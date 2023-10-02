https://sputniknews.com.tr/20231002/abd-ukraynaya-uzun-vadeli-destek-icin-paramiz-yok-1075961366.html
ABD: Ukrayna’ya uzun vadeli destek için paramız yok
ABD: Ukrayna’ya uzun vadeli destek için paramız yok
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD’nin Ukrayna’ya uzun vadeli askeri yardım için parası olmadığını belirterek, “Sadece acil yardım için var” dedi. 02.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-02T21:22+0300
2023-10-02T21:22+0300
2023-10-02T21:22+0300
ukrayna krizi
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Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, bugünkü basın toplantısında, ABD’de geçici bütçe tasarısının Ukrayna’ya yardımla ilgili madde olmadan onaylanması bağlamında, bu ülkeye askeri yardımın akıbetiyle ilgili bir soru üzerine, “Ukrayna’nın savaş alanındaki acil ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli fon var, ancak bu uzun vadeli bir çözüm değil” ifadesini kullandı.Jean-Pierre, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy’nin Ukrayna’ya desteği sürdürme sözü bağlamında, Ukrayna’nın ihtiyaç duyduğu yardımı almaya devam edeceğinden emin olduklarını dile getirdi‘Ukrayna’yla uzun vadeli kontratlar donduruldu’ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller de bugünkü basın toplantısında, “Kısa vadede savunma yardımının sağlanması için hâlâ fonumuz olsa da Ukrayna’ya uluslararası askeri finansman kapsamındaki fonlar donduruldu” açıklamasında bulundu.Miller, dondurulan fonların uzun vadeli kontratlarla ilgili olduğunu belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20231002/ukraynaya-yardim-icermeyen-butce-taslagini-onaylayan-abdye-borrellden-tepki-pisman-olacagiz-1075944346.html
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karine jean-pierre, ukrayna, ukrayna krizi, beyaz saray, para, fon, abd, abd, bütçe
karine jean-pierre, ukrayna, ukrayna krizi, beyaz saray, para, fon, abd, abd, bütçe
ABD: Ukrayna’ya uzun vadeli destek için paramız yok
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Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD’nin Ukrayna’ya uzun vadeli askeri yardım için parası olmadığını belirterek, “Sadece acil yardım için var” dedi.
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, bugünkü basın toplantısında, ABD’de geçici bütçe tasarısının Ukrayna’ya yardımla ilgili madde olmadan onaylanması bağlamında, bu ülkeye askeri yardımın akıbetiyle ilgili bir soru üzerine, “Ukrayna’nın savaş alanındaki acil ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli fon var, ancak bu uzun vadeli bir çözüm değil” ifadesini kullandı.
Jean-Pierre, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy’nin Ukrayna’ya desteği sürdürme sözü bağlamında, Ukrayna’nın ihtiyaç duyduğu yardımı almaya devam edeceğinden emin olduklarını dile getirdi
‘Ukrayna’yla uzun vadeli kontratlar donduruldu’
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller de bugünkü basın toplantısında, “Kısa vadede savunma yardımının sağlanması için hâlâ fonumuz olsa da Ukrayna’ya uluslararası askeri finansman kapsamındaki fonlar donduruldu” açıklamasında bulundu.
Miller, dondurulan fonların uzun vadeli kontratlarla ilgili olduğunu belirtti.