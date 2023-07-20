https://sputniknews.com.tr/20230720/ukrayna-abdden-aldigi-misket-bombalarini-kullanmaya-basladi-1073779673.html

‘Ukrayna, ABD’den aldığı misket bombalarını kullanmaya başladı’

‘Ukrayna, ABD’den aldığı misket bombalarını kullanmaya başladı’

Washington Post gazetesi, Ukrayna ordusunun ABD yapımı misket bombalarını Rus tahkimatları yıkmak amacıyla kullanmaya başladığını belirtti. 20.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-20T22:03+0300

2023-07-20T22:03+0300

2023-07-20T22:03+0300

ukrayna krizi

misket bombası

rusya

ukrayna

abd

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Haberde, “Ukrayna, ABD’nin sunduğu misket bombalarını atmaya başladı” ifadelerine yer verildi.Gazeteye konuşan kaynaklar, misket bombalarının siperleri yok etmeye yönelik kullanıldığını anlattı. Mühimmatın Artyomovsk’ta ilerleme için kullanılabileceği kaydedildi.ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna’ya misket bombaları vereceklerini duyurmuştu. Misket bombaları, 123 ülkenin imzaladığı uluslararası anlaşmayla yasak. Bu ülkeler arasında ABD, Ukrayna, Çin ve Rusya yok.

https://sputniknews.com.tr/20230716/putin-misket-bombalarinin-kullanimi-suc-1073580917.html

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