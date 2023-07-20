https://sputniknews.com.tr/20230720/ukrayna-abdden-aldigi-misket-bombalarini-kullanmaya-basladi-1073779673.html
‘Ukrayna, ABD’den aldığı misket bombalarını kullanmaya başladı’
‘Ukrayna, ABD’den aldığı misket bombalarını kullanmaya başladı’
Washington Post gazetesi, Ukrayna ordusunun ABD yapımı misket bombalarını Rus tahkimatları yıkmak amacıyla kullanmaya başladığını belirtti. 20.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-20T22:03+0300
2023-07-20T22:03+0300
2023-07-20T22:03+0300
ukrayna krizi
misket bombası
rusya
ukrayna
abd
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Haberde, “Ukrayna, ABD’nin sunduğu misket bombalarını atmaya başladı” ifadelerine yer verildi.Gazeteye konuşan kaynaklar, misket bombalarının siperleri yok etmeye yönelik kullanıldığını anlattı. Mühimmatın Artyomovsk’ta ilerleme için kullanılabileceği kaydedildi.ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna’ya misket bombaları vereceklerini duyurmuştu. Misket bombaları, 123 ülkenin imzaladığı uluslararası anlaşmayla yasak. Bu ülkeler arasında ABD, Ukrayna, Çin ve Rusya yok.
https://sputniknews.com.tr/20230716/putin-misket-bombalarinin-kullanimi-suc-1073580917.html
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misket bombası, rusya, ukrayna, abd
misket bombası, rusya, ukrayna, abd
‘Ukrayna, ABD’den aldığı misket bombalarını kullanmaya başladı’
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Washington Post gazetesi, Ukrayna ordusunun ABD yapımı misket bombalarını Rus tahkimatları yıkmak amacıyla kullanmaya başladığını belirtti.
Haberde, “Ukrayna, ABD’nin sunduğu misket bombalarını atmaya başladı” ifadelerine yer verildi.
Gazeteye konuşan kaynaklar, misket bombalarının siperleri yok etmeye yönelik kullanıldığını anlattı. Mühimmatın Artyomovsk’ta ilerleme için kullanılabileceği kaydedildi.
ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna’ya misket bombaları vereceklerini duyurmuştu. Misket bombaları, 123 ülkenin imzaladığı uluslararası anlaşmayla yasak. Bu ülkeler arasında ABD, Ukrayna, Çin ve Rusya yok.