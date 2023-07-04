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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230704/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusunun-birkac-yonde-17-saldirisi-puskurtuldu-1073175362.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun birkaç yönde 17 saldırısı püskürtüldü
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun birkaç yönde 17 saldırısı püskürtüldü
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun son 24 saatte Ukrayna ordusunun 17 saldırısını püskürttüğünü açıkladı. 04.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-04T21:57+0300
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ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugünkü basın toplantısında, Ukrayna ordusunun Donetsk, Krasnıy Liman ve Güney Donetsk cephelerinde saldırı girişimlerinde bulunduğunu bildirerek tüm girişimlerin başarısız olduğunu kaydetti.Konaşenkov’un verdiği bilgiye göre, Ukrayna ordusunun son 24 saat içerisindeki kayıpları şöyle gerçekleşti:Donetsk cephesiYaklaşık 290 asker, iki piyade savaş aracı, dokuz otomobil, iki kamyonet, Akatsiya kundağı motorlu topçu sistemi, Msta-B ve D-30 obüsleri ve Polonya yapımı Krab kundağı motorlu topçu sistemi.Krasnıy Liman cephesiEn az 135 asker, iki zırhlı savaş aracı, iki kamyonet, Gvozdika topçu sistemi, iki adet D-30 obüsü ve bir adet D-20 obüsü.Güney Donetsk cephesiYaklaşık 200 asker, bir tank, dört piyade savaş aracı, dört zırhlı savaş aracı, üç otomobil, iki Msta-B ve bir D-20 obüsleri.Kupyansk cephesiYaklaşık 30 asker, 3 otomobil, Giatsint-S ve Akatsiya topçu sistemleri, D-20 obüsü, ABD yapımı M777 topçu sistemi.Herson cephesiYaklaşık 50 asker, üç otomobil, Msta-B obüsü, ABD yapımı M777 topçu sistemi.Ayrıca Zaporojye Bölgesi’nde Ukrayna ordusuna ait bir Su-25 savaş uçağı ile Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde bir Mi-8 helikopterinin düşürüldüğü bildirildi.
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Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun birkaç yönde 17 saldırısı püskürtüldü

21:57 04.07.2023
© SputnikRusya ordusu
Rusya ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2023
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun son 24 saatte Ukrayna ordusunun 17 saldırısını püskürttüğünü açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugünkü basın toplantısında, Ukrayna ordusunun Donetsk, Krasnıy Liman ve Güney Donetsk cephelerinde saldırı girişimlerinde bulunduğunu bildirerek tüm girişimlerin başarısız olduğunu kaydetti.
Konaşenkov’un verdiği bilgiye göre, Ukrayna ordusunun son 24 saat içerisindeki kayıpları şöyle gerçekleşti:

Donetsk cephesi

Yaklaşık 290 asker, iki piyade savaş aracı, dokuz otomobil, iki kamyonet, Akatsiya kundağı motorlu topçu sistemi, Msta-B ve D-30 obüsleri ve Polonya yapımı Krab kundağı motorlu topçu sistemi.

Krasnıy Liman cephesi

En az 135 asker, iki zırhlı savaş aracı, iki kamyonet, Gvozdika topçu sistemi, iki adet D-30 obüsü ve bir adet D-20 obüsü.

Güney Donetsk cephesi

Yaklaşık 200 asker, bir tank, dört piyade savaş aracı, dört zırhlı savaş aracı, üç otomobil, iki Msta-B ve bir D-20 obüsleri.

Kupyansk cephesi

Yaklaşık 30 asker, 3 otomobil, Giatsint-S ve Akatsiya topçu sistemleri, D-20 obüsü, ABD yapımı M777 topçu sistemi.

Herson cephesi

Yaklaşık 50 asker, üç otomobil, Msta-B obüsü, ABD yapımı M777 topçu sistemi.
Ayrıca Zaporojye Bölgesi’nde Ukrayna ordusuna ait bir Su-25 savaş uçağı ile Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde bir Mi-8 helikopterinin düşürüldüğü bildirildi.
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