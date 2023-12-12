https://sputniknews.com.tr/20231212/avusturya-basbakani-abye-katilim-konusunda-ukraynaya-ayricalik-taninmamali-1078374488.html

Avusturya Başbakanı: AB'ye katılım konusunda Ukrayna'ya ayrıcalık tanınmamalı

Avusturya Başbakanı: AB'ye katılım konusunda Ukrayna'ya ayrıcalık tanınmamalı

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer Ukrayna'nın mevcut koşullar altında Avrupa Birliği'ne (AB) katılımına ilişkin müzakerelerin başlatılmasına karşı olduklarını... 12.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-12T17:03+0300

2023-12-12T17:03+0300

2023-12-12T17:03+0300

ukrayna krizi

ukrayna

karl nehammer

avusturya

avusturya dışişleri bakanlığı

alexander schallenberg

avusturya özgürlük partisi (fpö)

slovakya

avrupa birliği

macaristan

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Avrupa Konseyi çerçevesinde AB devlet ve hükümet başkanlarının bir araya geleceği toplantı öncesinde Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ve Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg milletvekillerinin sorularını yanıtladı.Ukrayna ve Gazze Şeridi'nde devam etmekte olan silahlı çatışmalar göz önünde bulundurulduğunda, güvenlik politikasına ilişkin hususlar milletvekillerinin başlıca ilgi odağı oldu. AB genişlemesi gibi 14 ve 15 Aralık'ta yapılacak AB Konseyi toplantısında ele alınması planlanan tüm konular tartışılırken Ukrayna ile AB katılım müzakerelerinin başlatılması önerisi hararetli tartışmalara neden oldu.Nehammer, Avusturya Özgürlük Partisi milletvekilleri Petra Steger, Christian Hafenecker ve Axel Kassegger'e Avusturya'nın mevcut koşullar altında Ukrayna ile katılım müzakerelerini kabul etmeyeceği yanıtını verdi. Özellikle de şu anda katılım müzakerelerinde bulunan Bosna Hersek'e kıyasla Ukrayna'ya karşı ayrımcılık yapılmaması gerektiğini söyledi.Nehammer, artık dayanışmanın bir işareti olarak Ukrayna ve Moldova'ya katılım şansı sunulması gerektiğini belirterek bu iki ülke için hızlandırılmış prosedüre şiddetle karşı çıktı. Jörg Leichtfried Şansölye Nehammer'e, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, Ukrayna ile katılım müzakereleri olasılığını açıklamadan önce kendisine danışıp danışmadığını sorduğu soruya Nehammer, von der Leyen ile hükümet başkanları arasında herhangi bir istişare yapılmadı ve bu görüşmelere 'cevap yok' yanıtını verdi.Nehammer, genel olarak Avusturya'nın Ukrayna ile dayanışma konusunda hala AB ile aynı çizgide olduğunu ancak tarafsızlığını ihlal etmediğini belirtti.Slovakya: Ukrayna'yı uzun ve dikenli yol bekliyorSlovakya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği'ne üye olabilmek için Ukrayna'nın diğer adaylarla aynı şartları yerine getirmesi gerektiğini belirterek, Kiev'i uzun ve dikenli bir yolun beklediğini belirtti.Slovakya Dışişleri Bakanı Juraj Blanar'ın basın bürosunun aktardığına göre, "Doğu komşumuzu gerekli tedbirlerin alınması ve uygulanması yönünde uzun ve dikenli bir yol bekliyor. Slovakya, Avrupa Birliği'ne katılım sürecindeki tavsiyelere uyma çabalarında Ukrayna'yı destekliyor, ancak koşullar tüm aday ülkeler için aynı olmalıdır" dediği ifade edildi.Aralık ayının başlarında Blanar, Ukrayna'yı şu anda AB üyesi olarak hayal etmediğini ve olası üyeliğini yalnızca çok çok uzak bir gelecekte gördüğünü belirtmişti.Macaristan Başbakanı Viktor Orban da Aralık ayındaki Avrupa Konseyi'nde Ukrayna'nın AB üyeliği konusunu tartışmaktan kaçınmaları gerektiğini ve bu konuda üye ülkeler arasında bir birlik olmadığını dile getirmişti.Ukrayna'yla ilgili konuların ve Ortadoğu'daki durumun istişare edildiği Brüksel'deki AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Szijjarto, ara sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada "Avrupa açısından, Ukrayna'nın AB'ye üyelik müzakerelerinin başlatılmasının kesinlikle sorumsuzluk olacaktır. Bu yaklaşımı reddettiğimizi açıkça belirtmek isteriz" demişti. Szijjarto Ekim ayında da verdiği bir demeçte Kiev'in Zakarpatya Macarlarına ayrımcılık uygulayan yasaları kaldırmadan Macaristan'ın Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne kabulüne ilişkin görüşmelerin başlamasına onay vermeyeceğini söylemişti.

https://sputniknews.com.tr/20231212/macaristanin-ab-bakani-ortak-butceden-ukraynaya-yardim-yapilmasina-karsiyiz-1078366242.html

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ukrayna, karl nehammer, avusturya, avusturya dışişleri bakanlığı, alexander schallenberg, avusturya özgürlük partisi (fpö), slovakya, avrupa birliği, macaristan, viktor orban, peter szijjarto