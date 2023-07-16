https://sputniknews.com.tr/20230716/putin-misket-bombalarinin-kullanimi-suc-1073580917.html
Putin: Misket bombalarının kullanımı suç
Putin: Misket bombalarının kullanımı suç
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’nin cephanede yaşadığı kıtlık nedeniyle Ukrayna’ya misket bombalarını gönderme kararı aldığını belirtti. 16.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-16T11:06+0300
2023-07-16T11:06+0300
2023-07-16T11:06+0300
dünya
vladimir putin
rusya
misket bombası
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Rusya lideri Vladimir Putin, ABD’nin Ukrayna’ya misket bombalarını verme kararıyla ilgili olarak, “Bunu iyi yaşamdan değil, genel olarak cephanede yaşadıkları sıkıntıdan dolayı bunu yapıyorlar” yorumunda bulundu.Ukrayna ordusunun 155 mm kalibreli mermilerden her gün 5-6 bin kullandığını, oysa ABD’nin ayda sadece 15 bin üretebildiğini söyleyen Putin, “ABD’deki mermi sayısı yetersiz. Avrupa’da da yetersiz. Misket bombalarını kullanmaktan daha iyi bir şey teklif edemediler” ifadesini kullandı.Rus lider, “ABD idaresi, bir süre önce kendi çalışanlarının ağzından misket bombalara ilişkin değerlendirmede bulundu zaten. ABD idaresinin kendisi misket bombalarının kullanımına suç dedi. Ben de buna böyle yaklaşmak gerektiğini düşünüyorum” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230714/abd-temsilciler-meclisi-ukraynaya-misket-bombasi-gonderilmesini-yasaklayan-oneriyi-reddetti-1073531856.html
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vladimir putin, rusya, misket bombası
vladimir putin, rusya, misket bombası
Putin: Misket bombalarının kullanımı suç
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’nin cephanede yaşadığı kıtlık nedeniyle Ukrayna’ya misket bombalarını gönderme kararı aldığını belirtti.
Rusya lideri Vladimir Putin, ABD’nin Ukrayna’ya misket bombalarını verme kararıyla ilgili olarak, “Bunu iyi yaşamdan değil, genel olarak cephanede yaşadıkları sıkıntıdan dolayı bunu yapıyorlar” yorumunda bulundu.
Ukrayna ordusunun 155 mm kalibreli mermilerden her gün 5-6 bin kullandığını, oysa ABD’nin ayda sadece 15 bin üretebildiğini söyleyen Putin, “ABD’deki mermi sayısı yetersiz. Avrupa’da da yetersiz. Misket bombalarını kullanmaktan daha iyi bir şey teklif edemediler” ifadesini kullandı.
Rus lider, “ABD idaresi, bir süre önce kendi çalışanlarının ağzından misket bombalara ilişkin değerlendirmede bulundu zaten. ABD idaresinin kendisi misket bombalarının kullanımına suç dedi. Ben de buna böyle yaklaşmak gerektiğini düşünüyorum” dedi.