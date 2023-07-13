https://sputniknews.com.tr/20230713/abd-basini-zelenskiyin-natoya-yaptigi-santaji-yazdi-1073515317.html

ABD basını, Zelenskiy'in NATO'ya yaptığı şantajı yazdı

ABD basını, Zelenskiy'in NATO'ya yaptığı şantajı yazdı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Vilnius'taki zirvede NATO üyeliğiyle ilgili bir takvim sunulmaması halinde Ukrayna-NATO Konseyi'nin birinci... 13.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-13T17:47+0300

2023-07-13T17:47+0300

2023-07-13T17:47+0300

ukrayna krizi

nato

vladimir zelenskiy

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New York Times (NYT) gazetesinin kaynaklarına dayandırdığı haberine göre NATO liderlerini Kiev'in üyeliğine yaklaşımları konusunda eleştiren Zelenskiy'in bir de şantaj yaptığı ortaya çıktı.NYT'te konuşan bir bürokrat, "Çarşamba günü kamuoyu açıklamalarında yumuşamaya gitmesine rağmen Zelenskiy, salı günü Ukrayna-NATO Konseyi'nin birinci toplantısına katılmama tehdidinde bulundu" dedi.Zelenskiy, salı günkü açıklamasında NATO'nun Kiev'e üyelikle ilgili bir takvim sunmamasını 'saçma' olarak nitelemiş ve bu kararsızlığın 'zayıflık' göstergesi olduğunu savunmuştu.

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2023

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Sputnik Türkiye

nato, vladimir zelenskiy