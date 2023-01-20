https://sputniknews.com.tr/20230120/rusya-savunma-bakanliginin-2023teki-oncelikli-hedefleri--1065988954.html

Rusya Savunma Bakanlığı’nın 2023’teki öncelikli hedefleri

Rusya Savunma Bakanlığı’nın 2023’teki öncelikli hedefleri

Rusya Savunma Bakanlığı, 2023 yılındaki öncelikli hedeflerini açıkladı. 20.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-20T19:21+0300

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2023-01-20T19:21+0300

multimedya

infografik

rusya savunma bakanlığı

rusya

nato

ukrayna

askeri operasyon

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Bakanlıktan yapılan açıklamada Ukrayna'daki özel askeri operasyona Rusya'nın belirlediği amaçlara ulaşana dek devam edileceği vurgulanırken NATO'nun doğuya genişlemesi ile ilgili tehditlere karşı koymayı hedefledikleri belirtildi.Rusya Savunma Bakanlığı'nın 2023 yılındaki öncelikli hedefleri ile Rus ordusunun envanterine girecek olan askeri araçlar ile ilgili bilgiler, Sputnik'in infografiğinde.

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infografik, rusya savunma bakanlığı, rusya, nato, ukrayna, askeri operasyon, инфографика