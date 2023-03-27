https://sputniknews.com.tr/20230327/ingilterede-egitim-goren-ukraynali-tankcilarin-ilk-grubu-ulkelerine-dondu-1068821677.html

İngiltere’de eğitim gören Ukraynalı tankçıların ilk grubu ülkelerine döndü

İngiltere’de eğitim gören Ukraynalı tankçıların ilk grubu ülkelerine döndü

İngiliz Guardian gazetesi, İngiltere’de Challenger 2 tankları kullanma eğitimi gören ilk Ukraynalı asker grubunun ülkelerine döndüğünü belirtti. 27.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-27T22:01+0300

2023-03-27T22:01+0300

2023-03-27T22:01+0300

ukrayna krizi

tank

ukrayna

ukrayna krizi

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Guardian, İngiltere’de eğitim gören Ukraynalı tankçıların ilk grubunun ülkelerine döndüğünü yazdı.Haberde, İngiliz uzmanlarının birkaç hafta boyunca Ukraynalı askerlere Challenger 2 tanklarını kullanarak düşmana karşı savaşma eğitimi verdiği ifade edildi.Bovington Camp Dorset askeri üssünde eğitimi tamamlayan ilk Ukraynalı tankçı grubunun ülkelerine döndüğü kaydedildi.İngiltere, Ukrayna’ya 14 adet Challenger 2 tankı verecek. Ukrayna ordusuna ayrıca 20 adet Bulldog zırhlı personel taşıyıcı ile 30 adet AS-90 kundağı motorlu topçu sistemi sağlanacak.

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