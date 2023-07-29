https://sputniknews.com.tr/20230729/zaharova-rusya-ukraynayla-ilgili-yaklasik-30-baris-teklifi-aldi-1074158768.html

Zaharova: Rusya, Ukrayna’yla ilgili yaklaşık 30 barış teklifi aldı

Zaharova: Rusya, Ukrayna’yla ilgili yaklaşık 30 barış teklifi aldı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya’nın resmi ve gayri resmi yollarla Ukrayna krizine barışçıl çözüm bulma yönünde yaklaşık 30 teklif aldığını... 29.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-29T20:59+0300

2023-07-29T20:59+0300

2023-07-29T20:59+0300

ukrayna krizi

mariya zaharova

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

ukrayna

ukrayna krizi

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Rusya-Afrika Zirvesi kapsamında Rus medyasına açıklamalarda bulunan Zaharova, “Herkese minnettarız. Bu türden çok sayıda girişim oldu. Zannımca bir ay önce bile yaklaşık 30 teklif vardı. Bu teklifler devlet veya özel yollarla geldi” ifadesini kullandı.Rusya’nın görüşmeleri reddetmediğini söyleyen Zaharova, “Bu görüşmelerin herhangi bir katma değer getirmeyeceğini anladığımızda bile ortaklara ve genel olarak bu duruma şans tanımıştık” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230729/putin-rusya-afrika-zirvesi-iyi-gecti-ve-iyi-sonuclandi-1074158553.html

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mariya zaharova, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi