https://sputniknews.com.tr/20230714/abd-temsilciler-meclisi-ukraynaya-misket-bombasi-gonderilmesini-yasaklayan-oneriyi-reddetti-1073531856.html
ABD Temsilciler Meclisi, Ukrayna'ya misket bombası gönderilmesini yasaklayan öneriyi reddetti
ABD Temsilciler Meclisi, Ukrayna'ya misket bombası gönderilmesini yasaklayan öneriyi reddetti
ABD Meclisi, ABD'nin Ukrayna'ya misket bombası sağlamasını yasaklayan 2024 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nda (NDAA) Kongre Üyesi Marjorie Taylor Greene... 14.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-14T11:34+0300
2023-07-14T11:34+0300
2023-07-14T11:34+0300
dünya
abd
abd temsilciler meclisi
ukrayna
misket bombası
tasarı
ret
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Greene, savunma bütçesine hiçbir misket bombası veya misket bombası teknolojisinin Ukrayna'ya satılmayacağı veya devredilmeyeceğini belirten bir metin ekleyemeyi önermişti. Greene, konuyla ilgili açıklamasında, misket bombalarının sivilleri öldürdüğünü ve caydırıcılık yerine savaşın tırmanmasını temsil ettiğini söyledi. Daha önce alt meclis, Greene'nin Ukrayna'ya yönelik 300 milyon dolarlık fonu tasarıdan çıkarmak için sunduğu değişikliği de reddetmişti.Meclis ayrıca, Kongre Üyesi Matt Gaetz'in Ukrayna'ya güvenlik yardımı sağlamak için federal fonların kullanımını yasaklayan bir değişikliği de reddetti. Geçen hafta ABD, Ukrayna için misket bombalarını da içeren yeni bir askeri yardım paketini açıkladı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ise, ABD'nin Kiev'e misket bombası tedarik etmesi halinde Rus ordusunun Ukrayna silahlı kuvvetlerine karşı stoklarında bol miktarda bulunan benzer silahları kullanmak zorunda kalacağı konusunda uyarılarda bulunmuştu. Misket bombaları, 123 ülke tarafından onaylanan Misket Bombalarına İlişkin Sözleşme tarafından yasaklansa da, sözleşme, ABD, Ukrayna, Rusya, Çin, Hindistan, Pakistan, İsrail ve Güney Kore tarafından imzalanmadı.
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abd, abd temsilciler meclisi, ukrayna, misket bombası, tasarı, ret
abd, abd temsilciler meclisi, ukrayna, misket bombası, tasarı, ret
ABD Temsilciler Meclisi, Ukrayna'ya misket bombası gönderilmesini yasaklayan öneriyi reddetti
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ABD Meclisi, ABD'nin Ukrayna'ya misket bombası sağlamasını yasaklayan 2024 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nda (NDAA) Kongre Üyesi Marjorie Taylor Greene tarafından önerilen bir değişikliği reddetti.
Greene, savunma bütçesine hiçbir misket bombası veya misket bombası teknolojisinin Ukrayna'ya satılmayacağı veya devredilmeyeceğini belirten bir metin ekleyemeyi önermişti. Greene, konuyla ilgili açıklamasında, misket bombalarının sivilleri öldürdüğünü ve caydırıcılık yerine savaşın tırmanmasını temsil ettiğini söyledi.
Daha önce alt meclis, Greene'nin Ukrayna'ya yönelik 300 milyon dolarlık fonu tasarıdan çıkarmak için sunduğu değişikliği de reddetmişti.
Meclis ayrıca, Kongre Üyesi Matt Gaetz'in Ukrayna'ya güvenlik yardımı sağlamak için federal fonların kullanımını yasaklayan bir değişikliği de reddetti.
Geçen hafta ABD, Ukrayna için misket bombalarını da içeren yeni bir askeri yardım paketini açıkladı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ise, ABD'nin Kiev'e misket bombası tedarik etmesi halinde Rus ordusunun Ukrayna silahlı kuvvetlerine karşı stoklarında bol miktarda bulunan benzer silahları kullanmak zorunda kalacağı konusunda uyarılarda bulunmuştu.
Misket bombaları, 123 ülke tarafından onaylanan Misket Bombalarına İlişkin Sözleşme tarafından yasaklansa da, sözleşme, ABD, Ukrayna, Rusya, Çin, Hindistan, Pakistan, İsrail ve Güney Kore tarafından imzalanmadı.