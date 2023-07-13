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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230713/pentagon-ukraynaya-misket-bombalarini-teslim-ettigini-teyit-etti-1073521514.html
Pentagon, Ukrayna’ya misket bombalarını teslim ettiğini teyit etti
Pentagon, Ukrayna’ya misket bombalarını teslim ettiğini teyit etti
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna ordusuna verme kararı alınan misket bombalarının artık Kiev’e teslim edildiğini belirtti. 13.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-13T22:27+0300
2023-07-13T22:43+0300
ukrayna krizi
pentagon
ukrayna
abd
misket bombası
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Pentagon Müşterek Kurmay Operasyon Direktörü Douglas Sims, bugünkü basın toplantısında, misket bombalarının Ukrayna’ya teslim edilip edilmediği sorusuna, “Misket bombalarımız artık orada" ifadelerini kullandı.Sims, diğer ülkelerin de Ukrayna’ya misket bombalarını verdiğini iddia etti.Yetkili, “Orada, daha önce üçüncü ülkelerin teslim ettiği misket bombalarının bulunduğunu biliyoruz” dedi.ABD Başkanı Joe Biden, 7 Temmuz’da, Ukrayna’ya misket bombalarını sağlayacaklarını duyurmuştu. Rusya, bu tür sevkiyatların siviller için risk oluşturduğunu ve krizi uzatmayı amaçladığını bildirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230713/ukraynali-tuggeneral-abdden-misket-bombalari-aldik-ancak-henuz-kullanmadik-1073514553.html
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pentagon, ukrayna, abd, misket bombası
pentagon, ukrayna, abd, misket bombası

Pentagon, Ukrayna’ya misket bombalarını teslim ettiğini teyit etti

22:27 13.07.2023 (güncellendi: 22:43 13.07.2023)
© AAABD - Ukrayna - bayrak
ABD - Ukrayna - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2023
© AA
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna ordusuna verme kararı alınan misket bombalarının artık Kiev’e teslim edildiğini belirtti.
Pentagon Müşterek Kurmay Operasyon Direktörü Douglas Sims, bugünkü basın toplantısında, misket bombalarının Ukrayna’ya teslim edilip edilmediği sorusuna, “Misket bombalarımız artık orada" ifadelerini kullandı.
Sims, diğer ülkelerin de Ukrayna’ya misket bombalarını verdiğini iddia etti.
Yetkili, “Orada, daha önce üçüncü ülkelerin teslim ettiği misket bombalarının bulunduğunu biliyoruz” dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, 7 Temmuz’da, Ukrayna’ya misket bombalarını sağlayacaklarını duyurmuştu. Rusya, bu tür sevkiyatların siviller için risk oluşturduğunu ve krizi uzatmayı amaçladığını bildirmişti.
Misket bombası - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2023
Ukrayna krizi
Ukraynalı tuğgeneral: ABD'den misket bombaları aldık ancak henüz kullanmadık
17:14
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