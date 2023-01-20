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Rusya Savunma Bakanlığı’nın 2023’teki öncelikli hedefleri
Rusya Savunma Bakanlığı’nın 2023’teki öncelikli hedefleri
Rusya Savunma Bakanlığı, 2023 yılındaki öncelikli hedeflerini açıkladı. 20.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-20T19:21+0300
2023-01-20T19:21+0300
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infografik
rusya savunma bakanlığı
rusya
nato
ukrayna
askeri operasyon
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Bakanlıktan yapılan açıklamada Ukrayna'daki özel askeri operasyona Rusya'nın belirlediği amaçlara ulaşana dek devam edileceği vurgulanırken NATO'nun doğuya genişlemesi ile ilgili tehditlere karşı koymayı hedefledikleri belirtildi.Rusya Savunma Bakanlığı'nın 2023 yılındaki öncelikli hedefleri ile Rus ordusunun envanterine girecek olan askeri araçlar ile ilgili bilgiler, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, rusya savunma bakanlığı, rusya, nato, ukrayna, askeri operasyon, инфографика
infografik, rusya savunma bakanlığı, rusya, nato, ukrayna, askeri operasyon, инфографика

Rusya Savunma Bakanlığı’nın 2023’teki öncelikli hedefleri

19:21 20.01.2023
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Rusya Savunma Bakanlığı, 2023 yılındaki öncelikli hedeflerini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada Ukrayna'daki özel askeri operasyona Rusya'nın belirlediği amaçlara ulaşana dek devam edileceği vurgulanırken NATO'nun doğuya genişlemesi ile ilgili tehditlere karşı koymayı hedefledikleri belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın 2023 yılındaki öncelikli hedefleri ile Rus ordusunun envanterine girecek olan askeri araçlar ile ilgili bilgiler, Sputnik'in infografiğinde.
İnfografik Rusya Savunma Bakanlığı’nın 2023’teki öncelikli hedefleri - Sputnik Türkiye
İnfografik Rusya Savunma Bakanlığı’nın 2023’teki öncelikli hedefleri - Sputnik Türkiye
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