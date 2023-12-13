https://sputniknews.com.tr/20231213/viktor-orban-abnin-ukrayna-ile-katilim-muzakereleri-baslatarak-hata-yapmasina-izin-vermeyecegiz-1078405405.html

Viktor Orban: AB'nin Ukrayna ile katılım müzakereleri başlatarak hata yapmasına izin vermeyeceğiz

Viktor Orban: AB'nin Ukrayna ile katılım müzakereleri başlatarak hata yapmasına izin vermeyeceğiz

Macaristan Başbakanı Orban medyaya verdiği bir mülakatta AB'nin Ukrayna ile katılım müzakerelerini başlatarak hata yapmasına izin vermeyeceğini söyledi. 13.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-13T13:25+0300

2023-12-13T13:25+0300

2023-12-13T13:25+0300

ukrayna krizi

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viktor orban

avrupa birliği

vladimir zelenskiy

arjantin

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Macaristan Başbakanı Viktor Orban yaptığı açıklamada, üye ülkelerin 27 liderinden tek kişi olsa bile AB'nin hata yapıp Ukrayna ile katılım müzakerelerine başlamasına izin vermeyeceğini söyledi.Macaristan medyasına verdiği röportajda Orban, "Avrupa Birliği, önlenmesi gereken korkunç bir hata yapacak. Yirmi altı kişi bunu yapmak istese bile, buna yalnızca biz karşı çıkacağız. Aslında Ukrayna, katılım müzakerelerini başlatacak durumda değil. Bana göre bu bir hatadır" dedi.Arjantin'de Zelenskiy ile görüşmesinin nasıl geçtiği hakkındaki soruya da yanıt veren Orban, "Bunu bir toplantı olarak adlandırmazdım ama Ukraynalıların başkanının bana söyleyecek bir şeyi vardı, bu fırsatı değerlendirdik ve birkaç kelime alışverişinde bulunduk" dedi."Bunu bir toplantı olarak adlandırmazdım ama Ukraynalıların başkanının bana söyleyecek bir şeyi vardı, bu fırsatı değerlendirdik ve birkaç kelime alışverişinde bulunduk."Avusturya Başbakanı Karl Nehammer de Avusturya'nın mevcut koşullar altında Ukrayna ile katılım müzakerelerini kabul etmeyeceği yanıtını vererek özellikle de şu anda katılım müzakerelerinde bulunan Bosna Hersek'e kıyasla Ukrayna'ya karşı ayrımcılık yapılmaması gerektiğini söylemişti.Slovakya Dışişleri Bakanlığı da Avrupa Birliği'ne üye olabilmek için Ukrayna'nın diğer adaylarla aynı şartları yerine getirmesi gerektiğini belirterek, Kiev'i uzun ve dikenli bir yolun beklediğini belirtmişti.Ukrayna'yla ilgili konuların ve Ortadoğu'daki durumun istişare edildiği Brüksel'deki AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Szijjarto, ara sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada "Avrupa açısından, Ukrayna'nın AB'ye üyelik müzakerelerinin başlatılmasının kesinlikle sorumsuzluk olacaktır. Bu yaklaşımı reddettiğimizi açıkça belirtmek isteriz" demişti. Szijjarto Ekim ayında da verdiği bir demeçte Kiev'in Zakarpatya Macarlarına ayrımcılık uygulayan yasaları kaldırmadan Macaristan'ın Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne kabulüne ilişkin görüşmelerin başlamasına onay vermeyeceğini söylemişti.

https://sputniknews.com.tr/20231212/avusturya-basbakani-abye-katilim-konusunda-ukraynaya-ayricalik-taninmamali-1078374488.html

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ukrayna, macaristan, viktor orban, avrupa birliği, vladimir zelenskiy, arjantin