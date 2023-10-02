https://sputniknews.com.tr/20231002/ukraynaya-yardim-icermeyen-butce-taslagini-onaylayan-abdye-borrellden-tepki-pisman-olacagiz-1075944346.html
'Ukrayna'ya yardım içermeyen' bütçe taslağını onaylayan ABD'ye Borrell’den tepki: Pişman olacağız
'Ukrayna'ya yardım içermeyen' bütçe taslağını onaylayan ABD'ye Borrell’den tepki: Pişman olacağız
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin Kiev'e yardım için ek fon tahsisi sağlamayan ABD hükümetinin... 02.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-02T12:10+0300
2023-10-02T12:10+0300
2023-10-02T12:15+0300
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josep borrell
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İspanyol gazetesi Pais'e konuşan Borrell, ABD Başkanı Joe Biden’ın, yeni mali yılın başlamasına çok az bir süre kala federal hükümetin 'kapanma' riskinin önüne geçen bütçe yasa tasarısını Ukrayna'ya yardım içermemesine rağmen imzalamasının ‘son karar’ olmadığını umduğunu söylerken, “Son anda alınan ve çok pişman olacağımız bu karara şaşırdık. Umalım ki bu yardımlar konusunda son söz olmaz” ifadelerini kullandı.Borrell aynı zamanda Avrupa'nın Ukrayna'ya verdiği desteğin ABD'ye ve birçok Batı medyası tarafından ‘karşı saldırının başarısız olduğu’ ile ilgili iddialara bağlı olmadığını vurgularken, “AB’nin Ukrayna'ya desteği savaş alanındaki ilerlemeye bağlı değildir. AB yalnızca desteğini sürdürmekle kalmayacak, bu desteği daha da artıracak” diye konuştu.Biden, Kongre tarafından onaylanan ve 17 Kasım'a kadar 45 günlük süre boyunca hükümeti finanse etmeye devam edecek geçici bütçe yasasını imzalamıştı.Yasa, Ukrayna'nın ihtiyaçlarına yönelik yeni fon tahsislerini öngörmezken, bütçeyi imzalamasına rağmen Kongre’nin kararını eleştiren Biden, daha Washington'un ‘hiçbir koşulda’ Kiev'i desteklemeyi bırakmayı göze alamayacağını söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20231001/biden-ukraynaya-yardim-icermeyen-gecici-butce-tasarisini-imzaladi-1075916495.html
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josep borrell, avrupa birliği, abd, joe biden, ukrayna, ukrayna krizi, abd kongresi, fon, yardım, askeri yardım, ekonomik yardım
josep borrell, avrupa birliği, abd, joe biden, ukrayna, ukrayna krizi, abd kongresi, fon, yardım, askeri yardım, ekonomik yardım
'Ukrayna'ya yardım içermeyen' bütçe taslağını onaylayan ABD'ye Borrell’den tepki: Pişman olacağız
12:10 02.10.2023 (güncellendi: 12:15 02.10.2023) Abone ol
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin Kiev'e yardım için ek fon tahsisi sağlamayan ABD hükümetinin ‘son dakika’ bütçe kararına şaşırdığını ve pişmanlık duyduğunu söyledi.
İspanyol gazetesi Pais'e konuşan Borrell, ABD Başkanı Joe Biden’ın, yeni mali yılın başlamasına çok az bir süre kala federal hükümetin 'kapanma' riskinin önüne geçen bütçe yasa tasarısını Ukrayna'ya yardım içermemesine rağmen imzalamasının ‘son karar’ olmadığını umduğunu söylerken, “Son anda alınan ve çok pişman olacağımız bu karara şaşırdık. Umalım ki bu yardımlar konusunda son söz olmaz” ifadelerini kullandı.
Borrell aynı zamanda Avrupa'nın Ukrayna'ya verdiği desteğin ABD'ye ve birçok Batı medyası tarafından ‘karşı saldırının başarısız olduğu’ ile ilgili iddialara bağlı olmadığını vurgularken, “AB’nin Ukrayna'ya desteği savaş alanındaki ilerlemeye bağlı değildir. AB yalnızca desteğini sürdürmekle kalmayacak, bu desteği daha da artıracak” diye konuştu.
Biden, Kongre tarafından onaylanan ve 17 Kasım'a kadar 45 günlük süre boyunca hükümeti finanse etmeye devam edecek geçici bütçe yasasını imzalamıştı.
Yasa, Ukrayna'nın ihtiyaçlarına yönelik yeni fon tahsislerini öngörmezken, bütçeyi imzalamasına rağmen Kongre’nin kararını eleştiren Biden, daha Washington'un ‘hiçbir koşulda’ Kiev'i desteklemeyi bırakmayı göze alamayacağını söylemişti.