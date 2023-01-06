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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230106/abd-ukraynaya-3-miyar-dolar-degerinde-yeni-askeri-yardim-paketini-duyurdu-1065472100.html
ABD, Ukrayna’ya 3 miyar dolar değerinde yeni askeri yardım paketini duyurdu
ABD, Ukrayna’ya 3 miyar dolar değerinde yeni askeri yardım paketini duyurdu
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Ukrayna’ya 3 milyar dolar değerinde yeni askeri yardım paketinin ayrıldığını belirtti. 06.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-06T22:30+0300
2023-01-06T22:30+0300
ukrayna krizi
abd
ukrayna
askeri yardım
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Karine Jean-Pierre, bugünkü basın toplantısında, “ABD, değeri 3 milyar dolardan fazla olan yeni askeri yardım ilan ederek Ukrayna’ya kendini savunma kabiliyetini sağlama taahhüdünü sürdüreceğini gösterecek” açıklamasında bulundu.Yeni paketi “en büyük” olarak nitelendiren Jean-Pierre, yeni pakette zırhlı muharebe araçları, obüsler ve zırhlı personel taşıyıcılarının yanı sıra, karadan havaya tipi füzelerin olduğunu anlattı.Sağlanan yardımın 225 milyon dolarlık kısmının, “Ukrayna ordusunun modernizasyonu ve uzun vadeli potansiyelinin oluşturulması” için öngörüldüğü kaydedildi.ABD’den NATO’nun doğu kanadı ülkelerine silah alımı için rekor düzeydeki yardım paketiBeyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, tarihin en büyük askeri yardım paketi kapsamında, NATO’nun doğu kanadı ülkelerine silah alımı için 682 milyon dolar ayrıldığını belirtti.Jean-Pierre, bugünkü basın toplantısında, “Bugünkü yardım paketi, bölgesel ortaklar ve NATO’nun doğu kanadındaki ortakları için, bağışladıkları askeri teçhizatı ikame etme amacıyla 682 milyon doları da içeriyor” dedi.Bu paranın, 3 milyar dolarlık askeri yardımın bir parçası olduğu kaydedildi.
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abd, ukrayna, askeri yardım
abd, ukrayna, askeri yardım

ABD, Ukrayna’ya 3 miyar dolar değerinde yeni askeri yardım paketini duyurdu

22:30 06.01.2023
© REUTERS / Valentyn OgirenkoABD - Ukrayna - bayrak
ABD - Ukrayna - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2023
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Ukrayna’ya 3 milyar dolar değerinde yeni askeri yardım paketinin ayrıldığını belirtti.
Karine Jean-Pierre, bugünkü basın toplantısında, “ABD, değeri 3 milyar dolardan fazla olan yeni askeri yardım ilan ederek Ukrayna’ya kendini savunma kabiliyetini sağlama taahhüdünü sürdüreceğini gösterecek” açıklamasında bulundu.
Yeni paketi “en büyük” olarak nitelendiren Jean-Pierre, yeni pakette zırhlı muharebe araçları, obüsler ve zırhlı personel taşıyıcılarının yanı sıra, karadan havaya tipi füzelerin olduğunu anlattı.
Sağlanan yardımın 225 milyon dolarlık kısmının, “Ukrayna ordusunun modernizasyonu ve uzun vadeli potansiyelinin oluşturulması” için öngörüldüğü kaydedildi.

ABD’den NATO’nun doğu kanadı ülkelerine silah alımı için rekor düzeydeki yardım paketi

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, tarihin en büyük askeri yardım paketi kapsamında, NATO’nun doğu kanadı ülkelerine silah alımı için 682 milyon dolar ayrıldığını belirtti.
Jean-Pierre, bugünkü basın toplantısında, “Bugünkü yardım paketi, bölgesel ortaklar ve NATO’nun doğu kanadındaki ortakları için, bağışladıkları askeri teçhizatı ikame etme amacıyla 682 milyon doları da içeriyor” dedi.
Bu paranın, 3 milyar dolarlık askeri yardımın bir parçası olduğu kaydedildi.
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