddetmediğini söyleyen Zaharova, “Bu görüşmelerin herhangi bir katma değer getirmeyeceğini anladığımızda bile ortaklara ve genel olarak bu duruma şans tanımıştık” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230729/putin-rusya-afrika-zirvesi-iyi-gecti-ve-iyi-sonuclandi-1074158553.html
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mariya zaharova, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi
mariya zaharova, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi
Zaharova: Rusya, Ukrayna’yla ilgili yaklaşık 30 barış teklifi aldı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya’nın resmi ve gayri resmi yollarla Ukrayna krizine barışçıl çözüm bulma yönünde yaklaşık 30 teklif aldığını belirtti.
Rusya-Afrika Zirvesi kapsamında Rus medyasına açıklamalarda bulunan Zaharova, “Herkese minnettarız. Bu türden çok sayıda girişim oldu. Zannımca bir ay önce bile yaklaşık 30 teklif vardı. Bu teklifler devlet veya özel yollarla geldi” ifadesini kullandı.
Rusya’nın görüşmeleri reddetmediğini söyleyen Zaharova, “Bu görüşmelerin herhangi bir katma değer getirmeyeceğini anladığımızda bile ortaklara ve genel olarak bu duruma şans tanımıştık” dedi.