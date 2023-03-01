https://sputniknews.com.tr/20230301/ukrayna-gerekirse-bahmuttan-stratejik-sebeplerle-geri-cekilebiliriz-1067643284.html

Ukrayna: Gerekirse Bahmut’tan stratejik sebeplerle geri çekilebiliriz

Ukrayna: Gerekirse Bahmut’tan stratejik sebeplerle geri çekilebiliriz

Ukrayna Devlet Başkan Yardımcısı Aleksandr Rodnyanskiy, Ukrayna güçlerinin gerekmesi hâlinde Bahmut’tan (Artyomovsk) stratejik sebeplerle geri... 01.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-01T11:41+0300

2023-03-01T11:41+0300

2023-03-01T11:41+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

artyomovsk

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Ukrayna Devlet Başkan Yardımcısı Rodnyanskiy, CNN televizyonuna verdiği demeçte “Ordumuz her seçeneği tartıyor. Şimdiye dek kentin (Bahmut-Artyomovsk) düşmesini engellediler. Fakat gerekirse stratejik sebeplerle geri çekilecekler. İnsanlarımızı öylece harcamayacağız” dedi.Rodnyanskiy, Ukrayna güçlerinin Artyomovsk'tan ne zaman geri çekilebileceği sorusu karşısında da bu kararı ordu yetkililerinin vereceğini söyledi.Rusya’nın SSCB dönemindeki ismi olan Artyomovsk olarak adlandırdığı Bahmut, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Ukrayna güçleri tarafından kontrol edilen bölgesinde yer alıyor.Gorlovka’nın hemen kuzeyinde yer alan kent, Donbass’taki Ukrayna güçlerinin önemli ikmal hatlarından birisi üstünde bulunuyor.Ukrayna makamları, bir süredir Artyomovsk'u kontrol altında tutmanın zorlaştığından bahsediyor. Rusya güçleri kenti kuşatmış durumda.

https://sputniknews.com.tr/20230212/rusya-gucleri-artyomovsk-yakinindaki-bir-yerlesim-yerini-ele-gecirdi-1066921791.html

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