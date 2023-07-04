https://sputniknews.com.tr/20230704/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusunun-birkac-yonde-17-saldirisi-puskurtuldu-1073175362.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun birkaç yönde 17 saldırısı püskürtüldü

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun birkaç yönde 17 saldırısı püskürtüldü

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun son 24 saatte Ukrayna ordusunun 17 saldırısını püskürttüğünü açıkladı. 04.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-04T21:57+0300

2023-07-04T21:57+0300

2023-07-04T21:57+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugünkü basın toplantısında, Ukrayna ordusunun Donetsk, Krasnıy Liman ve Güney Donetsk cephelerinde saldırı girişimlerinde bulunduğunu bildirerek tüm girişimlerin başarısız olduğunu kaydetti.Konaşenkov’un verdiği bilgiye göre, Ukrayna ordusunun son 24 saat içerisindeki kayıpları şöyle gerçekleşti:Donetsk cephesiYaklaşık 290 asker, iki piyade savaş aracı, dokuz otomobil, iki kamyonet, Akatsiya kundağı motorlu topçu sistemi, Msta-B ve D-30 obüsleri ve Polonya yapımı Krab kundağı motorlu topçu sistemi.Krasnıy Liman cephesiEn az 135 asker, iki zırhlı savaş aracı, iki kamyonet, Gvozdika topçu sistemi, iki adet D-30 obüsü ve bir adet D-20 obüsü.Güney Donetsk cephesiYaklaşık 200 asker, bir tank, dört piyade savaş aracı, dört zırhlı savaş aracı, üç otomobil, iki Msta-B ve bir D-20 obüsleri.Kupyansk cephesiYaklaşık 30 asker, 3 otomobil, Giatsint-S ve Akatsiya topçu sistemleri, D-20 obüsü, ABD yapımı M777 topçu sistemi.Herson cephesiYaklaşık 50 asker, üç otomobil, Msta-B obüsü, ABD yapımı M777 topçu sistemi.Ayrıca Zaporojye Bölgesi’nde Ukrayna ordusuna ait bir Su-25 savaş uçağı ile Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde bir Mi-8 helikopterinin düşürüldüğü bildirildi.

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