https://sputniknews.com.tr/20230716/putin-misket-bombalarinin-kullanimi-suc-1073580917.html

Putin: Misket bombalarının kullanımı suç

Putin: Misket bombalarının kullanımı suç

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’nin cephanede yaşadığı kıtlık nedeniyle Ukrayna’ya misket bombalarını gönderme kararı aldığını belirtti. 16.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-16T11:06+0300

2023-07-16T11:06+0300

2023-07-16T11:06+0300

dünya

vladimir putin

rusya

misket bombası

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0e/1073556305_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_b1184f85af12eb10c3b6b379bc5938ef.jpg

Rusya lideri Vladimir Putin, ABD’nin Ukrayna’ya misket bombalarını verme kararıyla ilgili olarak, “Bunu iyi yaşamdan değil, genel olarak cephanede yaşadıkları sıkıntıdan dolayı bunu yapıyorlar” yorumunda bulundu.Ukrayna ordusunun 155 mm kalibreli mermilerden her gün 5-6 bin kullandığını, oysa ABD’nin ayda sadece 15 bin üretebildiğini söyleyen Putin, “ABD’deki mermi sayısı yetersiz. Avrupa’da da yetersiz. Misket bombalarını kullanmaktan daha iyi bir şey teklif edemediler” ifadesini kullandı.Rus lider, “ABD idaresi, bir süre önce kendi çalışanlarının ağzından misket bombalara ilişkin değerlendirmede bulundu zaten. ABD idaresinin kendisi misket bombalarının kullanımına suç dedi. Ben de buna böyle yaklaşmak gerektiğini düşünüyorum” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230714/abd-temsilciler-meclisi-ukraynaya-misket-bombasi-gonderilmesini-yasaklayan-oneriyi-reddetti-1073531856.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vladimir putin, rusya, misket bombası