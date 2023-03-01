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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230301/ukrayna-gerekirse-bahmuttan-stratejik-sebeplerle-geri-cekilebiliriz-1067643284.html
Ukrayna: Gerekirse Bahmut’tan stratejik sebeplerle geri çekilebiliriz
Ukrayna: Gerekirse Bahmut’tan stratejik sebeplerle geri çekilebiliriz
Ukrayna Devlet Başkan Yardımcısı Aleksandr Rodnyanskiy, Ukrayna güçlerinin gerekmesi hâlinde Bahmut’tan (Artyomovsk) stratejik sebeplerle geri... 01.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-01T11:41+0300
2023-03-01T11:41+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
artyomovsk
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Ukrayna Devlet Başkan Yardımcısı Rodnyanskiy, CNN televizyonuna verdiği demeçte “Ordumuz her seçeneği tartıyor. Şimdiye dek kentin (Bahmut-Artyomovsk) düşmesini engellediler. Fakat gerekirse stratejik sebeplerle geri çekilecekler. İnsanlarımızı öylece harcamayacağız” dedi.Rodnyanskiy, Ukrayna güçlerinin Artyomovsk'tan ne zaman geri çekilebileceği sorusu karşısında da bu kararı ordu yetkililerinin vereceğini söyledi.Rusya’nın SSCB dönemindeki ismi olan Artyomovsk olarak adlandırdığı Bahmut, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Ukrayna güçleri tarafından kontrol edilen bölgesinde yer alıyor.Gorlovka’nın hemen kuzeyinde yer alan kent, Donbass’taki Ukrayna güçlerinin önemli ikmal hatlarından birisi üstünde bulunuyor.Ukrayna makamları, bir süredir Artyomovsk'u kontrol altında tutmanın zorlaştığından bahsediyor. Rusya güçleri kenti kuşatmış durumda.
https://sputniknews.com.tr/20230212/rusya-gucleri-artyomovsk-yakinindaki-bir-yerlesim-yerini-ele-gecirdi-1066921791.html
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rusya, ukrayna, artyomovsk
rusya, ukrayna, artyomovsk

Ukrayna: Gerekirse Bahmut’tan stratejik sebeplerle geri çekilebiliriz

11:41 01.03.2023
© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOVUkrayna ordusu
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2023
© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOV
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Ukrayna Devlet Başkan Yardımcısı Aleksandr Rodnyanskiy, Ukrayna güçlerinin gerekmesi hâlinde Bahmut’tan (Artyomovsk) stratejik sebeplerle geri çekilebileceklerini söyledi.
Ukrayna Devlet Başkan Yardımcısı Rodnyanskiy, CNN televizyonuna verdiği demeçte “Ordumuz her seçeneği tartıyor. Şimdiye dek kentin (Bahmut-Artyomovsk) düşmesini engellediler. Fakat gerekirse stratejik sebeplerle geri çekilecekler. İnsanlarımızı öylece harcamayacağız” dedi.
Rodnyanskiy, Ukrayna güçlerinin Artyomovsk'tan ne zaman geri çekilebileceği sorusu karşısında da bu kararı ordu yetkililerinin vereceğini söyledi.
Rusya’nın SSCB dönemindeki ismi olan Artyomovsk olarak adlandırdığı Bahmut, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Ukrayna güçleri tarafından kontrol edilen bölgesinde yer alıyor.
Gorlovka’nın hemen kuzeyinde yer alan kent, Donbass’taki Ukrayna güçlerinin önemli ikmal hatlarından birisi üstünde bulunuyor.
Ukrayna makamları, bir süredir Artyomovsk'u kontrol altında tutmanın zorlaştığından bahsediyor. Rusya güçleri kenti kuşatmış durumda.
Rusya- Ukrayna- Rus askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2023
Ukrayna krizi
Rusya güçleri, Artyomovsk yakınındaki bir yerleşim yerini ele geçirdi
12 Şubat, 13:18
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