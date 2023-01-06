https://sputniknews.com.tr/20230106/abd-ukraynaya-3-miyar-dolar-degerinde-yeni-askeri-yardim-paketini-duyurdu-1065472100.html

ABD, Ukrayna’ya 3 miyar dolar değerinde yeni askeri yardım paketini duyurdu

ABD, Ukrayna’ya 3 miyar dolar değerinde yeni askeri yardım paketini duyurdu

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Ukrayna’ya 3 milyar dolar değerinde yeni askeri yardım paketinin ayrıldığını belirtti. 06.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-06T22:30+0300

2023-01-06T22:30+0300

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ukrayna krizi

abd

ukrayna

askeri yardım

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Karine Jean-Pierre, bugünkü basın toplantısında, “ABD, değeri 3 milyar dolardan fazla olan yeni askeri yardım ilan ederek Ukrayna’ya kendini savunma kabiliyetini sağlama taahhüdünü sürdüreceğini gösterecek” açıklamasında bulundu.Yeni paketi “en büyük” olarak nitelendiren Jean-Pierre, yeni pakette zırhlı muharebe araçları, obüsler ve zırhlı personel taşıyıcılarının yanı sıra, karadan havaya tipi füzelerin olduğunu anlattı.Sağlanan yardımın 225 milyon dolarlık kısmının, “Ukrayna ordusunun modernizasyonu ve uzun vadeli potansiyelinin oluşturulması” için öngörüldüğü kaydedildi.ABD’den NATO’nun doğu kanadı ülkelerine silah alımı için rekor düzeydeki yardım paketiBeyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, tarihin en büyük askeri yardım paketi kapsamında, NATO’nun doğu kanadı ülkelerine silah alımı için 682 milyon dolar ayrıldığını belirtti.Jean-Pierre, bugünkü basın toplantısında, “Bugünkü yardım paketi, bölgesel ortaklar ve NATO’nun doğu kanadındaki ortakları için, bağışladıkları askeri teçhizatı ikame etme amacıyla 682 milyon doları da içeriyor” dedi.Bu paranın, 3 milyar dolarlık askeri yardımın bir parçası olduğu kaydedildi.

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