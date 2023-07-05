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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230705/rusyada-asker-emeklileri-savunma-bakanligi-ile-kontrat-imzalamalari-halinde-daha-yuksek-maas-alacak-1073216266.html
Rusya’da asker emeklileri Savunma Bakanlığı ile kontrat imzalamaları halinde daha yüksek maaş alacak
Rusya’da asker emeklileri Savunma Bakanlığı ile kontrat imzalamaları halinde daha yüksek maaş alacak
Rusya’da asker emeklilerinin, Savunma Bakanlığı ile askerlik hizmeti ile ilgili kontrat imzalamaları halinde daha yüksek maaş alacakları öğrenildi. 05.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-05T21:58+0300
2023-07-05T21:58+0300
ukrayna krizi
rusya
mihail mişustin
asker
emekli
rusya savunma bakanlığı
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Rus Kommersant gazetesinin haberine göre, Başbakan Mihail Mişustin’in imzaladığı talimatname ile bazı kategorilerdeki emekli vatandaşlar, askeri harekata katılımı da kapsayan askerlik hizmeti ile ilgili sözleşme imzalamaları durumunda, döndükten sonra eski emekli maaşlarını veya yeni hizmet süresinin dikkate alınacağı yeni emekli maaşı alabilecek.Talimatname askerleri, itfaiyecileri, içişleri bakanlığı mensuplarını, Ulusal Muhafızları (Rosgvardiya), Federal Adliye Görevlileri Servisi, Federal Uyuşturucu Kontrol Servisi ve Federal Cezaevi Servisi ile savcılar ve müfettişleri kapsıyor.Bu kişiler, sözleşme kapsamında veya kısmi seferberlik çerçevesinde hizmetlerinin tamamlanmasından sonra son tezkere günü itibarı ile hizmet süreleri ve toplam hizmet süreleri dikkate alınarak daha yüksek emekli maaşı alabilecek.
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rusya, mihail mişustin, asker, emekli, rusya savunma bakanlığı
rusya, mihail mişustin, asker, emekli, rusya savunma bakanlığı

Rusya’da asker emeklileri Savunma Bakanlığı ile kontrat imzalamaları halinde daha yüksek maaş alacak

21:58 05.07.2023
© Sputnik / Konstantin Mihalçevskiy / Multimedya arşivine gidinUkrayna’da özel askeri operasyon
Ukrayna’da özel askeri operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2023
© Sputnik / Konstantin Mihalçevskiy
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Rusya’da asker emeklilerinin, Savunma Bakanlığı ile askerlik hizmeti ile ilgili kontrat imzalamaları halinde daha yüksek maaş alacakları öğrenildi.
Rus Kommersant gazetesinin haberine göre, Başbakan Mihail Mişustin’in imzaladığı talimatname ile bazı kategorilerdeki emekli vatandaşlar, askeri harekata katılımı da kapsayan askerlik hizmeti ile ilgili sözleşme imzalamaları durumunda, döndükten sonra eski emekli maaşlarını veya yeni hizmet süresinin dikkate alınacağı yeni emekli maaşı alabilecek.
Talimatname askerleri, itfaiyecileri, içişleri bakanlığı mensuplarını, Ulusal Muhafızları (Rosgvardiya), Federal Adliye Görevlileri Servisi, Federal Uyuşturucu Kontrol Servisi ve Federal Cezaevi Servisi ile savcılar ve müfettişleri kapsıyor.
Bu kişiler, sözleşme kapsamında veya kısmi seferberlik çerçevesinde hizmetlerinin tamamlanmasından sonra son tezkere günü itibarı ile hizmet süreleri ve toplam hizmet süreleri dikkate alınarak daha yüksek emekli maaşı alabilecek.
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