Türkiye
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İyi komşuluk böyle günde belli olur
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230212/rusya-gucleri-artyomovsk-yakinindaki-bir-yerlesim-yerini-ele-gecirdi-1066921791.html
Rusya güçleri, Artyomovsk yakınındaki bir yerleşim yerini ele geçirdi
Rusya güçleri, Artyomovsk yakınındaki bir yerleşim yerini ele geçirdi
Rus özel askeri şirket Wagner’in yöneticisi Yevgeniy Prigojin, savaşçılarının Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki Krasnaya Gore yerleşim yerini ele geçirdiklerini... 12.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-12T13:18+0300
2023-02-12T13:18+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
yevgeniy prigojin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/13/1065915772_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6eab1d7dd009607875ca3cfc14bb9cee.jpg
Prigojin, “(Artyomovsk’un çevresindeki) 50 kilometrelik alanında sadece Wagner savaşçıları bulunuyor ve Artyomovsk’u da alacaklar” dedi.Wagner yöneticisi Prigojin, Wagner’in Krasnaya Gore’yi ele geçirdiklerini kaydetti. Söz konusu yerleşim yeri, Artyomovsk (Bahmut) kentinin hemen kuzeyinde yer alıyor.Artyomosvk’u ele geçirmek isteyen Rus güçleri ile Ukrayna ordusu arasında bir süredir sert çatışmalar yaşanıyor.Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya güçlerinin Krasnaya Gore’de kontrol sağladıklarını henüz doğrulamadı.
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/13/1065915772_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_84f757c4302ee8a918780342fc4ff56e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, yevgeniy prigojin
rusya, ukrayna, yevgeniy prigojin

Rusya güçleri, Artyomovsk yakınındaki bir yerleşim yerini ele geçirdi

13:18 12.02.2023
© Sputnik / Константин Михальчевский / Multimedya arşivine gidinRusya- Ukrayna- Rus askeri
Rusya- Ukrayna- Rus askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2023
© Sputnik / Константин Михальчевский
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Rus özel askeri şirket Wagner’in yöneticisi Yevgeniy Prigojin, savaşçılarının Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki Krasnaya Gore yerleşim yerini ele geçirdiklerini belirtti.
Prigojin, “(Artyomovsk’un çevresindeki) 50 kilometrelik alanında sadece Wagner savaşçıları bulunuyor ve Artyomovsk’u da alacaklar” dedi.
Wagner yöneticisi Prigojin, Wagner’in Krasnaya Gore’yi ele geçirdiklerini kaydetti. Söz konusu yerleşim yeri, Artyomovsk (Bahmut) kentinin hemen kuzeyinde yer alıyor.
Artyomosvk’u ele geçirmek isteyen Rus güçleri ile Ukrayna ordusu arasında bir süredir sert çatışmalar yaşanıyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya güçlerinin Krasnaya Gore’de kontrol sağladıklarını henüz doğrulamadı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала