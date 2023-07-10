https://sputniknews.com.tr/20230710/putin-ukraynadaki-harekata-katilan-yabancilarin-ikamet-alimini-kolaylastiran-tasariyi-imzaladi-1073393007.html
Putin, Ukrayna’daki harekata katılan yabancıların ikamet alımını kolaylaştıran tasarıyı imzaladı
Putin, Ukrayna’daki harekata katılan yabancıların ikamet alımını kolaylaştıran tasarıyı imzaladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’daki özel askeri harekat kapsamında Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzalayanlar dahil bazı yabancı uyruklu... 10.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-10T22:09+0300
2023-07-10T22:09+0300
2023-07-10T22:09+0300
ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı
rusya
ukrayna
vladimir putin
sözleşme
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Tasarıya göre, Rusya Savunma Bakanlığı ile bir yıllık sözleşme imzalayan yabancılar, Rus Dili, Rusya Tarihi, Mevzuat Temeli sınavlarından muaf tutulacak. Bu kişiler ayrıca ikamet izni aldığı bölgede kalma yükümlülüğünden de muaf tutulacak.Yabancının cephede hayatını kaybetmesi durumunda daimi ikamet alma süreci aile fertleri için geçerli olacak.Daimi ikamet izni alan diğer yabancılar arasında, halihazırda Rusya’da geçici ikamet izniyle yaşayan ve ülkede en az iki yıl vergi ödeyerek çalışan yüksek vasıflı uzmanlar ve aile üyeleri de gösterildi.
https://sputniknews.com.tr/20230705/rusyada-asker-emeklileri-savunma-bakanligi-ile-kontrat-imzalamalari-halinde-daha-yuksek-maas-alacak-1073216266.html
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rusya savunma bakanlığı, rusya, ukrayna, vladimir putin, sözleşme
rusya savunma bakanlığı, rusya, ukrayna, vladimir putin, sözleşme
Putin, Ukrayna’daki harekata katılan yabancıların ikamet alımını kolaylaştıran tasarıyı imzaladı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’daki özel askeri harekat kapsamında Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzalayanlar dahil bazı yabancı uyruklu vatandaşlara daimi ikamet izni verme sürecini kolaylaştıran tasarıyı imzaladı.
Tasarıya göre, Rusya Savunma Bakanlığı ile bir yıllık sözleşme imzalayan yabancılar, Rus Dili, Rusya Tarihi, Mevzuat Temeli sınavlarından muaf tutulacak. Bu kişiler ayrıca ikamet izni aldığı bölgede kalma yükümlülüğünden de muaf tutulacak.
Yabancının cephede hayatını kaybetmesi durumunda daimi ikamet alma süreci aile fertleri için geçerli olacak.
Daimi ikamet izni alan diğer yabancılar arasında, halihazırda Rusya’da geçici ikamet izniyle yaşayan ve ülkede en az iki yıl vergi ödeyerek çalışan yüksek vasıflı uzmanlar ve aile üyeleri de gösterildi.