https://sputniknews.com.tr/20230710/putin-ukraynadaki-harekata-katilan-yabancilarin-ikamet-alimini-kolaylastiran-tasariyi-imzaladi-1073393007.html

Putin, Ukrayna’daki harekata katılan yabancıların ikamet alımını kolaylaştıran tasarıyı imzaladı

Putin, Ukrayna’daki harekata katılan yabancıların ikamet alımını kolaylaştıran tasarıyı imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’daki özel askeri harekat kapsamında Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzalayanlar dahil bazı yabancı uyruklu... 10.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-10T22:09+0300

2023-07-10T22:09+0300

2023-07-10T22:09+0300

ukrayna krizi

rusya savunma bakanlığı

rusya

ukrayna

vladimir putin

sözleşme

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Tasarıya göre, Rusya Savunma Bakanlığı ile bir yıllık sözleşme imzalayan yabancılar, Rus Dili, Rusya Tarihi, Mevzuat Temeli sınavlarından muaf tutulacak. Bu kişiler ayrıca ikamet izni aldığı bölgede kalma yükümlülüğünden de muaf tutulacak.Yabancının cephede hayatını kaybetmesi durumunda daimi ikamet alma süreci aile fertleri için geçerli olacak.Daimi ikamet izni alan diğer yabancılar arasında, halihazırda Rusya’da geçici ikamet izniyle yaşayan ve ülkede en az iki yıl vergi ödeyerek çalışan yüksek vasıflı uzmanlar ve aile üyeleri de gösterildi.

https://sputniknews.com.tr/20230705/rusyada-asker-emeklileri-savunma-bakanligi-ile-kontrat-imzalamalari-halinde-daha-yuksek-maas-alacak-1073216266.html

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