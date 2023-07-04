https://sputniknews.com.tr/20230704/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusunun-birkac-yonde-17-saldirisi-puskurtuldu-1073175362.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun birkaç yönde 17 saldırısı püskürtüldü
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun birkaç yönde 17 saldırısı püskürtüldü
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun son 24 saatte Ukrayna ordusunun 17 saldırısını püskürttüğünü açıkladı. 04.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-04T21:57+0300
2023-07-04T21:57+0300
2023-07-04T21:57+0300
ukrayna krizi
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rusya savunma bakanlığı
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugünkü basın toplantısında, Ukrayna ordusunun Donetsk, Krasnıy Liman ve Güney Donetsk cephelerinde saldırı girişimlerinde bulunduğunu bildirerek tüm girişimlerin başarısız olduğunu kaydetti.Konaşenkov’un verdiği bilgiye göre, Ukrayna ordusunun son 24 saat içerisindeki kayıpları şöyle gerçekleşti:Donetsk cephesiYaklaşık 290 asker, iki piyade savaş aracı, dokuz otomobil, iki kamyonet, Akatsiya kundağı motorlu topçu sistemi, Msta-B ve D-30 obüsleri ve Polonya yapımı Krab kundağı motorlu topçu sistemi.Krasnıy Liman cephesiEn az 135 asker, iki zırhlı savaş aracı, iki kamyonet, Gvozdika topçu sistemi, iki adet D-30 obüsü ve bir adet D-20 obüsü.Güney Donetsk cephesiYaklaşık 200 asker, bir tank, dört piyade savaş aracı, dört zırhlı savaş aracı, üç otomobil, iki Msta-B ve bir D-20 obüsleri.Kupyansk cephesiYaklaşık 30 asker, 3 otomobil, Giatsint-S ve Akatsiya topçu sistemleri, D-20 obüsü, ABD yapımı M777 topçu sistemi.Herson cephesiYaklaşık 50 asker, üç otomobil, Msta-B obüsü, ABD yapımı M777 topçu sistemi.Ayrıca Zaporojye Bölgesi’nde Ukrayna ordusuna ait bir Su-25 savaş uçağı ile Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde bir Mi-8 helikopterinin düşürüldüğü bildirildi.
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun birkaç yönde 17 saldırısı püskürtüldü
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun son 24 saatte Ukrayna ordusunun 17 saldırısını püskürttüğünü açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugünkü basın toplantısında, Ukrayna ordusunun Donetsk, Krasnıy Liman ve Güney Donetsk cephelerinde saldırı girişimlerinde bulunduğunu bildirerek tüm girişimlerin başarısız olduğunu kaydetti.
Konaşenkov’un verdiği bilgiye göre, Ukrayna ordusunun son 24 saat içerisindeki kayıpları şöyle gerçekleşti:
Donetsk cephesi
Yaklaşık 290 asker, iki piyade savaş aracı, dokuz otomobil, iki kamyonet, Akatsiya kundağı motorlu topçu sistemi, Msta-B ve D-30 obüsleri ve Polonya yapımı Krab kundağı motorlu topçu sistemi.
Krasnıy Liman cephesi
En az 135 asker, iki zırhlı savaş aracı, iki kamyonet, Gvozdika topçu sistemi, iki adet D-30 obüsü ve bir adet D-20 obüsü.
Güney Donetsk cephesi
Yaklaşık 200 asker, bir tank, dört piyade savaş aracı, dört zırhlı savaş aracı, üç otomobil, iki Msta-B ve bir D-20 obüsleri.
Kupyansk cephesi
Yaklaşık 30 asker, 3 otomobil, Giatsint-S ve Akatsiya topçu sistemleri, D-20 obüsü, ABD yapımı M777 topçu sistemi.
Herson cephesi
Yaklaşık 50 asker, üç otomobil, Msta-B obüsü, ABD yapımı M777 topçu sistemi.
Ayrıca Zaporojye Bölgesi’nde Ukrayna ordusuna ait bir Su-25 savaş uçağı ile Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde bir Mi-8 helikopterinin düşürüldüğü bildirildi.