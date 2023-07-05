https://sputniknews.com.tr/20230705/rusyada-asker-emeklileri-savunma-bakanligi-ile-kontrat-imzalamalari-halinde-daha-yuksek-maas-alacak-1073216266.html

Rusya’da asker emeklileri Savunma Bakanlığı ile kontrat imzalamaları halinde daha yüksek maaş alacak

Rusya’da asker emeklileri Savunma Bakanlığı ile kontrat imzalamaları halinde daha yüksek maaş alacak

Rusya’da asker emeklilerinin, Savunma Bakanlığı ile askerlik hizmeti ile ilgili kontrat imzalamaları halinde daha yüksek maaş alacakları öğrenildi. 05.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-05T21:58+0300

2023-07-05T21:58+0300

2023-07-05T21:58+0300

ukrayna krizi

rusya

mihail mişustin

asker

emekli

rusya savunma bakanlığı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/01/1066458226_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ea2e56a6ed918ac3030a2454a0f54407.jpg

Rus Kommersant gazetesinin haberine göre, Başbakan Mihail Mişustin’in imzaladığı talimatname ile bazı kategorilerdeki emekli vatandaşlar, askeri harekata katılımı da kapsayan askerlik hizmeti ile ilgili sözleşme imzalamaları durumunda, döndükten sonra eski emekli maaşlarını veya yeni hizmet süresinin dikkate alınacağı yeni emekli maaşı alabilecek.Talimatname askerleri, itfaiyecileri, içişleri bakanlığı mensuplarını, Ulusal Muhafızları (Rosgvardiya), Federal Adliye Görevlileri Servisi, Federal Uyuşturucu Kontrol Servisi ve Federal Cezaevi Servisi ile savcılar ve müfettişleri kapsıyor.Bu kişiler, sözleşme kapsamında veya kısmi seferberlik çerçevesinde hizmetlerinin tamamlanmasından sonra son tezkere günü itibarı ile hizmet süreleri ve toplam hizmet süreleri dikkate alınarak daha yüksek emekli maaşı alabilecek.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, mihail mişustin, asker, emekli, rusya savunma bakanlığı