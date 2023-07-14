https://sputniknews.com.tr/20230714/bulgaristan-ilk-kez-aleni-olarak-ukraynaya-askeri-yardim-gonderdi-1073556086.html
Bulgaristan ilk kez aleni olarak Ukrayna’ya askeri yardım gönderdi
Bulgaristan ilk kez aleni olarak Ukrayna’ya askeri yardım gönderdi
Bulgaristan, Ukrayna’ya askeri yardım olarak 100 ağır zırhlı araç gönderdi. Bu, Rusya-Ukrayna çatışması başladığı günden bu yana Bulgaristan’ın alenen... 14.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-14T21:51+0300
2023-07-14T21:51+0300
2023-07-14T21:51+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
bulgaristan
askeri yardım
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Euractiv’in aktardığına göre Bulgaristan'da iktidardaki ‘Değişime Devam Ediyoruz-Demokratik Bulgaristan’ koalisyonu milletvekili Ivaylo Mirchev, yaptığı açıklamada “Bu zırhlı savaş teçhizatı, Bulgarlaştırma sırasında alındı ve hiçbir zaman kullanılmadı. Aynı zamanda depolama ve bakım maliyetleri var” dedi.Bulgarlaştırma, Bulgaristan’da 1980’li yıllarda Müslüman azınlığa yönelik uygulanan asimilasyon politikası.Askeri yardım, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Bulgaristan ziyaretinden bir hafta sonra ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230711/stoltenberg-ukraynayi-natoya-yaklastirma-konusunda-anlastik--1073430235.html
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rusya, ukrayna, bulgaristan, askeri yardım
rusya, ukrayna, bulgaristan, askeri yardım
Bulgaristan ilk kez aleni olarak Ukrayna’ya askeri yardım gönderdi
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Bulgaristan, Ukrayna’ya askeri yardım olarak 100 ağır zırhlı araç gönderdi. Bu, Rusya-Ukrayna çatışması başladığı günden bu yana Bulgaristan’ın alenen gönderdiği ilk askeri yardım oldu.
Euractiv’in aktardığına göre Bulgaristan'da iktidardaki ‘Değişime Devam Ediyoruz-Demokratik Bulgaristan’ koalisyonu milletvekili Ivaylo Mirchev, yaptığı açıklamada “Bu zırhlı savaş teçhizatı, Bulgarlaştırma sırasında alındı ve hiçbir zaman kullanılmadı. Aynı zamanda depolama ve bakım maliyetleri var” dedi.
Bulgarlaştırma, Bulgaristan’da 1980’li yıllarda Müslüman azınlığa yönelik uygulanan asimilasyon politikası.
Askeri yardım, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Bulgaristan ziyaretinden bir hafta sonra ilan edildi.