https://sputniknews.com.tr/20230327/ingilterede-egitim-goren-ukraynali-tankcilarin-ilk-grubu-ulkelerine-dondu-1068821677.html
İngiltere’de eğitim gören Ukraynalı tankçıların ilk grubu ülkelerine döndü
İngiltere’de eğitim gören Ukraynalı tankçıların ilk grubu ülkelerine döndü
İngiliz Guardian gazetesi, İngiltere’de Challenger 2 tankları kullanma eğitimi gören ilk Ukraynalı asker grubunun ülkelerine döndüğünü belirtti. 27.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-27T22:01+0300
2023-03-27T22:01+0300
2023-03-27T22:01+0300
ukrayna krizi
tank
ukrayna
ukrayna krizi
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Guardian, İngiltere’de eğitim gören Ukraynalı tankçıların ilk grubunun ülkelerine döndüğünü yazdı.Haberde, İngiliz uzmanlarının birkaç hafta boyunca Ukraynalı askerlere Challenger 2 tanklarını kullanarak düşmana karşı savaşma eğitimi verdiği ifade edildi.Bovington Camp Dorset askeri üssünde eğitimi tamamlayan ilk Ukraynalı tankçı grubunun ülkelerine döndüğü kaydedildi.İngiltere, Ukrayna’ya 14 adet Challenger 2 tankı verecek. Ukrayna ordusuna ayrıca 20 adet Bulldog zırhlı personel taşıyıcı ile 30 adet AS-90 kundağı motorlu topçu sistemi sağlanacak.
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tank, ukrayna, ukrayna krizi
tank, ukrayna, ukrayna krizi
İngiltere’de eğitim gören Ukraynalı tankçıların ilk grubu ülkelerine döndü
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İngiliz Guardian gazetesi, İngiltere’de Challenger 2 tankları kullanma eğitimi gören ilk Ukraynalı asker grubunun ülkelerine döndüğünü belirtti.
Guardian, İngiltere’de eğitim gören Ukraynalı tankçıların ilk grubunun ülkelerine döndüğünü yazdı.
Haberde, İngiliz uzmanlarının birkaç hafta boyunca Ukraynalı askerlere Challenger 2 tanklarını kullanarak düşmana karşı savaşma eğitimi verdiği ifade edildi.
Bovington Camp Dorset askeri üssünde eğitimi tamamlayan ilk Ukraynalı tankçı grubunun ülkelerine döndüğü kaydedildi.
İngiltere, Ukrayna’ya 14 adet Challenger 2 tankı verecek. Ukrayna ordusuna ayrıca 20 adet Bulldog zırhlı personel taşıyıcı ile 30 adet AS-90 kundağı motorlu topçu sistemi sağlanacak.