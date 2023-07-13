https://sputniknews.com.tr/20230713/pentagon-ukraynaya-misket-bombalarini-teslim-ettigini-teyit-etti-1073521514.html

Pentagon, Ukrayna’ya misket bombalarını teslim ettiğini teyit etti

Pentagon, Ukrayna’ya misket bombalarını teslim ettiğini teyit etti

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna ordusuna verme kararı alınan misket bombalarının artık Kiev’e teslim edildiğini belirtti. 13.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-13T22:27+0300

2023-07-13T22:27+0300

2023-07-13T22:43+0300

ukrayna krizi

pentagon

ukrayna

abd

misket bombası

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Pentagon Müşterek Kurmay Operasyon Direktörü Douglas Sims, bugünkü basın toplantısında, misket bombalarının Ukrayna’ya teslim edilip edilmediği sorusuna, “Misket bombalarımız artık orada" ifadelerini kullandı.Sims, diğer ülkelerin de Ukrayna’ya misket bombalarını verdiğini iddia etti.Yetkili, “Orada, daha önce üçüncü ülkelerin teslim ettiği misket bombalarının bulunduğunu biliyoruz” dedi.ABD Başkanı Joe Biden, 7 Temmuz’da, Ukrayna’ya misket bombalarını sağlayacaklarını duyurmuştu. Rusya, bu tür sevkiyatların siviller için risk oluşturduğunu ve krizi uzatmayı amaçladığını bildirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230713/ukraynali-tuggeneral-abdden-misket-bombalari-aldik-ancak-henuz-kullanmadik-1073514553.html

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