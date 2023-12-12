Avusturya Başbakanı: AB'ye katılım konusunda Ukrayna'ya ayrıcalık tanınmamalı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Taylor Swift, milyonlarca kişiyi mobilize edebiliyor'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Erdoğan, aday profilini çizdi
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
8. yargı paketinde neler var?
12:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Okullardaki zorbalık probleminin sebepleri neler? Toksik ebeveynlik kavramı nedir?
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Putin’in ziyaretiyle gördük ki Körfez ülkeleri, güvenliklerini tamamen ABD’ye bağlamak istemiyor’
16:05
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
SESLİ HABER
GLONASS uzmanı İonin: Türkiye, hızla uydu üretmek için yeteri kadar teknolojilere sahip
17:44
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’da Google’a para cezası
17:53
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Rusya Dış İstihbarat Servisi, Batı'nın Zelenskiy'in yerine düşündüğü isimleri açıkladı
18:18
2 dk
SESLİ HABER
ABD’den ‘Ukrayna’ iddiası: Bakteriler Avrupa’ya taşınıyor
18:27
2 dk
SESLİ HABER
‘ABD’nin Ukrayna’ya verdiği destek artık pamuk ipliğine bağlı’
18:36
2 dk
SESLİ HABER
ABD, Rusya'dan uranyum ithalatını 3 kat artırdı
18:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
Filistin’den Rusya'ya teşekkür
19:14
1 dk
SESLİ HABER
‘BRICS, G7'yi geride bıraktı ve yeni bir küresel ekonomik düzen kurabilir’
19:22
2 dk
SESLİ HABER
ABD başkan adayı Rectenwald: ‘Donbass, Rus toprağı olarak kalacak’
19:51
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li emekli yarbay: Rusya’nın imkanları ABD ve Ukrayna’yı müzakereye zorlayabilir
20:09
2 dk
SESLİ HABER
Amerikan askeri dergisi: 'Rusya'nın güçlü saldırıları ABD'yi ayılttı’
20:28
1 dk
SESLİ HABER
Orban: ‘AB, Ukrayna'yı yüksek yolsuzluk nedeniyle üyeliğe kabul edemez’
20:44
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Orban, Ukrayna konusunda gizli görüşmeler yapıyor’
20:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Küresel Organize Suçlar Endeksi'nde Türkiye 15. sırada
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Hakem yumruklayan Faruk Koca kim?
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Türk futbolunda kara gece
12:05
84 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Yerel seçimlere giderken İYİ Parti'nin oyları ne durumda?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Kongre üyesi Greene: ‘ABD, Ukrayna’da barış değil savaş istiyor’
17:38
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ‘ABD için Gazze diye bir şey yok, insanlık adına herhangi bir şey beklenmemeli’
17:50
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Sarkozy: ‘Ukrayna NATO’ya, Türkiye AB’ye alınmamalı’
18:14
2 dk
SESLİ HABER
Filistinli Bakan: ‘ABD, Gazze’de sivillere karşı işlenen suçlarda kilit rol oynuyor’
18:24
2 dk
SESLİ HABER
ABD'li Senatör: ‘Zelenskiy'in para için Washington'a gelmesi utanç verici’
18:33
1 dk
SESLİ HABER
Macaristan: ‘Ukrayna'yla üyelik müzakeresi başlatması sorumsuzca bir adım olur’
18:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Filistin kökenli İngiliz doktor: ‘Dünya Gazze'deki savaşı durdurmalı’
19:15
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231212/avusturya-basbakani-abye-katilim-konusunda-ukraynaya-ayricalik-taninmamali-1078374488.html
Avusturya Başbakanı: AB'ye katılım konusunda Ukrayna'ya ayrıcalık tanınmamalı
Avusturya Başbakanı: AB'ye katılım konusunda Ukrayna'ya ayrıcalık tanınmamalı
Avusturya Başbakanı Karl Nehammer Ukrayna'nın mevcut koşullar altında Avrupa Birliği'ne (AB) katılımına ilişkin müzakerelerin başlatılmasına karşı olduklarını... 12.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-12T17:03+0300
2023-12-12T17:03+0300
ukrayna krizi
ukrayna
karl nehammer
avusturya
avusturya dışişleri bakanlığı
alexander schallenberg
avusturya özgürlük partisi (fpö)
slovakya
avrupa birliği
macaristan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/07/1073295668_0:211:2891:1837_1920x0_80_0_0_5e29d8ba7df04fd5d5b5a1ab1459b0ba.jpg
Avrupa Konseyi çerçevesinde AB devlet ve hükümet başkanlarının bir araya geleceği toplantı öncesinde Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ve Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg milletvekillerinin sorularını yanıtladı.Ukrayna ve Gazze Şeridi'nde devam etmekte olan silahlı çatışmalar göz önünde bulundurulduğunda, güvenlik politikasına ilişkin hususlar milletvekillerinin başlıca ilgi odağı oldu. AB genişlemesi gibi 14 ve 15 Aralık'ta yapılacak AB Konseyi toplantısında ele alınması planlanan tüm konular tartışılırken Ukrayna ile AB katılım müzakerelerinin başlatılması önerisi hararetli tartışmalara neden oldu.Nehammer, Avusturya Özgürlük Partisi milletvekilleri Petra Steger, Christian Hafenecker ve Axel Kassegger'e Avusturya'nın mevcut koşullar altında Ukrayna ile katılım müzakerelerini kabul etmeyeceği yanıtını verdi. Özellikle de şu anda katılım müzakerelerinde bulunan Bosna Hersek'e kıyasla Ukrayna'ya karşı ayrımcılık yapılmaması gerektiğini söyledi.Nehammer, artık dayanışmanın bir işareti olarak Ukrayna ve Moldova'ya katılım şansı sunulması gerektiğini belirterek bu iki ülke için hızlandırılmış prosedüre şiddetle karşı çıktı. Jörg Leichtfried Şansölye Nehammer'e, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, Ukrayna ile katılım müzakereleri olasılığını açıklamadan önce kendisine danışıp danışmadığını sorduğu soruya Nehammer, von der Leyen ile hükümet başkanları arasında herhangi bir istişare yapılmadı ve bu görüşmelere 'cevap yok' yanıtını verdi.Nehammer, genel olarak Avusturya'nın Ukrayna ile dayanışma konusunda hala AB ile aynı çizgide olduğunu ancak tarafsızlığını ihlal etmediğini belirtti.Slovakya: Ukrayna'yı uzun ve dikenli yol bekliyorSlovakya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği'ne üye olabilmek için Ukrayna'nın diğer adaylarla aynı şartları yerine getirmesi gerektiğini belirterek, Kiev'i uzun ve dikenli bir yolun beklediğini belirtti.Slovakya Dışişleri Bakanı Juraj Blanar'ın basın bürosunun aktardığına göre, "Doğu komşumuzu gerekli tedbirlerin alınması ve uygulanması yönünde uzun ve dikenli bir yol bekliyor. Slovakya, Avrupa Birliği'ne katılım sürecindeki tavsiyelere uyma çabalarında Ukrayna'yı destekliyor, ancak koşullar tüm aday ülkeler için aynı olmalıdır" dediği ifade edildi.Aralık ayının başlarında Blanar, Ukrayna'yı şu anda AB üyesi olarak hayal etmediğini ve olası üyeliğini yalnızca çok çok uzak bir gelecekte gördüğünü belirtmişti.Macaristan Başbakanı Viktor Orban da Aralık ayındaki Avrupa Konseyi'nde Ukrayna'nın AB üyeliği konusunu tartışmaktan kaçınmaları gerektiğini ve bu konuda üye ülkeler arasında bir birlik olmadığını dile getirmişti.Ukrayna'yla ilgili konuların ve Ortadoğu'daki durumun istişare edildiği Brüksel'deki AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Szijjarto, ara sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada "Avrupa açısından, Ukrayna'nın AB'ye üyelik müzakerelerinin başlatılmasının kesinlikle sorumsuzluk olacaktır. Bu yaklaşımı reddettiğimizi açıkça belirtmek isteriz" demişti. Szijjarto Ekim ayında da verdiği bir demeçte Kiev'in Zakarpatya Macarlarına ayrımcılık uygulayan yasaları kaldırmadan Macaristan'ın Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne kabulüne ilişkin görüşmelerin başlamasına onay vermeyeceğini söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20231212/macaristanin-ab-bakani-ortak-butceden-ukraynaya-yardim-yapilmasina-karsiyiz-1078366242.html
ukrayna
avusturya
slovakya
avrupa birliği
macaristan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/07/1073295668_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_48c6f43969a45e4a14a319c5838b2ab8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, karl nehammer, avusturya, avusturya dışişleri bakanlığı, alexander schallenberg, avusturya özgürlük partisi (fpö), slovakya, avrupa birliği, macaristan, viktor orban, peter szijjarto
ukrayna, karl nehammer, avusturya, avusturya dışişleri bakanlığı, alexander schallenberg, avusturya özgürlük partisi (fpö), slovakya, avrupa birliği, macaristan, viktor orban, peter szijjarto

Avusturya Başbakanı: AB'ye katılım konusunda Ukrayna'ya ayrıcalık tanınmamalı

17:03 12.12.2023
© İHA / MAX SLOVENCIKAvusturya Başbakanı Karl Nehammer, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban Avusturya'nın başkenti Viyana’da gerçekleştirilen 2023 Göç Zirvesi’nde bir araya geldi.
Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban Avusturya'nın başkenti Viyana’da gerçekleştirilen 2023 Göç Zirvesi’nde bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2023
© İHA / MAX SLOVENCIK
Abone ol
Avusturya Başbakanı Karl Nehammer Ukrayna'nın mevcut koşullar altında Avrupa Birliği'ne (AB) katılımına ilişkin müzakerelerin başlatılmasına karşı olduklarını dile getirdi.
Avrupa Konseyi çerçevesinde AB devlet ve hükümet başkanlarının bir araya geleceği toplantı öncesinde Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ve Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg milletvekillerinin sorularını yanıtladı.
Ukrayna ve Gazze Şeridi'nde devam etmekte olan silahlı çatışmalar göz önünde bulundurulduğunda, güvenlik politikasına ilişkin hususlar milletvekillerinin başlıca ilgi odağı oldu. AB genişlemesi gibi 14 ve 15 Aralık'ta yapılacak AB Konseyi toplantısında ele alınması planlanan tüm konular tartışılırken Ukrayna ile AB katılım müzakerelerinin başlatılması önerisi hararetli tartışmalara neden oldu.
Nehammer, Avusturya Özgürlük Partisi milletvekilleri Petra Steger, Christian Hafenecker ve Axel Kassegger'e Avusturya'nın mevcut koşullar altında Ukrayna ile katılım müzakerelerini kabul etmeyeceği yanıtını verdi. Özellikle de şu anda katılım müzakerelerinde bulunan Bosna Hersek'e kıyasla Ukrayna'ya karşı ayrımcılık yapılmaması gerektiğini söyledi.
Nehammer, artık dayanışmanın bir işareti olarak Ukrayna ve Moldova'ya katılım şansı sunulması gerektiğini belirterek bu iki ülke için hızlandırılmış prosedüre şiddetle karşı çıktı. Jörg Leichtfried Şansölye Nehammer'e, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, Ukrayna ile katılım müzakereleri olasılığını açıklamadan önce kendisine danışıp danışmadığını sorduğu soruya Nehammer, von der Leyen ile hükümet başkanları arasında herhangi bir istişare yapılmadı ve bu görüşmelere 'cevap yok' yanıtını verdi.
Nehammer, genel olarak Avusturya'nın Ukrayna ile dayanışma konusunda hala AB ile aynı çizgide olduğunu ancak tarafsızlığını ihlal etmediğini belirtti.

Slovakya: Ukrayna'yı uzun ve dikenli yol bekliyor

Slovakya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği'ne üye olabilmek için Ukrayna'nın diğer adaylarla aynı şartları yerine getirmesi gerektiğini belirterek, Kiev'i uzun ve dikenli bir yolun beklediğini belirtti.
Slovakya Dışişleri Bakanı Juraj Blanar'ın basın bürosunun aktardığına göre, "Doğu komşumuzu gerekli tedbirlerin alınması ve uygulanması yönünde uzun ve dikenli bir yol bekliyor. Slovakya, Avrupa Birliği'ne katılım sürecindeki tavsiyelere uyma çabalarında Ukrayna'yı destekliyor, ancak koşullar tüm aday ülkeler için aynı olmalıdır" dediği ifade edildi.
Aralık ayının başlarında Blanar, Ukrayna'yı şu anda AB üyesi olarak hayal etmediğini ve olası üyeliğini yalnızca çok çok uzak bir gelecekte gördüğünü belirtmişti.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban da Aralık ayındaki Avrupa Konseyi'nde Ukrayna'nın AB üyeliği konusunu tartışmaktan kaçınmaları gerektiğini ve bu konuda üye ülkeler arasında bir birlik olmadığını dile getirmişti.
Ukrayna'yla ilgili konuların ve Ortadoğu'daki durumun istişare edildiği Brüksel'deki AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Szijjarto, ara sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada "Avrupa açısından, Ukrayna'nın AB'ye üyelik müzakerelerinin başlatılmasının kesinlikle sorumsuzluk olacaktır. Bu yaklaşımı reddettiğimizi açıkça belirtmek isteriz" demişti. Szijjarto Ekim ayında da verdiği bir demeçte Kiev'in Zakarpatya Macarlarına ayrımcılık uygulayan yasaları kaldırmadan Macaristan'ın Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne kabulüne ilişkin görüşmelerin başlamasına onay vermeyeceğini söylemişti.
Beyaz Saray Washington Ukrayna Biden Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2023
Ukrayna krizi
Macaristan'ın AB Bakanı: Ortak bütçeden Ukrayna'ya yardım yapılmasına karşıyız
15:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала