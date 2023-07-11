https://sputniknews.com.tr/20230711/stoltenberg-ukraynayi-natoya-yaklastirma-konusunda-anlastik--1073430235.html

Stoltenberg: Ukrayna'yı NATO'ya yaklaştıran 3 unsurlu paket konusunda anlaştık

Stoltenberg: Ukrayna'yı NATO'ya yaklaştıran 3 unsurlu paket konusunda anlaştık

NATO'nun Vilinius zirvesinde basın toplantısı yapan Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'yı ittifaka yaklaştırma paketi konusunda anlaştıklarını söyledi. 11.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-11T18:09+0300

2023-07-11T18:09+0300

2023-07-11T18:38+0300

jens stoltenberg

politika

ukrayna

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* NATO liderleri, Ukrayna'yı ittifaka yaklaştırmak için üç unsurdan oluşan bir paket üzerinde anlaşmaya vardı.* İlk unsur, Ukrayna için NATO standartlarında eğitim ve doktrinlere geçişi mümkün kılacak bir yardım programı oluşturmayı içeriyor.* "İkincisi yeni bir NATO-Ukrayna Konseyi. Kriz istişareleri ve karar alma için bir forum niteliğindeki Konsey'de eşit düzeylerde buluşacağız. Yarın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Konsey'in açılış toplantısını yapmayı dört gözle bekliyorum.* Üçüncüsü, Ukrayna'nın NATO üyesi olacağını yeniden teyit ettik ve üyelik eylem planı (MAP) aşamasını kaldırmayı kabul ettik. Bu, Ukrayna'nın üyelik yolunu iki adımdan tek adıma indirecek.* Müttefikler uzlaştığında ve şartlar karşılandığında Ukrayna'nın NATO'ya katılması için davet gönderme konusunda anlaştık.* İsveç ve Türkiye arasında varılan mutabakat tarihi bir şey. İsveç ittifaka üye olacak.

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