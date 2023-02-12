https://sputniknews.com.tr/20230212/rusya-gucleri-artyomovsk-yakinindaki-bir-yerlesim-yerini-ele-gecirdi-1066921791.html

Rusya güçleri, Artyomovsk yakınındaki bir yerleşim yerini ele geçirdi

Rusya güçleri, Artyomovsk yakınındaki bir yerleşim yerini ele geçirdi

Rus özel askeri şirket Wagner’in yöneticisi Yevgeniy Prigojin, savaşçılarının Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki Krasnaya Gore yerleşim yerini ele geçirdiklerini... 12.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-12T13:18+0300

2023-02-12T13:18+0300

2023-02-12T13:18+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

yevgeniy prigojin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/13/1065915772_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6eab1d7dd009607875ca3cfc14bb9cee.jpg

Prigojin, “(Artyomovsk’un çevresindeki) 50 kilometrelik alanında sadece Wagner savaşçıları bulunuyor ve Artyomovsk’u da alacaklar” dedi.Wagner yöneticisi Prigojin, Wagner’in Krasnaya Gore’yi ele geçirdiklerini kaydetti. Söz konusu yerleşim yeri, Artyomovsk (Bahmut) kentinin hemen kuzeyinde yer alıyor.Artyomosvk’u ele geçirmek isteyen Rus güçleri ile Ukrayna ordusu arasında bir süredir sert çatışmalar yaşanıyor.Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya güçlerinin Krasnaya Gore’de kontrol sağladıklarını henüz doğrulamadı.

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, yevgeniy prigojin