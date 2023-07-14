https://sputniknews.com.tr/20230714/bulgaristan-ilk-kez-aleni-olarak-ukraynaya-askeri-yardim-gonderdi-1073556086.html

Bulgaristan ilk kez aleni olarak Ukrayna’ya askeri yardım gönderdi

Bulgaristan ilk kez aleni olarak Ukrayna’ya askeri yardım gönderdi

Bulgaristan, Ukrayna’ya askeri yardım olarak 100 ağır zırhlı araç gönderdi. Bu, Rusya-Ukrayna çatışması başladığı günden bu yana Bulgaristan’ın alenen... 14.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-14T21:51+0300

2023-07-14T21:51+0300

2023-07-14T21:51+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

bulgaristan

askeri yardım

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Euractiv’in aktardığına göre Bulgaristan'da iktidardaki ‘Değişime Devam Ediyoruz-Demokratik Bulgaristan’ koalisyonu milletvekili Ivaylo Mirchev, yaptığı açıklamada “Bu zırhlı savaş teçhizatı, Bulgarlaştırma sırasında alındı ve hiçbir zaman kullanılmadı. Aynı zamanda depolama ve bakım maliyetleri var” dedi.Bulgarlaştırma, Bulgaristan’da 1980’li yıllarda Müslüman azınlığa yönelik uygulanan asimilasyon politikası.Askeri yardım, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Bulgaristan ziyaretinden bir hafta sonra ilan edildi.

https://sputniknews.com.tr/20230711/stoltenberg-ukraynayi-natoya-yaklastirma-konusunda-anlastik--1073430235.html

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