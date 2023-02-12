https://sputniknews.com.tr/20230212/rusya-gucleri-artyomovsk-yakinindaki-bir-yerlesim-yerini-ele-gecirdi-1066921791.html
Rusya güçleri, Artyomovsk yakınındaki bir yerleşim yerini ele geçirdi
Rusya güçleri, Artyomovsk yakınındaki bir yerleşim yerini ele geçirdi
Rus özel askeri şirket Wagner’in yöneticisi Yevgeniy Prigojin, savaşçılarının Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki Krasnaya Gore yerleşim yerini ele geçirdiklerini... 12.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-12T13:18+0300
2023-02-12T13:18+0300
2023-02-12T13:18+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
yevgeniy prigojin
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Prigojin, “(Artyomovsk’un çevresindeki) 50 kilometrelik alanında sadece Wagner savaşçıları bulunuyor ve Artyomovsk’u da alacaklar” dedi.Wagner yöneticisi Prigojin, Wagner’in Krasnaya Gore’yi ele geçirdiklerini kaydetti. Söz konusu yerleşim yeri, Artyomovsk (Bahmut) kentinin hemen kuzeyinde yer alıyor.Artyomosvk’u ele geçirmek isteyen Rus güçleri ile Ukrayna ordusu arasında bir süredir sert çatışmalar yaşanıyor.Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya güçlerinin Krasnaya Gore’de kontrol sağladıklarını henüz doğrulamadı.
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rusya, ukrayna, yevgeniy prigojin
rusya, ukrayna, yevgeniy prigojin
Rusya güçleri, Artyomovsk yakınındaki bir yerleşim yerini ele geçirdi
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Rus özel askeri şirket Wagner’in yöneticisi Yevgeniy Prigojin, savaşçılarının Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki Krasnaya Gore yerleşim yerini ele geçirdiklerini belirtti.
Prigojin, “(Artyomovsk’un çevresindeki) 50 kilometrelik alanında sadece Wagner savaşçıları bulunuyor ve Artyomovsk’u da alacaklar” dedi.
Wagner yöneticisi Prigojin, Wagner’in Krasnaya Gore’yi ele geçirdiklerini kaydetti. Söz konusu yerleşim yeri, Artyomovsk (Bahmut) kentinin hemen kuzeyinde yer alıyor.
Artyomosvk’u ele geçirmek isteyen Rus güçleri ile Ukrayna ordusu arasında bir süredir sert çatışmalar yaşanıyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya güçlerinin Krasnaya Gore’de kontrol sağladıklarını henüz doğrulamadı.